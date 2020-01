Alfonso Baute: "Arriesgaré, mi traje será distinto a lo visto hasta ahora"

El diseñador Alfonso Baute, que comenzó en el mundo del Carnaval en 1998, ha decidido este año arriesgar. Asegura que la fantasía que subirá al escenario de la Gala de la Reina adulta de Santa Cruz de Tenerife, en la que participa desde 2003, será diferente a todo lo visto hasta ahora. Baute cuenta que se ha inspirado en el título de un libro, La Bruja de Portobello, y destaca que ha encontrado a la candidata perfecta.

Sin desvelar detalles, ¿cómo será este año la fantasía que Alfonso Baute subirá al escenario de la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz?

En esta edición de la fiesta he decidido que voy a arriesgar. Mi traje será diferente a todo lo que se ha visto hasta ahora en la Gala de la Reina adulta de la capital tinerfeña. Estoy seguro de que mi traje va a impactar. Mantendrá la esencia que caracteriza a mis diseños pero también será distinto, innovador.

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la confección del traje?

Empecé en junio con las estructuras y encargando a un escultor algunos detalles. Pero es a partir de septiembre cuando ya estoy trabajando sin descansar.

¿En qué se inspiró para diseñar la fantasía de 2020?

La inspiración me llegó a raíz del título de un libro, La Bruja de Portobello. Esto me ocurrió hace un año y desde entonces empecé a crear una historia que me ha llevado al traje que finalmente se subirá al escenario del Recinto Ferial. Me fue muy complicado llevar la idea que tenía al papel y luego convertirla en una fantasía. Pero, finalmente, aquí está.

¿Cuenta con ayuda?

En mi caso no tengo equipo que me ayude a confeccionar el traje de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz. La gente no se quiere comprometer, aunque los últimos días se suele sumar alguien. Solo somos mi hermana y yo. Pero nos pasamos todo el día trabajando en el taller, hasta la noche, sin parar, porque, además, tenemos otros encargos.

¿Cuáles?

También presentaré fantasías en los Carnavales de La Orotava, Granadilla y, quizás, porque aún no lo he confirmado, Icod de los Vinos. A esto se suma que también participo, por segunda vez, en el Carnaval de Santiago de la Ribera, en Murcia, donde se elige al chico y a la chica que realicen la mejor coreografía y que luzcan el mejor disfraz. Viví allí durante un tiempo y por eso estoy vinculado a sus fiestas. Son muy fans del Carnaval chicharrero. Además, tenemos que hacer los trajes de los 40 componentes de la comparsa Los Villeros, de La Orotava, pero, afortunadamente, ya hemos entregado la mitad.

¿Cuándo empezó como diseñador en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

En el Carnaval empecé como diseñador, en solitario, pues antes había colaborado con otros diseñadores, en 1998. Me estrené en los Carnavales de Puerto de la Cruz, Los Realejos y La Orotava. Al Carnaval de Santa Cruz llegué en 2003, presentando una candidata en la Gala adulta. Al año siguiente, también me atreví con una infantil, experiencia que he repetido casi de manera continua. Asimismo, he participado en la Gala de los Mayores. En 2005, logré la Reina infantil de la capital, pero aún no he conseguido una Reina en la adulta, aunque sí varias damas de honor.

¿Prefiere los casting para encontrar a las candidatas perfectas para sus fantasías?

Prefiero buscar por las redes sociales y luego realizar entrevistas personales. Este año quería a una chica alta, que tuviera curvas y que fuese decidida. Y la encontré. Se llama Carolina Barroso. Yo no voy persiguiendo los típicos cánones de belleza, sino que busco lo que necesite mi fantasía. Ella está muy ilusionada y yo, encantado.

¿Qué espera de los nuevos directores de la Gala de la Reina adulta de Santa Cruz, los diseñadores Marcos y María?

De momento, todo va perfecto. Están escuchando nuestras demandas, como por ejemplo las relacionadas con las medidas de las puertas por las que tienen que salir los trajes, que las suelen poner muy justas. Se ha aceptado ampliarlas a seis metros.

¿Cree que el jurado debería estar formado por personas especializadas y relacionadas con el mundo del Carnaval?

Pienso que no debería estar formado por muchos diseñadores y gente relacionada con el arte, porque hay mucha rivalidad entre nosotros. Los artistas somos muy raros.

¿Considera que la participación en la Gala se debería abrir también a los hombres?

La Gala de la Reina es historia. No soy partidario de esta mezcla.