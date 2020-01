Lolo García: "Hemos luchado mucho por limpiar el nombre de la murga"

¿El objetivo este año es ser los Chinchosos de antes?

Somos los mismos Chinchosos con diferentes personas. Es verdad que hemos pasado por un periodo difícil, hemos intentando solventarlo de la mejor manera, saltando piedras que teníamos y piedras que nos han echado en el camino. Hemos tenido que luchar mucho por limpiar el nombre de esta murga y por levantarla. El objetivo siempre es hacerlo lo mejor posible pero es verdad que es un concurso y nos gustaría cantar los cuatro temas, lo que significa pasar a la final. Sabemos que es difícil, pero por lo vamos a intentar

De esas piedras, ¿cuál es la que más cuesta saltar?

Lo que le pasa a mucha murgas: los componentes. Antes teníamos suficientes o no había topes tan exagerados o mínimos tan agrandados, pero además ya en todas las murgas se ve que no es el mismo compromiso, conseguir gente y que además sea comprometida.

¿Cree que tienen que luchar demasiado con la exigencia del público, que sigue esperando a los Chinchosos de los 2000?

Entiendo que a una murga que ha sido laureada en muchas ocasiones se le exija más que a otra. Sí es verdad es que el público los entiende un poco más y quien nos machaca más es el colectivo de los que dicen que entienden de Carnaval. Estamos para recibir lo bueno y lo malo e intentaremos superarnos para que esas personas estén contentos.

¿Cual es el mejor piropo que podrían recibir?

Que estamos guapos, claro

Con caretas como el año pasado? (risas)

(Ríe) Muchos nos dijeron que estábamos más guapos con la careta que sin ella, y yo creo que es verdad. El año pasado teníamos el handicap de cantar media hora con esa careta que no es nada fácil, se pasa mucho agobio y tienes muchas dificultades. No se valoró el sacrificio ni los esfuerzos de una murga como Chinchosos para sacar un disfraz de esa categoría y para cantar media hora con eso, quizá si fuera otra salía hasta en la FOX. Para ser honrado, no nos salió la actuación que teníamos prevista y tenemos que darle las gracias a los señores del sonido y de las pantallas, que no nos querían poner los micros pegados o no nos pusieron los vídeos.

¿Este año nos sorprenderán también?

Es verdad que superar lo del año pasado va a ser difícil porque esa máscara fue el 80% del disfraz, lo intentaremos pero no sé si lo vamos a conseguir. Musicalmente este es el mejor año de los seis que llevo de presidente en la murga y también en equipo humano. Vamos bajo lo que queríamos y es el primer año que tenemos tanto tiempo para ensayar el repertorio completo. Mira que tuvimos problemas este año al empezar y entonces hubiera firmado por llegar ahora así.

Se le nota satisfecho...

La verdad es que es el año que más he disfrutado y mira que hemos tenido problemas. Empezamos con 30 componentes y fuimos sumando, fuimos trabajando, y ha ido para bien. Entonces tenía pocas ganas de salir pero me han ido levantando el ánimo.

Se podrá ver en el concurso

Espero que sí, que guste lo que vamos a hacer, sobre todo a esas personas que pagan por ir a verte, a personas que no somos profesionales y estamos cinco meses sacrificándonos por hacer un trabajo digno para esas personas que sí pagan por ir a verte, eso es lo más importante para nosotros.