Airam Bazocchi: "Se ha confundido innovar con copiar cosas que ya están hechas"

Milita en murgas hace 21 ediciones, de ellas 17 como letrista. Subió por primera vez de mascota con Ni Pico con 2 años. Luego salió en Bambas hasta que dio el salto a las adultas... 36 premios en infantiles y 13 en adultas le avalan como letrista, exponente de la generación Bazocchi que hizo historia en Distraídos o Mamelucos. Airam Bazocchi (Santa Cruz de Tenerife, 1987) reconoce que con los Mamel's cumplió su sueño: estar entre las cinco magníficas del Carnaval, con el inolvidable tema de los Sarymamel's. Desde la autocrítica, se muestra entusiasmado.

Antes cada murga tenía su letrista. Ahora un letrista escribe a varias murgas. ¿Se ha perdido identidad?

¿Cuántos letristas cree que hay?

Dígamelo usted.

Hay mucho letrista -con ironía- y poca letra. Hay 22 murgas y tal vez diez letristas.

Ahora hay murgas que comparten letrista...

También hay gente que empieza a hacer letras, y que cobra más que uno y no hacen ni la mitad; hacen lo mismo que ya otros. Yo a Mamelucos nunca le he cobrado ni un duro; incluso he puesto dinero. Pero es impagable lo que yo he hecho por ellos y lo que ellos han hecho por mí. En otros, debería haber cobrado por la matraquilla que dan los grupos; y a otros es verdad que le he fallado por no tener bien ordenada la cabeza; tampoco se las he cobrado.

¿Justifica que se cobre por una letra?

Claro, es la única medida de presión para que cada uno se curre su repertorio.

¿Se prima más cómo canta una murga que lo que canta?

Hay varios tipos de murgas: hay quien te pide letras y te pide que vayas y otras que te la cambian y lo hacen a peor... También es verdad que no haces todas las letras igual que si fueran para uno.

¿Se reinventó con la letra de los Sarymamel's?

Cumplí un sueño de pequeño, que era tener un año estrella como han tenido cuatro murgas como son Bambones, con Escuelita murguera; Diablos, con La Fasnia; Singuangos, con El Baile de Magos, y Triqui-Traques, con La Posesa. Estamos entre los cinco magníficos. A partir de ahí he intentado hacer otras cosas, como la apuesta del año pasado, cuando intentamos que todo el mundo se disfrazara. Y fue fallida por envidias de murgas que te quieren pisar las canciones antes de llegar.

¿Ha sido un año de desamor con Mamelucos?

No. Las cosas de casa se quedan en casa. Desde este domingo estamos con la ilusión por las nubes.

¿Cree que va a ganar?

Tengo incertidumbre. Todos los años lo hago diferente, no me copio a mí mismo.

¿Le gusta la final de pie?

La final de pie es la mayor gilipollez que ha habido en el mundo de las murgas. En un concierto en el estadio, sea de Maná o de quien sea, acabas reventado. Si te pegas seis horas de murga... cuando solo tres o cuatro...

¿Ha llegado el momento de cerrar su etapa de letrista?

No lo sé, cuando acabe el concurso te digo. Para otras murgas, seguro.

¿Por qué suma a Mengíbar en su repertorio en Mamelucos?

Porque tengo mucho trabajo laboral y hay una idea que me apetece hacer con él y se lo comenté. Ha sido una grata sorpresa. Es gente que admiras desde pequeño y ha sido un mano a mano.

¿Su estilo es más de Mamelucos o de Zeta-Zetas?

Mi estilo es más de los Bambones, donde lo mamé. En Mamels hemos creado un estilo todos.

¿Hacia dónde debe evolucionar el concurso de murgas?

A que todos no se muevan igual. Hay una plaga, que yo llamo, por la que todas se mueven igual. Segundo pasa por profesionalizar un poco más y exigirnos. Se agotan las entradas en 20 minutos y estamos dando una calidad mala en los repertorios en general. Hay demasiadas murgas.

¿Hay murgas malas?

No, pero cuando dicen que hay murgas pequeñas siempre digo que es porque quieren, porque ensayan menos. Hay murgas que deberían dejar de salir en vez de regalar trajes.

¿Con qué va a sorprender Mamelucos?

Con volver a la sencillez. Vamos a intentarlo sin un número.

¿Ha hecho de Mamelucos una murga comercial?

Al público es muy fácil levantarlo de una silla. Es muy barato conseguir su aplauso. Casi todas las murgas lo consiguen; antes era difícil levantarlo.

¿Qué ha aportado Airam Bazocchi a Mamelucos?

Ser más comercial, letra y un mayor grado de exigencia.

¿Y Mamelucos a Bazocchi?

Libertad.