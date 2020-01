Reinventarse o desaparecer

Este fin de semana pasado perdí la cuenta de la cantidad de calderos de garbanzas de mi madre que vendí en mi cantina. Eso es algo que me alegra, y a la vez me preocupa, porque los olores al condumio de mi viejita llegan hasta los restaurantes de la zona y un día de éstos me meterán en un lío habida cuenta que solo estoy autorizado a vender en mi negocio algún que otro paquete de papas.

Fue un fin de semana cargado de presentaciones de disfraz y en el que el tema que protagonizó las conversas en mi cantina fue la irrupción de un tal Josué, diseñador canarión, como creador de las fantasías de tres murgas de nuestro Carnaval. Tanto en Mamelucos, como en Mamelones y Redoblones, el creador de la isla de enfrente ha dado un golpe sobre la mesa y, entre otras cosas, ha encendido las alarmas de muchos nostálgicos de nuestra fiesta que temen algo así como el desembarco de Normandía, versión diseñadores. Al tal Josué, le ha caído encima un buen chaparrón de elogios y parabienes por sus tres creaciones, a cuál más espectacular, con las que muchos de mis clientes, y yo también, damos por hecho que estará en el pódium de los galardones en Presentación. Las redes sociales han sido un hervidero en el que se han agotado los calificativos para definir semejantes obras de arte. Entre todos, hubo un comentario que me llamó la atención, fue el de Elena González, hija del maestro director de la FUFA, quien afirmó que se trata de una llamada de atención para los diseñadores de murgas de Tenerife a los que, con el cariño que le caracteriza, aconsejó que "hay que ponerse las pilas".

Yo no creo, honestamente, que nuestros diseñadores murgueros se estén durmiendo en los laureles pero si es verdad que nuestro Carnaval es como un vendaval que no para, que no te da tiempo ni a pensar, que no se debe uno estancar so pena de que nos pase como dice el dicho que camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Nuestros diseñadores llevan décadas demostrando que aquí sobra ingenio y estoy convencido que son conscientes de que en Carnaval, como en tantas otras cosas, llega un momento en el que toca reinventarse o desaparecer.