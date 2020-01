"Me quedo con lo que dice la gente en la calle de mis trajes"

Solo ha participado tres años en la Gala adulta del Carnaval de Santa Cruz y ya ha logrado una segunda y una cuarta dama de honor. ¿El objetivo en 2020 es conseguir la Reina?

Pues la verdad es que tenemos muchas ganas de conseguir la Reina. Para ello, estamos trabajando desde el mes de junio. Este año presento dos fantasías, una para la Gala adulta y otra para la infantil. Me ayuda un equipo formado por 13 personas, que ahora está dividido para poder sacar adelante los dos trajes.

¿Llegará a tiempo?

Espero que sí. Tengo que reconocer que ahora vamos un poco mal de tiempo, pero llegaremos. Siempre se retrasa algo, como algún pedido que no llega. Pero confío en que los problemas se vayan solucionando. Lo que está claro es que, a estas alturas, no nos podemos permitir parar. Estamos todo el día metidos en el taller. Tengo dos talleres, uno en La Laguna y otro en La Matanza. Este último es más grande, es una nave. Aquí tengo las grandes estructuras, las partes de la fantasía más delicadas y complicadas. Aquí prácticamente trabajo yo solo, porque es mucha labor a mano, de pedrería y bordados fundamentalmente.

¿En qué momento y cómo le llega la inspiración a un diseñador del Carnaval como usted?

Cuando termina cada Carnaval, necesito hacer un parón, desconectarme, evadirme. Durante un mes, aproximadamente, no pienso en nada. Y ya después me pongo las pilas. La inspiración puede llegarte en cualquier momento, viendo una película, haciendo un viaje o durante situaciones diarias.

¿Cuándo y por qué comenzó en este mundo?

El porqué está claro, porque me encanta el Carnaval. Llevo en este mundo más de media vida. Empecé como componente de la comparsa Los Brasileiros, en 1997, en concreto, como bailarín. Dos años después, pasé a Joroperos. Estando allí, la comparsa Danzarines Canarios me propuso que fuese su diseñador. Ellos me dieron mi primera oportunidad. En 2006, me pidieron que les creara una fantasía para su candidata a Reina infantil. A partir de ahí, seguí diseñando trajes para diferentes grupos del Carnaval, incluidos Los Joroperos. El salto a la Gala adulta, y tras conseguir una Reina infantil y otra de la Tercera edad, lo di en 2017. En mi estreno, logré una segunda dama de honor. Al año siguiente, fue una cuarta dama de honor. En 2019, no conseguimos nada, pero este año venimos con muchas fuerzas y ganas.

¿Es usted un diseñador de casting?

No me gustan nada los casting. Para mí es un riesgo, porque no sabes si la chica que buscas para tu traje va a estar entre las personas que se presentan, y solo puedes elegir entre ellas. En una ocasión, la empresa a la que represento, Ron La Indiana, decidió hacer una selección. Tuve la suerte de que apareció la candidata que buscaba. Yo soy más de sensaciones. Puedo encontrar a la persona ideal para mi fantasía en la calle o en las redes sociales.

Tanto el diseñador Jorge González como usted han decidido que la candidata que les acompañó el año pasado vuelva a repetir éste. En el caso de González ha sido porque en la pasada edición de la fiesta, su aspirante sufrió un incidente con el tocado y quiere darle una segunda oportunidad. ¿Y en su caso, por qué ha tomado esa decisión?

La verdad es que nunca me imaginé que yo fuese a repetir con una misma candidata, pero ha ocurrido. Y es así porque Laura García es la aspirante perfecta. Además, la fantasía de este año está hecha para ella. Me la encontré en mi camino de una forma curiosa. Cuando la pequeña Ayelén fue proclamada Reina en 2018 con mi traje, le dije a su madre que me encantaría encontrar a una Ayelén en grande para la Gala adulta. Ella se me quedó mirando y me dijo que tenía a la persona perfecta. Me presentó a la profesora de gimnasia rítmica de la niña, Laura. Me enamoré de ella de manera inmediata. Nos hemos hecho muy amigos. Es fantástica. Nunca te da problemas y se involucra personalmente en todo. Me da mucha seguridad y, por eso, he decidido que vuelva.

¿Qué espera de la Gala dirigida por los diseñadores Marcos y María, que se estrenan este año en el Carnaval de Santa Cruz?

Pues creo que lo harán genial. La verdad es que los diseñadores estamos muy cómodos con ellos, porque nos entienden perfectamente y nos apoyan.

¿Considera que para elegir a la Reina también debería votar el público desde sus casas?

Sí. Sé que el sistema es complicado, pero creo que sería lo mejor y lo más justo. Yo siempre me quedo con lo que el pueblo dice en la calle, más que con lo que elige el jurado del Recinto Ferial. Se ha propuesto varias veces que la gente pueda votar desde casa pero nunca se ha llevado a cabo. Ojalá algún día esta posibilidad se convierta en realidad.

¿Quién le gustaría que actuase en la Gala?

Me encantaría que repitiese Olga Tañón, yo me la traería todos los años al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lo que está claro es que debe actuar alguien que haga bailar al público, que lo levante de las sillas.

¿Cree que el Carnaval chicharrero también debería contar con un Rey?

Si la gente quiere, pues por qué no. Lo que nunca haría es que en la Gala de la Reina pudiesen participar también hombres, pues estamos hablando de una tradición, de historia. Pero sí estaría de acuerdo con que si hiciese una gala diferente para elegir al Rey.