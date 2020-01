"Si sacas adelante algo que te cuesta, acabas reforzado"

¿Qué es peor, la desesperación que genera para una murga grande el vagar por el desierto varios años, o la obligación por mantener un listón muy alto?

Provoca mucha presión tener que mantener el nivel, porque incluso la gente te dice constantemente que esperan algo bueno de nosotros cada año; lo otro crea impotencia en esa gente que trabaja y lo da todo a diario y ve que no llega una recompensa.

¿El estar en el 40 aniversario mete presión añadida?

No. Nos mete presión el saber que la gente está esperando por nosotros, y el miedo por no poder ofrecerles algo bueno.

Tras cuatro años gloriosos, ¿sería un fracaso no luchar por uno de los dos primeros?

Fracaso no, aunque sí nos desilusionaría el no pelear por lo que queremos, el ir a ganar. Sabiendo que vas preparado, si la actuación no sale como pretendes, sí sería una desilusión.

¿Y van preparados?

Todos los años pensamos que tenemos armas para ganar, y confiamos en ella; ya luego en el Recinto se ve la realidad.

Mamel y Zeta-Zetas, Zeta-Zetas y Mamel. ¿Estará de nuevo entre ustedes dos?

Este año es en el que más al margen he estado sobre lo que tienen los demás. Pero siempre hay otras murgas que están muy bien, como seguro que lo estará Diablos en su 50 aniversario; o Bambones, que parece que ha dejado atrás esos años raros que ha tenido.

En un símil futbolero, no ha sido fácil la pretemporada de Mamelucos...

No ha sido fácil, no. Pero muchas veces cuando cuesta sacar algo y al final sale, acabas reforzado. Y puede que estemos en esa situación. Además, si el final es bueno, superar estos baches te reconforta.

Mamelucos mantiene esencia y estilo, pero mirando a las filas, casi no se reconoce respecto a hace unos años. ¿Ese cambio tan drástico es fácil de lidiar?

Esas caras nuevas lo que han hecho es contagiarle ganas al grupo en general. El no hacer una renovación así te expone a que los más veteranos acaben sin ilusión e incluso vean la murga como algo rutinario. Los nuevos han reilusionado al resto, y en este sentido presumo del grupo que tengo porque trabajan como si fuéramos solo uno.

Ahora que Mamelucos había logrado con sus letras poner al Recinto de pie, va Fiestas y crea la final de pie...

Sí, bueno... Una vez aceptada habrá que ver si la propuesta funciona o no. Hay que darle el margen de confianza y esperar, pero sí es verdad que no veo eso de reducir aforo de gente sentada para meter a más gente de pie. Además, tantas horas de concurso, con la gente de pie, no es nada positivo, por lo que lo primero que se debe hacer es reducir el tiempo de la final.

¿Y eso pasa por...?

Pues sinceramente, no sé la solución. Quizá lo primero, disminuir los huecos que hay entre murga y murga, algo que ya sufrimos, por ejemplo, el año pasado.

Cambian los diseñadores en La Casa del Miedo, pero la calidad se mantiene intacta...

Así es. Además, estamos muy contentos con el equipo de diseño porque en pocos meses no han demostrado que son muy humildes y trabajadores. A Josué Quevedo lo conocimos a través de Bazzochi, y haberlo elegido fue la decisión más acertada.

O sea, que podría marcar una época con Mamel's como ya lo hicieran Javi Torres o Lito Díaz...

Eso espero, eso espero...

El listón de los Sarymamel's quedó muy alto y muy grabado. ¿Qué posibilidades hay de que Mamelucos se saque de la manga otro momento así?

Ideas que pasan a la historia de las murgas, como La Escuelita de Bambones, La Fasnia de Bambones, La Posesa de los Triquis, o esa nuestra, son muy difíciles que salgan cada año, y cuando salen son en murgas distintas. Ojalá lo logremos, pero es muy, muy complicado.

Usted dirige o lleva la dirección musical de Mamelucos y otras cinco murgas, dos de ellas grancanarias y una de Lanzarote. ¿Le da la vida?

¡Ufff! Este año sí es verdad que me ha costado un poco más. Porque las circunstancias laborales cambian, y porque las murgas que tengo me llevan demasiado tiempo. Por ahora me da, pero sí es verdad que llegará un momento en el que tendré que aflojar un poco.