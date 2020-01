Las 4.660 entradas de final de murgas puestas a la venta vuelan en 19 minutos

Desde poco antes de las cinco de la tarde de ayer centenares de incondicionales, o miles, de las murgas chicharreras se pertrecharon delante de su ordenador, los más conservadores, o con el móvil en ristre para encarar los minutos de espera ante la página web eventbrite.es -que por primera vez vende las localidades del Carnaval de Tenerife este año-.

A las 17:00 horas eventbrite.es abrió ventanilla digital. En la pantalla, ya muchos se habían colocado ante los cinco actos que se ofertaban: las tres primeras fases de murgas adultas, los bonos y la final. Los más rezagados advirtieron que se tenían que dar de alta en la página como paso previo a acceder a la carta de la empresa. Fueron tres minutos de vértigo que se hicieron eternos para muchos: mientras unos habían entrado en la pasarela digital y seguían sorteando los pasos previos de la compra, otros quedaron hasta veinte minutos con la ventana en negro y un círculo dando vueltas como indicando no se vaya todavía que está en la cola. Un tiempo eterno, más que aquellos que antes pasaban la noche a la intemperie ante la taquilla del recinto ferial. ¡Y saltó de pantalla! "Actualmente estás en la cola de la sala de espera". Había avanzando la fila y la web pedía paciencia para ordenar los pedidos según el orden de peticiones recibidas. Y advertía: "Si hay entradas disponibles, te solicitaremos que completes el pedido. Si no hay entradas disponibles, te enviaremos de nuevo a la página del evento".

Dicho y hecho. Los más afortunados pasaron a la siguiente pantalla, que ofertaba la posibilidad de adquirir el número de localidades bajo una leyenda alentadora: "¡Te toca! Realiza tu pedido rápidamente. Es posible que este evento se agote pronto", como para tranquilizar al espectador que espera en la cola virtual. Algunos se encontraron con que la pestaña de sillas solo le ofrecía hasta dos; otros aseguraron que solo les aparecía la grada y no las sillas, o viceversa. Para quien había entrado en la pasarela de compra y se quería garantizar el sitio, decidió continuar sin mirar ni a izquierda ni derecha. Unos aseguran que pudieron escoger el sitio; otros precisan que el sistema se los asignó de forma aleatoria. Una vez superada esta prueba, y haber definido la compra sobre el mapa... un mensaje casi tan esperado como el veredicto del jurado de la final: "Tus entradas para el evento Murgas Adultas", que luego se deben imprimir en papel y mantener a buen recaudo para que nadie saque copia que le juegue una mala pasada cuando vaya a entrar. También aparecieron algunos mensajes que advirtieron que ya no quedaban bonos juntos, ante el desespero de quienes habían comenzado en la cola virtual y el sistema no les permitió llegar a efectuar la compra porque cuando llegaron a la ventanilla web ya habían colgado el cartel de entradas agotadas.

No faltaron las voces críticas en las redes sociales de quienes no lograron su objetivo, o porque decían que nadie les advirtió que el sistema les asignaría de forma aleatoria su ubicación, hasta el punto de que, después de tener las entradas, surgió la duda: "¿Sabes cuál es el sector X?". Tenía entrada pero no sabían dónde estaba dentro del recinto ferial.

Es la primera vez que se ponen a la venta las localidades numeradas, lo que también ha despertado el malestar. Dely Torres, incondicional de Diablos Locos y esposa del trónico Juan El Cabeza, decía en su Facebook: "De silla: Bloque p fila 3 asiento 14. De grada: Bloque I fila 1 asiento 2 y Bloque f fila 8 asiento 3. Se aceptan cambios por reunificación familiar".

Según los datos facilitados por Fiestas, la web eventbrite.es había soportado el tirón. Las 4.660 localidades que se pusieron a la venta se agotaron en 19 minutos; la empresa había superado el compromiso que fijó la organización del Carnaval: garantizar la venta de mil entradas en un minuto. La organización precisó que en los 19 minutos que transcurrieron desde que se sacaron a la venta hasta que se agotaron se recibieron 23.000 intentos de acceder para comprar, a falta de saber cuántas entradas son las que se querían adquirir.

No habían transcurrido cinco minutos y ya comenzó la reventa. El coste medio de una localidad: 100 euros por una plaza en la final murguera del viernes 7 de febrero.

E 1.950 entradas entre los grupos. El recinto ferial tendrá una capacidad de 7.500 localidades el día de la final. De ellas, 4.660 se pusieron a la venta ayer, y se agotaron en 19 minutos. 1.950 están reservadas para las 23 murgas adultas (22 concursantes más la Ni Fú-Ni Fá). Todas las formaciones -sean finalistas o no- recibirán una entrada por componente inscrito en Fiestas, desde un mínimo de 75. Las 850 entradas restantes se reservan para colaboradores, patrocinadores y protocolo, así como 40 que se reservan para participantes en el operativo de seguridad (PMR). Eso sí, todas pagas.

E Asientos para todos los murgueros. Fuentes de la organización garantizan que todos los grupos recibirán localidades de asiento, falta por armar el puzle: unas se distribuirán entre las sillas y otras, en las gradas. Eso sí, Fiestas garantiza que las entradas que se entreguen a cada grupo serán en el mismo sitio por formación; así, una murga no tendrá componentes en grada y otros en sillas. Mientras la organización celebraba que este año ni se cayó ni se bloqueó la página web de la venta de entradas, las críticas se centraron en que las localidades sean numeradas, justo lo que el año pasado pedía otra parte del público.