Adela Peña: "Hemos tenido los ensayos más duros en cinco años"

El hecho de que Adela Peña hable con apenas un hilo de voz indica que el trabajo en los ensayos de Burlonas empieza a endurecerse y que se combina con las noches más frías en el Mercado del barrio de La Salud. Sin tapujos admite tanto que a la murga le ha faltado constancia en los inicios del año murguero como la confianza ciega que tiene en el trabajo de sus chicas: "Sin ellas no soy nada".

Parece que Burlonas tiene un año más tranquilo que otras, ¿es así?

Sí, seguimos como el año pasado, con la misma base, la monto yo y nos escribe David García. Los únicos cambios es que hay chicas que se van porque se quedan embarazadas y van a ser mamás y todas las nuevas que entran. Lo afrontamos como todos los años, tranquilitas, apuradas porque nos encanta dejarlo todo para última hora, pero bien.

Lo de dejarlo para última hora?

Eso es culpa mía y este año lo que he notado en los ensayos es más que nunca el número de faltas de asistencia. Me he visto con ensayos de 45 componentes, acostumbrada a ver un número mayor, y con esas personas se ensaya igual pero lo notas porque al día siguiente vienen las otras. Bajo mi punto de vista, de los últimos cinco años ha sido de los ensayos más duros o que han costado más.

Y además en esta época, postnavidad, con los trabajos también cuesta.

Sí, pero ha pasado hasta el día de Reyes y a partir de navidades han sido más constantes. Ahora están todas y a piñón.

Burlonas siempre ha sido una murga currante en ensayos, ¿les sirve para salir de esa falta de constancia o tiran de ilusión?

Siempre es lo que hemos sido. Si ves tías currantes que lo dan todo pues te lo curras, y si no, siempre digo que para casa o para otra murga que no lo sea. Ilusión, no te creas que tanto, otros años he visto más motivación, están como acostumbradas, como que lo ven algo normal, como rutina. Las nuevas sí que tienen otra ilusión y otra motivación que es lo que a nosotras nos da vida.

¿Todo eso se reflejará en el escenario o vamos a seguir viendo unas Burlonas con garra?

Eso sí, lo otro corresponde al día a día, pero luego cuando viene alguien a vernos o se suben a un escenario ahí la motivación la sacan? o se las saco yo.

¿Qué podemos esperar de ustedes este año?

En realidad tenemos un variadito que creo que Burlonas nunca ha tenido, cantamos bajo nuestro estilo, nunca se esperen humor sino una ironía un poco fresca. Lo que tenemos variado es en las letras, tenemos de todo un poquito y sin esperarlo, porque las cuatro letras no estaban en septiembre sino que David me las ha ido dando poco a poco, según se ha ido inspirando, y hasta día de hoy que me faltan tres músicas del cuarto tema. Trabajamos así porque además así se van dando cosas actuales y frescas.

De ahí que necesiten el trabajo duro de los ensayos.

Claro, sin ellas no soy nada, he montado en otras murgas y lo que hago con ellas no puedo hacerlo con el resto. Son ellas las que se pegan el curro.

¿Cuál es el objetivo? ¿Meter por fin el pie en el podio?

Nosotras vamos a competir y eso conlleva intentar ganar claramente. Si no se logra es porque hay murgas mejores que también van a lo mismo, por eso el objetivo principal es superar el año pasado y ya que estamos pasarlo bien porque tras tantos meses de ensayo tampoco vamos a sufrir.

¿Qué opinión le merecen los cambios en la final de murgas?

Que haya gente de pie lo veo bien porque estás ampliando el aforo para la final porque siempre se queda gente sin entrada y encima va a pagar la mitad. Además, es verdad que cuando vamos a la final vemos a mucha gente que ni se sienta, que está en las cantinas y te dan la posibilidad de que estén a su rollo de pie. Todo hay que probarlo y hasta que no lo vea no lo voy a criticar.

¿Expectativas del nuevo concejal?

Creo que todos los cambios son positivos. Es su primer año y seguro que hará cosas mal, como todos cuando empezamos, pero estamos para ayudarlo. El primer año merece esa ayuda, pero de momento que sea concejal de Fiestas me gusta y estoy de acuerdo con los cambios que ha ido haciendo.