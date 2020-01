"El concurso necesita un revolcón"

¿Veremos este carnaval a los mismos Trapaseros de los últimos años?

Seguiremos con la misma línea, sí. Con esas fuerzas, ganas y hambre de Carnaval. Continuamos las mismas cabezas pensantes: Ragüel, Emilio, Borja... Siempre buscando la forma de sorprender y cantar cosas que no se han escuchado.

El año pasado se quedan fuera de la final por 22 centésimas, en 2018 se pasan del tiempo en el Norte? ¿Les han puesto una maldición?

Quizá alguien ha comprado un muñeco y nos está haciendo vudú? Sí es verdad que llevamos unos años moviditos, fruto del infortunio. El año pasado hicimos una muy buena fase, potente y solvente. Acabamos con una muy buena sensación y a tiro piedra de la final, por lo que resultó muy frustrante al tampoco tener el Norte, pero solo porque las bases lo impiden. Sabíamos a lo que nos ateníamos. Ahora volvemos con más fuerza.

¿Echan de menos el concurso del Norte?

Yo era muy del concurso del Norte, y varios compañeros también. Pero la murga es un colectivo y la mayoría, aplastante, tomó la decisión de ir a Santa Cruz.

Oyendo a ciertas murgas el año pasado en el Norte, parece que no sentó nada bien que ustedes se marcharan a Santa Cruz?

Me sorprendió mucho que murgas con las que teníamos buena relación cargaran bruscamente hacia Trapaseros, recriminándonos que éramos unos arrastrados. Entiendo que no compartan nuestra decisión, y me hace gracia cuando hay murgas del Norte que han dejado el concurso durante varios años, luego han vuelto y nadie les ha nombrado; u otras que van a un coso con solo 20 personas? Antes de lanzar la piedra hay que mirar a su propio tejado.

Este será su segundo año empadronado en Santa Cruz renunciando al concurso de su comarca, pero ¿no tiene la sensación de que se les sigue viendo como la murga del Norte? ¿Se sienten como una especie de apátridas?

Puede ser. Hay gente de murgas de Santa Cruz que nos ha acogido muy bien, y habrá otros que estén en total desacuerdo de que Trapaseros esté ahí. Pero las bases son las que son, y nosotros hemos tenido que renunciar, creo que injustamente, al concurso del Norte. Tenemos el mismo derecho a cantar como lo han hecho, por ejemplo, algunas murgas del Sur. Y en general creo que hemos tenido una buena acogida tanto por los grupos como por el resto de murgueros.

Queda claro por sus palabras que les gustaría volver a compaginar ambos concursos, pero ya que resulta imposible, ¿qué cambio propondría para Santa Cruz?

Trapaseros siempre ha sido partidaria de que el concurso de Santa Cruz sea a nivel insular, con todas las murgas. Evidentemente habría que buscar el sistema para ello, y seguro que hay muchas fórmulas para llevarlo a cabo. Siempre decimos que el concurso goza de buena salud, pero si empezamos a rebuscar dentro de las murgas, no es oro todo lo que reluce. Hay grupos con bastantes componentes y con mucha fuerza, pero hay otros que para llegar al mínimo de componentes lo está pasando muy mal. Creo que el Carnaval siempre ha sido evolución y ahora haría falta darle al concurso una vuelta de tuerca, una especie de revolcón?

Concrete

La final siempre se va a llenar, pero habría que intentar que fuera más atractiva. Por ejemplo, lo habitual es que sobresalga un tema sobre el otro, por lo que una solución sería cantar solo una canción. Eso haría que la fiesta fuera más amena. Y luego el sistema de votación, porque no puede pasar tanto tiempo desde que actúe la última murga hasta que se den los premios. Buscar algo más rápido, ágil y directo. Quizá estilo Eurovisión y quitando máximas y mínimas. No es normal que después de seis horas de concurso tengas que esperar otra más para conocer el veredicto. Es algo de locos, pero a la vez entiendo que cualquier cambio que se haga siempre va a tener algunos detractores.

Ya no está Coalición al mando de Fiestas. ¿Eso a Trapaseros les alivia, les alegra, les deja sin temas sobre los que escribir?

Bueno... En el primer año de Gladis de León solicitamos lo de que se nos considerara como murga consolidada, pero curiosamente, antes de respondernos, se cambiaron las bases y no nos dieron el visto bueno. No nos pareció lógico y supuso un palo para nosotros. Pero al final decidimos inscribirnos como murga de Santa Cruz, y creo que eso les descolocó.