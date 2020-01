Yu-Funk causa baja "cansado" por el trato dado a los grupos coreográficos

La agrupación coreográfica Yu-Funk ha comunicado su baja al Organismo Autónomo de Fiestas porque sus responsables están cansados del trato que dispensa en los últimos años la organización a esta modalidad del Carnaval. Varios son los motivos que han provocado el hartazgo de los promotores de Yu-Funk, que integran más de 160 niñas.

Desde dicho grupo coreográfico lamentan el desequilibrio que existe en la contratación. Mientras unos reciben entre dos mil y tres mil euros, otros perciben hasta 9.000 euros. Pero aseguran que no se trata solo del agravio económico entre participantes, pues aseguran que cuando se inscribieron no sabían que estos colectivos reciben una aportación desde Fiestas, además que justifican que su principal actividad durante el año no es el Carnaval, pues es una actividad más de la academia.

Desde Yu-Funk no entienden que el año pasado se concediera un premio al mejor disfraz, que este año pasa de premio único a reconocer el trabajo de los tres mejores. "Está muy bien que Loli Pérez haya ganado porque tenía un traje muy bonito, pero es que nosotros un grupo coreográfico y lo que nos gustaría es que se valorara la coreografía, como ocurre en el concurso de comparsas, que no se limita nada más a la fantasía". Luego no entienden la obligación que establece Fiestas para que los grupos coreográficos hagan dos actuaciones en cualquier fecha del año, o la obligación de estar en el agasajo de los Reyes en el estadio, "y luego no nos dejan bailar en la cabalgata", se lamentan desde Yu-Funk.