El drag que hace reinas

David Afonso se subió al escenario de las fiestas patronales de La Camella cuando tenía tres años y medio para imitar a Alejandro Sanz. Fueron los inicios de este joven que a sus 33 años lleva más de media vida sobre el escenario. Autodidacta, en 2006 hizo su primera incursión del transformismo como Drag Aurum y ganó la primera gala que se celebró en Arona. En 2016 representó a Tenerife en Las Palmas y dirige elecciones de reinas en su municipio.

David Afonso, nacido en La Camella (Arona), hace 33 años, se define como un autodidacta del espectáculo, un mundo en el que comenzó cuando, casi como una gracia de niño, lo subió su madre al escenario de las fiestas patronales de su pueblo para que demostrara sus dotes para imitar a Alejandro Sanz. Aquel día se subió por primera vez a una tarima y no se ha bajado hasta la fecha. Año tras año seguí haciendo lo que le gustaba como un hobby. A los 15 años ganó el concurso de Jóvenes Talentos que se organizó en el Sur que le valió una beca para formarse durante dos años en la Escuela Oficial de Danza de Santa Cruz de Tenerife. Y comenzó a bailar en el grupo Ay Caramba que dirigió Mario Padilla.

Lo que era un hobby poco a poco acabó por convertirse en una ocupación labora. Un grupo de espectáculo puso sus ojos en David Afonso y le abrió las puertas para trabajar de fomra profesional en hoteles de toda Canarias. Y llegó el momento de la independencia artística. En 2012, con su hermana Inma Afonso -más pequeña que él-, afronta su propio ballet, Alma Show. Fueron unos comienzos tímidos, que se inició bailando en pueblos del Sir de Tenerife, hasta que llegó a los hoteles de Tenerife y se subió a diferentes galas. Y Alma Show creció y duplicó sus primeros tres bailarines, hasta el punto de que en la actualidad también afronta la dirección de diferentes espectáculos.

"Nadie me enseñó ni a diseñar ni a crear. No lo estudié, pero me llamaba mucho la atención y me gocé muchas galas de elección de la rena del Carnaval, muchos concursos de comparsas... Y poco a poco me inicié a hacer sus pasos, teniendo la gran suerte de estar respaldado por mis padres". Destaca en particular la impronta que ha dejado en su vida su progenitor, un ejemplo par él tanto en su vida personal como profesional por su trabajo, esfuerzo, humildad y ganas de superación.

En paralelo a su proyección artística como bailarín, David Afonso también cultivó una faceta más carnavalera, y también íntimamente vinculado al espectáculo, que ha acabado por convertirse en su hábitat natural.

En 2006 se inicia en el mundo drag, y nace como Drag Aurum, con una evolución ascendente que alcanza hitos: en 2012 gana la primera gala drag que se organiza en el marco del Carnaval de Arona y se puso el reto de llegar a Las Palmas, la meca drag. Cuatro años después alcanza su objetivo y no solo supera la eliminatoria sino que llega a la final de la Gala Drag en representación de Tenerife, con el patrocinio de Arona, según cuenta David Afonso.

El año pasado amplió su faceta artística y se atrevió a la elaboración de un traje de candidata a reina de los mayores. Su fantasía, Sabor a tí, ganó no solo los elogios del público sino el crédito del jurado, que le otorgó a su representante el título de reina de los mayores del municipio de Arona. En 2020, cabe el más difícil todavía. David Afonso se ha trazado dar el salto a Santa Cruz de Tenerife, ya nada mejor -considera- que venir a la capital del Carnaval con la reina de los mayores de Arona de la pasada edición de la fiesta: Candelaria Pérez Domínguez, que lucirá la creación "En la flor de la vida", que cuenta con el patrocinio de Turismo de Arona -una marca que ha acompañado a David Afonso en su crecimiento artístico y profesional- y Restaurante Las Cazuelistas de Feriche.

David es un 24 horas del espectáculo. Por la mañana se dedica a su taller, al traje de su reina de los mayores que se celebrará el miércoles 12 de febrero en el recinto ferial desde las 17:30 horas. Y por la tarde, a bailar en el hotel. Es su vida, como ha ocurrido en los últimos quince años, de lunes a sábado, admite. Aun así, precisa que "intento tener tiempo para mi familia, mi pareja... Las mañanas las utilizo para ensayar o crear vestuario y a las cinco de la tarde ya empiezo para ir a trabajar". Y precisa: "Siempre estoy inventando para cosas nuevas", se ríe.

David Afonso no se decantan por ningún drag en particular. "Me quedo con un poquito de cada uno", aunque su objetivo es "marcar la diferencia con el objetivo de imprimir elegancia en cada show que pongo en escena".

Respecto a los trajes de reinas, con los que desde el año pasado se ha iniciado, se rinde ante la creatividad y los detalles de Leo Martínez y el estilo que distingue a Juan Carlos Armas. Aquel Alejandro Sanz de La Camella dio el salto al espectáculo como drag y coquetea con el cetro de la reina de los mayores del Carnaval chicharrero.