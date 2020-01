Primi Rodríguez: "La final no es un concierto de rock para vivir de pie"

Por el discurso de Primi Rodríguez, en 2020 se puede esperar cualquier cosa de Bambones. Y cualquier cosa, para los de El Cardonal, es aspirar sin tapujos al primero. Así lo asegura, por repertorio y sensaciones previas, el director más longevo de las murgas de Santa Cruz. Tras un lustro sin ganar y después de un análisis -con su correspondiente adaptación- de lo que es ahora el concurso, los laguneros desean volver a saborear la gloria.

Sin Gladys de León ya en Fiestas, ¿a quién le llorará Bambones este año?

Bueno, Gladys todavía está en el recuerdo, y siempre se le puede llorar. Pero llorar entre comillas, por favor, que eso son opiniones personales del periodista. Nosotros criticamos, pero se ve que esa canción estaba mal hecha porque la compusimos como crítica, y algunos malpensantes creyeron que era una llorada. Es culpa nuestra por no explicarla bien. ¡No tendremos a gente a la que criticar!

Si Gladys hubiera sido la precursora de hacer la final de pie, ¿le hubieran llovido críticas por todos lados?

Se sabrá después del concurso, porque sin estar ella, también les caen a los responsables.

Me refiero a priori?

Es verdad que para letras este asunto nos coge demasiado cerca, pero sí es verdad que a Fiestas le ha caído ya bastante en redes sociales. Lo que ocurre es que cuando una persona lleva ya varios años en un sitio tienes más bases de cosas anteriores y puede haber más resentimiento y argumentos para recordar cosas pasadas. Estos acaban de llegar y se han lucido en la primera.. y supongo que en años sucesivos les caerá aún más.

Entiendo, por sus palabras, que no le hace gracia lo de la final de pie?

Es que no le debe hacer gracia a ningún murguero que valore su trabajo. Esto no es un concierto de rock ni un espectáculo para vivir de pie. El formato de murga está para vivirlo sentado; de pie se puede hacer, pero en la calle. En el concurso hay que valorar un trabajo y eso es mejor hacerlo sentado; sin que eso impida que, con tus canciones, logres que la gente se levante en partes puntuales. Están fomentando la cultura del baile y eso es el carnaval de la calle. No me imagino yo a las rondallas viéndolas de pie? ni siquiera las comparsas.

¿Cinco años sin primer premio, no son muchos para Bambones?

¡No, qué va! Ya estuvimos desde el 85 hasta el 98, y también desde el 2005 hasta el 2012. Es evidente que buscamos ganar el primero, pero tampoco quiero que un premio oscurezca un gran año. Y este, hasta ahora, lo está siendo.

Pero después de tres primeros seguidos, ¿no existe más autoexigencia y a la vez se vuelve más complicado persistir en su estilo propio?

Con perspectiva, sí vemos que quizá hubo una pequeña relajación durante varios años, en 2016, 17 y 18. No hay una razón concreta, pero sí te das cuenta de la que murga estaba un poquito más acomodada y nos han adelantado por la derecha con todas las de la ley. Ya desde el año pasado hemos retomado el ritmo. Seguimos con nuestro sello y, cuando hacemos letras, lo primero y lo más importante es saber qué decir, luego cómo, para finalmente decorarlo. Y ya después toca adaptarte a las circunstancias que el jurado ha ido marcando los años anteriores, y también al estilo que acepta más el público. Y ese estilo pasa por pensar menos, y entretener más visualmente; la gente en la final está más distraída y divertida que nunca; por eso yo, particularmente, estoy más cómodo en la fase. Te adaptas y cambias un poco el decorado, sí, pero sin perder la esencia.

¿Se puede decir que se niegan a pasar por el aro?

Existe el aro del jurado, y sí, se puede decir que pasamos parcialmente por ese aro porque quieres competir. Haciendo ciertas cosas que normalmente no haces, pero manteniendo esa esencia.

Y en ese medio camino del que habla, ¿está Bambones este año para ganar?

Sí. Pero hay que ver a las otras. El nivel en el día a día es muy bueno, aunque ya luego es el concurso el que te pone en tu sitio. A priori estamos muy contentos con el repertorio y con la participación de todo el grupo; hemos descubierto el compañerismo, hacer cosas toda la murga junta, trabajar codo con codo? Hemos recuperado mucho de los años 80 y estoy muy contento. Y eso quizá haya sido culpa mía por cerrarme siempre en los mismos y no haber contado con tanta gente válida que tenía en la fila. He abierto mi mente después de viejo y veo que la murga tiene un gran futuro.

Precisamente, con 54 años y 31 delante de la murga, es el director con más edad en el concurso de Santa Cruz. ¿Ha pensado ya en la retirada? ¿Cuánto le queda?

¡Por lo menos otros 31! Aunque siempre repito eso de que tengo más pasado que futuro. Lo pensaré cuando no tenga la fuerza para dirigir a la murga, en el escenario y, sobre todo, para no ejercer influencia en los componentes.

¿Y Bambones, a corto plazo, se entendería sin Primi?

Sí, claro, claro. Ya ha habido otros directores, y por supuesto que otra vez se entendería sin Primi. Bambones no puede depender de una persona.

¿Tiene pensado algún sucesor?

No, no. Esos salen solos.

¿Lo hay ahora mismo dentro de la murga?

Seguro que alguno hay. Pero no me paro a pensarlo, ni nos ponemos a prepararlo. Eso surge de forma espontánea, como me sucedió a mí.

Una de las caras nuevas más significativas de Bambones 2020 es Pablo Moreno. ¿Qué le aporta a la murga?

Bueno, sabemos que es alguien que se puede considerar diferente, sobre todo porque es muy conocido. Pablo ya era amigo nuestro antes de entrar. Ensayaba allí con un grupo que tiene y solía ir a menudo después de los ensayos. Canta entradas de los Bambones que ni yo me acordaba de ellas. Nunca ocultó que le gustaría estar alguna vez con nosotros, y este año lo ha hecho. Hemos redescubierto algo que ya sabíamos, que era una gran persona. Es un nuevo y se comporta como tal. Les valoramos más sus silencios. Es un bambón más.

¿Han logrado llenar el hueco que dejó el Suspi?

Difícil, muy difícil. Eso es algo que nunca se llena. Lo recordamos a cada momento, sobre todo cuando llegan estas fechas con el libreto, las presentaciones, el disfraz? Se nos ha ido gente muy importante para nosotros como Suspi, pero también el Cotena y ahora Falo, uno de esos componentes en la sombra, de los que siempre ayudaba en cualquier cosa, hacía grupo, todo lo queríamos? Era una institución para nosotros.

Año de aniversario cerrado para Diablos y Mamelucos. ¿Hay más posibilidades de que el primero acabe en La Noria?

No tiene por qué. Nosotros, por ejemplo, en el 25 aniversario, no ganamos nada... Ya veremos en nuestro 50. Generalmente no tenemos suerte en esas fechas cerradas, por lo que espero que ellos tampoco la tengan.

¿Mamelucos o Zeta-Zetas?

Por estilo me gusta más Mamelucos, es más parecido al nuestro, con mucho más contenido. Lo primero que valoro de Zeta-Zetas es cómo suenan, que son un verdadero cañón, suenan muy fuerte; pero su estilo me gusta menos, me parece más superficial.

Bambones tiene sudadera amarilla este año?

Imperdonable. Lastimoso. Penoso. Yo estaba en contra, pero de todas maneras creo que si lo ves de cerca no es amarillo, sino ocre, un oro viejo. Fue en contra de mi gusto, pero se ve que no mando en la murga, porque de amarillo no podemos ir nunca.

¿Acaso quiere hacer mercado en Gran Canaria?

Ya lo teníamos? Por ejemplo, no puedes ir al Estadio con ella. Y de hecho yo no me la pongo nunca, ni nunca me la pondré. Ese color va en contra de mi religión.