Juan Carlos Armas: "El voto de algunos miembros del jurado me da vergüenza"

¿Cómo será, sin desvelar detalles, la fantasía que subirá este año Juan Carlos Armas al escenario de la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz?

Mi traje creo que va a emocionar. Llevará mi firma, por supuesto, pero también apuesto por la innovación. Quiero que impacte, que guste al público, que llene de magia el Recinto Ferial.

¿Va a por todas?

Por supuesto. Yo soy como un deportista, salgo a ganar y para ello, mi equipo y yo intentamos hacer el mejor trabajo, tanto con respecto a la Gala adulta como a la infantil, pues este año presento fantasía en las dos. Y si al final no consigo la Reina, pues no pasa nada, también sé perder.

Es usted un reconocido diseñador de moda. Ha sido también concejal de Candelaria; director de la Gala del Carnaval de Santa Cruz durante cuatro años y de otros espectáculos en las Islas; y es uno de los diseñadores más premiados de los Carnavales, con una Reina incluso en Las Palmas de Gran Canaria. Tras ocho años de descanso, en 2019 volvió a presentar una fantasía en la elección de la Reina de la fiesta chicharrera. ¿Por qué ha regresado?

Nunca me he desvinculado de este mundo. Ya me habían llamado varios patrocinadores para que volviera. Lo que ocurre es que tenía otras responsabilidades y la falta de tiempo me impedía poder participar en la Gala de Santa Cruz. Adoro el Carnaval. Y regreso ahora, porque este es el momento. Además, mi intención es continuar participando en los próximos años.

¿A la hora de elegir a las candidatas, prefiere los casting?

La verdad es que no me gustan mucho los casting, prefiero elegir a alguien de mi entorno, pero este año lo hicimos. Se presentaron más de 40 mujeres. Y tengo que reconocer que hemos tenido mucha suerte, pues conseguimos a la chica perfecta para la fantasía. Buscaba a una candidata responsable y con encanto, y que no fuese delgada, sino que estuviese fuerte, que tuviese un aspecto sano. Adriana es una chica magnífica, a la que le apasiona el Carnaval. Es de lo mejor que he tenido en cuanto a candidatas, y las he tenido muy buenas.

Si alguien sabe de la dirección de una Gala del Carnaval, ese es usted. ¿Qué cree que debería de mejorar?

Yo dirigí la Gala de la Reina adulta de Santa Cruz durante cuatro años, entre 2012 y 2015, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, aunque tuve la mala suerte de contar con el peor presupuesto. Aún así, fui de los primeros directores que hizo una obertura muy trabajada musicalmente, que sacó a todas las comparsas juntas en el escenario y que realizó un homenaje a las Reinas del Carnaval, un trabajo que fue muy complicado. Yo creo que ya prácticamente todo está inventado. Solo es necesario hacerlo bien.

¿Como cree que lo harán los directores de este año, los diseñadores Marcos y María?

Te lo diré después de la Gala de la Reina, pero sé que están trabajando muchísimo. Yo les deseo todo lo mejor.

¿Qué le pareció el espectáculo que ofrecieron el viernes con la gala de presentación de las candidatas?

Me caracterizo por ser muy sincero y tengo que decir lo que realmente pienso. Creo que le faltó Carnaval. Tuvo cosas muy bonitas, pero poco Carnaval. Asimismo, tampoco me gustó que las candidatas vistiesen igual, porque cada una debería llevar la firma de su diseñador y ser maquillada por su equipo.

¿Cómo sería el jurado ideal para la Gala de la Reina?

Lo que tengo claro es cómo no debe ser el jurado. Las puntuaciones de algunos componentes me han dado vergüenza. Y pongo como ejemplo mi caso. Lo que no puede ser es que seis miembros del jurado le den 12 puntos a mi fantasía y algunos me pongan un uno para beneficiar a otros diseñadores. He estado mucho tiempo callado, pero ya no lo voy a estar más. Y lo mismo que pienso yo, lo piensan otros diseñadores que participan en la Gala. A la hora de seleccionar al jurado, se debería tener mucho cuidado. Blogueros, maquilladores, peluqueros y diseñadores de Tenerife deberían estar descartados, porque aquí nos conocemos todos, y quien no es amigo de uno, es amigo de otro. El Ayuntamiento debería traer a profesionales del arte, pero que sean de fuera. Estoy seguro de que hay mucha gente que estaría encantada de participar en un espectáculo así.

¿Cree que el jurado debería votar delante del público?

Por supuesto. En una de mis galas así se hizo. La votación es mucho más transparente y justa. De esta forma, a aquellos que quieran beneficiar a algunos diseñadores se les caería la cara de vergüenza.

¿Estaría de acuerdo con que también el público votara desde casa?

Sí. Es algo que me encantaría.

¿Qué opina de los premios que entrega Fiestas a los ganadores?

Los premios deberían aumentarse. Si tenemos en cuenta que cada fantasía cuesta más de 15.000 euros, los diseñadores estamos dejando en el Carnaval de Santa Cruz más de 300.000 euros. Aún así, somos los únicos que no estamos subvencionados. Por eso, al menos se deberían subir los premios que nos dan, los cuales oscilan entre 1.000 y 3.000 euros. Esto no da ni para cubrir los gastos en maquillaje y vestuario para las candidatas durante el Carnaval. Son los mismos premios que hace un montón de años y deberían actualizarse.

¿Cree que el Carnaval también debería contar con un Rey?

Si quieren un Rey del Carnaval, que lo elijan en una Gala diferente a la de la Reina.

¿Quién le gustaría que actuase en la Gala?

Ricky Martin.