Un murguero de película

El retorno de Producto Interior -la all stars de directores murgueros y voces privilegiadas- devolvió el pasado sábado a un escenario de Carnaval a Quique Medina, que se subió de nuevo como grupo invitado en la presentación de la fantasía de Diablos Locos. Casi doce años han transcurrido desde que el que fuera componente de Triqui-Traques cerrara su ciclo murguero para centrarse en los estudios de Arte Dramático en la Escuela de Actores de Canarias. Para Quique Medina, que militó durante ocho años (2001-2009) en la tribu del Carnaval, "todos los murgueros tenemos dentro un artista frustrado que necesita expresarse". Lo principal es estudiar la carrera que le guste.

Quique pasó su infancia en el barrio Salamanca y aprendió sus primeras letras en el colegio San Fernando, para luego pasar al Hispano Inglés, donde culminó la EGB y cursar bachillerato en los institutos Andrés Bello y Poeta Viana. Componente y miembro del célebre equipo de letras de Triqui que hizo joyas de humor cacofónico tales como la Posesa -en el que estaban Fran Bermúdez, Aridane Rodríguez o Lucas Mujica-, Quique hizo un ciclo de técnico superior en Gestión Comercial y Márketing, para luego acceder a Derecho y formarse en Relaciones Labores. Un año y medio le bastó para que su madre, un día que lo vio estudiando Derecho Constitucional, le interpelara sobre si era su verdadera vocación, a lo que él casi con resignación le respondió que había que cursar una carrera. "Una carrera sí, pero no cualquiera, sino que te guste", le respondió su madre. Y fue un punto de inflexión que le marcó su vida.

Por aquella fecha combinaba los estudios de Relaciones Laborales con su condición de comercial en la venta de coches BMW y, por la noche, iba a la murga. Pero ir a Triqui-Traques no solo era acudir a pasar un buen rato, sino que le brindaba la oportunidad de sacar el artista que llevaba dentro. Hasta que necesitó más. En paralelo también había participado como coprotagonista en la grabación del cortometraje La Cuerda Rota -más por nombre, que por duración: era de 27 minutos y tardó unos tres meses en rodarse-. Ahí conoció a Marina Delgado, su compañera de reparto fallecida hace algunos años, quien le animó a cursar Arte Dramático dadas sus características personales.

Dicho y hecho. Quique Medina conocía las murgas porque militó en Chinchosos en 1998 y 1999, en la época de Alexis Hernández y Paco Padilla. A la siguiente edición se incorporó a Triqui, en la que salió hasta 2009. En total, ocho años en la tribu del Carnaval. Ahí conoció a Fran Bermúdez y Aridane, aunque no tenía un trato cercano porque ellos cantaban en bajos y él, en agudos. Pero surgió la oportunidad de sumarse al grupo de letristas de nueva creación. Ahí estaba Fran Bermúdez, que tenía el aval de haber cosechado un Criticón en 1995 por un pasodoble. "No creo que esperaran nada de Ari ni de mí". Pero la realidad es que Quique Medina había ganado el primero de Interpretación con Triqui-Traquitos con "La banda del patrio" que le escribió en el Carnaval 2002 porque estaban en la murgas sus hermanos, Germán y Raúl. E insiste: "Los murgueros, en un alto porcentaje, tenemos alma de director, cantante, actor...".

Admite que acudía a ensayar a Triqui-Traques porque le permitía "sacar fuera el animal creativo" que llevaba dentro, hasta que sintió que no era suficiente y se planteó nuevos retos. Coincidió con el corto "La Cuerda rota", en el que conoció a Marina, y siguió su consejo. Ya en octubre de 2007 estaba cursando sus estudios en la Escuela de Actores de Canarias y acabó Arte Dramático cuatro años después. Ya el 25 de septiembre de 2012 estableció su residencia en Madrid para adentrarse en la vida laboral. Atrás quedó las noches en las que, durante casi tres años y medio, trabajaba con espectáculos de cabaré o con una compañía con la que actuaba haciendo acrobacias o cantando para reunir dinero y poder instalarse en Madrid. Allí comenzó con un papel en una ópera de Puccini, para ampliar su mercado como actor para grabar publicidad. Luego ha participado en la nueva serie "For Life", de la cadena americana AXN, o las producciones nacionales "Estoy vivo", de TVE, o "Vis a Vis", de Netflix y Movistar Plus. En noviembre de 2018 tuvo la oportunidad de grabar seis días con Richard Gere, en la serie "Mother Father Son", de quien elogia su trato cercano: "Cuando nos presentaron me miró al pelo y me dijo que él lo tenía igual que yo cuando era joven". También ha compartido reparto con Helen Mccrory (Harry Potter) y Billy Howle (Dunkerque). Además de participar en "Centro médico" de TVE y en un capítulo de "Amores que duelen", de Tele5, y en la película "The Promise", Quique Medina logró la candidatura en 2017 a los Premios Goya en la categoría de mejor actor de reparto con el personaje Valbuena en "La Niebla y la Doncella". En doce años Quique Medina cambió a sus compañeros de por otros de repartos, como Richard Gere. Y el sábado, de nuevo, se volvió a subir al escenario entre murgueros.