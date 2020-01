Carlos Estévanez: "Hay tres finalistas indiscutibles"

En otras murgas hay más movimiento, en el caso de Ni Pico se mantiene en la misma línea

Solo ha habido un cambio en la presidencia de la murga, pero no ha sido un cambio radical.

La murga sin Fino Díaz en la presidencia afecta de puertas para adentro ¿o también hacia fuera?

Sigue dentro dando la matraca (ríe). Desde fuera, se verá a la murga de estos años, intenta uno mejorar pero seguimos en la misma línea, con el mismo letrista y un poco el mismo equipo de trabajo.

Ni Pico recuperó hace poco el buen hacer de años atrás pero no llega a dar el salto, ¿qué le falta para ser indiscutibles en la final?

No sé si es una posibilidad que existe y que no ejecutamos o solo una consecuencia de que eso está reservado para un grupo muy selecto de murgas. Creo que es más lo segundo, porque el papel de indiscutible en una final a día de hoy lo tienen tres murgas.

¿Pero no les espera o se les cuestiona cuando pasan?

Pero es históricamente, Ni Pico es una murga que no me preguntes por qué no se le valora que a otras. Supongo que no somos una murga que está de moda, que este mundillo funciona un poco así también, todo parte de la imagen y todo tan viral, en el que el pensamiento propio ya no existe o la gente ya no piensa por sí misma.

¿Qué tienen qué hacer para llegar a eso?

No está en la mano de uno, porque para eso deberíamos dejar de ser nosotros mismos. No somos tan mediáticos como otros, empezando por las personas que estamos al frente, quizá eso influye a la hora de ser un grupo que la gente sigue.

¿Cómo es nosotros mismos, qué es Ni Pico?

No sé ni qué responder... Ni Pico es una murga, humilde, que tiene un perfil de componentes que no tiene mucho que ver con murguilandia. En estos últimos cinco años hemos pasado a la final en cuatro ocasiones seguidas y hemos ganado un tercer premio y tampoco hemos tenido a 80 tíos tocando en la puerta.

¿Se quedan cortos o es que el nivel de exigencia del concurso es demasiado alto?

Es que pasar es complicado. Te preparas un repertorio y siempre que no lo puedes cantar al completo te quedas con esa espina, a veces se establecen con demasiada ligereza el fracaso o el éxito en función de si pasas o si ganas, y entre otras cosas depende del criterio subjetivo de las personas que tienen esa responsabilidad. Además, hay muchas murgas y todas piensan igual que uno, unos años te escogerán a ti y otros no, y no tiene por qué haber una relación de causa-efecto , que cuando no te escojan es que lo hiciste mal.

¿Cuándo se siente el fracaso: cuando no pasan o cuando dicen que no lo merecieron?

Ambas cosas es muy subjetivo. Para mí, el fallo del jurado siempre es merecido o justo. Otra cosa es que yo tenga mi gusto personal o mi propio criterio. Lo que la gente opina también es subjetivo, a veces dicen que debería votar el público y entonces ganarían siempre los mismos.

Habla de criterio propio, ¿habría dado otros premios estos últimos años?

Creo que no, si hubieran sido de otra manera a lo mejor tampoco me hubiera sentido muy alejado del criterio pero tampoco es que discrepara demasiado.

De los últimos años parece que se disputan los premios dos murgas

Más atrás todavía lo que pasaba es que podía haber hasta cinco ganadoras y eso tiene que ver con algo que fue un error en su momento. No puede ser que el mínimo sea de 40 y el máximo 8 porque como espectador es difícil establecer un criterio único para una misma modalidad. Debería de haber una diferencia menor y con más coherencia.

¿Eso se resume en una caída del nivel de la final?

Al final cuando la gente habla del nivel depende mucho de las expectativas que se cree cada persona. Antes también se escuchaba más y ahora la gente va a disfrutar más de pasacalles. Si se entiende que las murgas han cambiado y que ahora tienen que ser con 90 pues que el mínimo sea 70 o 60, las cosas tienen que ser coherentes, y lo digo yo que somos 48.

¿Cree que una murga tan numerosa pierde respecto a tu concepto de murga?

Para mí sí, como espectador me cuesta entenderlas por ejemplo, a lo mejor es culpa mía porque me estoy haciendo mayor. Se gana visualmente o impresiona mucho más pero se pierde frescura, se pierden detalles. Ventajas es en el día a día, en ninguna murga va el cien por cien a ensayar y cuando tienes un ejército por mucho que te falten siempre tienes quórum para ensayar y las que no lo tenemos lo sufres un poco más.

Novedad, público

Prefiero que esté todo el mundo sentado, porque tengo otra idea más conservadora del concurso. También es verdad que ante toda propuesta hay que dar el beneficio de la duda.

Primer concejal murguero, además de Ni Pico, ¿les supone un handicap, una ventaja o es irrelevante?

Es una cosa totalmente circunstancial, además al hombre le gustan las murgas y en ese momento se dio que estuvo en Ni Pico. En principio, que sepa lo que es una murga no debe ser un handicap sino todo lo contrario. Creo que es una persona normal, sin histrionismo, que se agradece y hay que darle un voto de confianza.