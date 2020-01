Tatiana García: "De nosotras se espera lo peor"

Tatiana García estrenará a Desatadas en el Carnaval después de estar algo más de un año preparándose para intervenir en el concurso. La directora del grupo presume de compromiso de las componentes, pese a su escasa experiencia, y lamenta las dificultades de sacar la murga

No cabe para ustedes más ilusión, ¿no?

Lo estamos viviendo con muchísima ilusión y muchas ganas de cumplir un sueño, que el 95% de las que somos no ha estado nunca en murgas, no saben lo que es estar en el escenario tan grande ni vivir esa experiencia, para ellas es un reto y para nosotras como colectivo también. Saben lo que es un escenario porque hemos tenido la suerte de que muchos grupos nos han invitado a presentaciones y actos benéficos. Eso también es Carnaval y nos hace un poco más grandes, además gracias a ello las chicas han cogido un poco de ritmo.

¿Ha notado el cambio gracias a eso?

Se ha notado soltura entre las chicas sobre todo, ya no tienen tanto miedo al micro ni a la gente, todavía les cuesta pero con el tiempo y el trabajo se irá viendo el resultado.

¿Pero se les quitarán los nervios?

Todavía tenemos nervios hasta con actuaciones normales, imagínate el día del concurso.

¿Cómo es sacar adelante una murga nueva?

Cada año es más complicado porque se ha perdido el compromiso, pero en este proyecto tengo demasiado compañerismo, gente detrás que ayuda bastante. Lo que no hemos tenido es como otras murgas es ayuda de letristas o director musical, gente que de verdad sabe montar o llevar una murga sí nos ha faltado.

¿Como lo han hecho?

La murga casi todo. En letras tuvimos la suerte de contar con Ardiel Herrera, que no dudó y nos hizo dos letras y Cris, de Distorsionados, nos hizo otra. Fueron los menos que han pedido dinero. La otra letra es de la murga.

¿Qué sensación tiene de cara al concurso?

La murga no está al cien por cien de voces, no somos gran cosa, pero es el primer año. Además, desde hace diez días hemos tenido una sorpresa grande porque ha venido Romén Soriano para ayudarnos en los últimos ensayos y la verdad es que ha venido desinteresadamente y nos ha mejorado. El día 5 van a ver un cambio en la murga respecto a las actuaciones. Es una pena que no haya podido venir antes o nos hubiera montado antes pero nunca es tarde.

¿De qué depende que les falte esa ayuda, falta de dinero o que es una murga nueva?

Entiendo que para el montador porque es tiempo y es un como un trabajo, no pretendo que vengan gratis por es muy difícil, estoy de acuerdo, pero hemos tenido que tirar nosotras porque nos han pedido una barbaridad de dinero que es imposible tener el primer año. Además, a una murga de cero pocos quieren coger y más con tantas componentes que no han estado en murgas.

Todo eso dificulta sacar una murga...

Es muy complicado y nos ha costado muchísimo. Por ser nuevas dan poca subvención y no está ingresada, todo ha salido de las cuotas y dinero de la directiva Pero con ganas e ilusión todo sale para adelante y estamos aquí que es lo importante. La verdad es que tengo que decir que cada año cuesta más y la murga no ha bajado de 30 en ningún ensayo, las chicas tienen demasiadas y ganas y están cumpliendo. El día de la presentación no estaba todo terminado y fueron las chicas las que acabaron sus disfraces. Estoy orgullosa de eso.

¿Qué cree que se espera de ustedes en el concurso?

Lo peor, seguro. Pero por eso digo que igual se llevan una sorpresita el día 5. Lo que queremos es que la gente no se vaya a comer el bocadillo, sino que se sienten y nos escuchen porque nos lo hemos currado y también tenemos derecho.

Al menos tienen un 5% de componentes que sí ha estado en murgas?

Varias en infantiles y otras algún año en una murga adulta. Ahora Romén que nos tiene se ha asombrado, porque cuando llegó teníamos la murga a una voz y dice que hay material, no somos malas pero es una murga mal trabajada, seguiremos creciendo que es lo que queremos.

¿Qué estilo les definirá?

Muy humilde y con ganas de Carnaval, que no se pierda la ilusión, porque es lo que le falta a las murgas, que se han dedicado a concursar en lugar de a participar. Tenemos claro que lo queremos es disfrutar de que Desatadas sea una realidad. En las calles será la murga que va a estar más animada, seguro.

¿Y en cuánto al repertorio?

Somos de crítica, hace falta mucho humor, porque para penas ya tenemos, pero la murga tiene más que criticar. El estilo lo define cada murga y en esta no encaja el humor.

¿Tienen algún referente?

No queremos tener el estilo de nadie, a mí personalmente me gusta por ejemplo Burlonas, pero queremos marcar el nuestro propio, cada una debe tener el suyo.

¿Se han sentido arropadas por el resto de los grupos?

Sí y no. Me han asombrado algunos exmurgueros que creía que no íbamos a tener el apoyo y lo tenemos y murgueros que creíamos de tenerlo y no lo tuvimos. Nos han apoyado mucho de fuera, eso sí.

¿Cómo ve el concurso?

Veo que ya está decidido todo, varios grupos tienen decidido quién va a pasar y a ganar y es un día para disfrutar y vivir el momento, después que pase lo que tiene que pasar.