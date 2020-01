"La intención es tener una murga mejor que antes, pero no tenemos prisa"

¿Cómo va Triquis?

Mejor que nunca desde que estoy yo. Mucha gente se ha querido venir con nosotros este año y con cambios positivos, así que con un montón de ganas.

Es la murga que más ha "fichado", con más refuerzos que cualquier otra..

Sí, a la gente le ha gustado el proyecto y los cambios de este año, con directiva nueva y que a la gente le ha llamado la atención, ha querido venir, así que nosotros contentos.

¿Controlar a tanta gente también está bien?

Son buenos todos (se ríe). Es gente que lleva muchos años en murga y ayudan un montón.

Hablaba de nuevo proyecto, ¿cómo se refleja en el escenario? ¿Podemos esperar unos Triquis mejores que otros años?

Espero que sí, es al menos la intención. De hecho es la intención de este año desde que Javi Plata cogió las riendas. Lo que pasa es que no es un proyecto de un año para otro, sino que es algo a largo plazo para ir creciendo poco a poco, no tenemos prisa. Lo que queremos este año es que la gente se quede con una mejor sensación que el año pasado, en el que ninguno de nosotros salió contento, y que la gente por lo menos diga que le gusta.

¿Implica eso un estilo definido, como ese show de Triquis que tanto marcó o quizá uno nuevo?

Show siempre vamos a tener, algún año con más humor que otro. Este año nos hemos quedado con lo que nos ha gustado, no nos obligamos a hacer dos de humor y dos de crítica porque sí, sino que cuando nos ha gustado el tema nos lo hemos quedado.

¿De quién son las letras?

Una es de Sergio González (fue director de Irónicos y componente de Tigaray) y el resto son de la propia murga. Para ellas hemos tenido ayuda externa, que de momento no se puede decir, pero sobre todo salen del grupo de letristas de la murga, que son quienes las han sacado. La gente que vino lo hizo con ganas de aportar y de ayudar y en ese sentido no podemos pedir nada más.

Decía antes que el objetivo es que la gente se quede con buen sabor de boca. Está bien decirlo pero el objetivo real es otro, ¿no?

El objetivo es pasar a la final, pero si el público no está contento dudo mucho que pasemos. El pase es normalmente reflejo de la propia gente, si les gusta ya tienes más del 60 o 70 por ciento hecho.

También puede pasar al revés...

Sí, o que le gustes a la gente y no pases, pero siendo así es preferible que gustes al público y no pases a quedarte fuera de la final y tampoco gustes, como nos pasó el año pasado.

Es un cambio importante en la directiva, ¿es difícil tirar de la murga cuando se va alguien como Castilla?

Hombre, claro. Es complicado porque es aprender, este año la directiva estamos en prácticas. Castilla llevaba una vida en la murga, en cualquier cosa era más que experto, lo tenía todo a su mano, y nosotros vamos aprendiendo poco a poco porque es todo nuevo.

¿Se ha desvinculado del todo o al menos les hace visitas?

Ha hecho dos o tres. Nos quiere ver, cómo va la cosa pero sí que está desvinculado. Por supuesto que sigue yendo porque cuando se lleva tanto tiempo en esto y y tan dentro hay que dejarlo poco a poco.

Parece que la final de murgas es uno de los actos con más cambios por parte de la organización, ¿qué le parecen?

Que se aumente el aforo siempre es bueno, puede gustar o no que haya gente de pie, pero que se amplíe el número y se baje el precio debe aplaudirse. Hay gente que antes no podía pagar y ahora se baja a la mitad. Con las gradas numeradas es como todo, tiene su lado positivo porque es bueno para quien sale de trabajar tarde o no quiere hacer horas de cola pero es verdad que es malo para las aficiones que no podrán coger una grada o para familias grandes que no podrán estar juntos. Se trata de probar para saber si es bueno o malo o si sigue igual. Eso sí, probar esto en un primer año es jugársela pero por lo menos se ve que están trabajando y probando cositas.

¿Esa es la sensación que tiene de Andrés Casanova como concejal de Fiestas?

Sí, de él espero lo que está haciendo: trabajar para intentar mejorar y no dar un paso atrás, volver a años anteriores ni repetir fallos de otros.