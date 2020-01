Compromiso y Carnaval

A pesar de ser domingo, ayer fue un día de locos en mi cantina. Se nota que los grupos ultiman sus ensayos para afrontar los concursos que empiezan ya esta semana con las murgas infantiles porque, anoche, sobre las nueve, mi negocio andaba a rebosar de componentes de murgas, rondallas y comparsas, que vinieron por aquí a saborear unas buenas garbanzas de las de mi madre, una vez acabado el ensayo. Digo que era gente de grupos porque, de las conversas que pude escuchar, predominaba una acerca de lo que viene siendo un denominador común en todos ellos: la falta de componentes.

Esta edición será una de las que más grupos dejen de salir. Ya no sólo murgas infantiles o adultas, también comparsas, rondallas y hasta agrupaciones musicales han anunciado su ausencia este año de la fiesta, unas para tomarse un año sabático, y otras para anunciar su despedida definitiva. Los clientes de mi cantina coincidían en que la falta de participantes está lastrando a los grupos del Carnaval de manera importante. En alguna que otra mesa llegué a escuchar la manida frase: "Es que Fiestas no mima a las murgas infantiles... o a las comparsas... o a las rondallas...", y no creo que el motivo sea la falta de cariño de una organización que concede una subvención importante, que otorga un local y que facilita transporte en todas las actuaciones que tengan que afrontar en el Carnaval. ¿Qué más mimo se les puede dar?, me pregunté mientras calentaba otro caldero de garbanzas.

Ocurre que hoy en día el nivel de compromiso de la gente para con el Carnaval ha ido menguando. En los tiempos que corren, donde prevalece la comodidad ante el esfuerzo, pocos están dispuestos a dedicar parte importante de su tiempo por amor a la fiesta, sin recibir nada a cambio. Este año pasará a la historia como el de, nada más y nada menos que doce ausencias, que afectarán a todas las modalidades; y no creo que sea culpa de nadie en concreto. Es fiel reflejo de una sociedad actual, acomodada, en la que cada vez tienen menos relación palabras como "compromiso y Carnaval".