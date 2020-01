"El público podrá ver en pantallas cómo puntúa el jurado"

¿Para ser concejal de Fiestas hay que haber salido en un grupo de Carnaval?

No, pero sí es bueno haber ido alguna vez a un concurso de murgas infantiles, murgas adultas, rondallas, comparsas, agrupaciones musicales, coreográficas y rondallas y haber salido al menos una noche; debería.

Le echan en cara su pasado murguero. ¿Es su modalidad favorita?

Ahora mismo me debo, y soy, de todas las modalidades del Carnaval por igual, pero es cierto que sí fui mucho de murgas.

¿Preguntarle su modalidad favorita es una obviedad, no?

¡Hombre!... Si no, hubiera acabado en una comparsa (se ríe); hubiera sido más divertido por los viajes que realizan y los sitios que visitan. Lo más lejos que yo llegué con la murga fue a La Gomera y Gran Canaria.

¿Cuántos años en murga?

Estuve siete años en Ni Pico-Ni Corto, de 2001 a 2008.

Si no hubiera sido concejal de Fiestas... ¿hubiera acabado de presidente de Ni Pico-Ni Corto?

No creo, Fino Díaz lo hace demasiado bien. ¡Fíjate si no me quería que nunca me ofreció entrar en la junta directiva! Yo era más de los críticos (se ríe).

¿Le gusta más la crítica que el humor?

Sí, para escuchar a una murga prefiero la crítica, por supuesto. La esencia de la murga es la crítica.

O sea, es más de Bambones que de Zeta-Zetas...

Ahora soy de los dos por igual. Pero, por ser del barrio Duggi y por gustarme la crítica, siempre mi murga fue Singuangos.

Singuangos también era socialista...

Yo la veo más nacionalista; siempre le gustaba sacar la bandera de las siete estrellas verdes al escenario y en los libretos.

¿Tiene usted algo de nacionalista de siete estrellas verdes?

No sigo ningún himno ni ninguna bandera; soy ciudadano del mundo.

¿Qué le enseñaría del Carnaval a un amigo foráneo?

Le intentaría conseguir una entrada para la final de murgas, lo llevaría al Ritmo y Armonía, le daría una vuelta por el Águila un Lunes de Carnaval e intentaría empatar la noche de ese lunes con el Coso Apoteósis.

¿Es concursero o del Carnaval que se celebra en la calle?

Disfruto del Carnaval al cincuenta por ciento por igual los concursos que la calle. En mi época de estudiante, cuando no estaba aún en murgas, intentaba estirar las noches frente a la tele o escuchando la radio hasta altas horas escuchando las murgas mientras preparaba el disfraz para salir al Carnaval de la calle.

¿Ya tiene el disfraz elegido?

No, nunca me he disfrazado del motivo del Carnaval y no sé si este año me veré obligado a hacerlo; espero que no. No he tenido pienso de pensar el disfraz y creo que ya llego tarde.

¿Va a elegir algún diseñador para hacerse el disfraz?

No, no. Lo haré yo mismo o con ayuda de amigos y familiares.

¿Cuál es su lugar favorito en el cuadrilátero festivo?

Entre el Águila y Villalba Hervás para meterme con Primi (director de Bambones).

¿A quién le criticaría algo si fuera letrista de murga?

Al concejal de Fiestas, lógicamente, porque es por norma. Sobretodo haría una crítica social; muchas veces miramos a otro lado de los graves problemas que tiene Santa Cruz o la sociedad canaria.

¿Quién va a recibir más críticas de parte de las murgas: la alcaldesa o el concejal?

La crítica va a estar más servida en el mandato anterior... No sé por qué. O intentarán hacer más ironía con los anteriores y al nuevo equipo de gobierno le harán un guiño para que sepamos que no vamos a escapar locos y que el año que vienen nos esperan en la bajadita.

¿Desde la organización se pueden amañar los jurados?

No. Es falso. No se pueden amañar los jurado. Además, estamos trabajando para que este año sea mucho más trasparente y si la tecnología y la protección de datos lo avala vamos a intentar poner una cámara en la sala del jurado para que se vea cuándo entra, da las puntuaciones -porque no se delibera- y sale de la sala. Intentaremos que todo el mundo lo vea desde las pantallas del escenario.

¿El público podrá ver cómo el jurado puntúa en una sala?

No. Se podrá ver cómo entra el jurado en la sale, da las puntuaciones al secretario y representante de Fiestas en ese concurso, el tiempo que tarda hasta que sale; sin sonido, lógicamente. No es lo mismo dar las puntuaciones que firmar el acta; de hecho, se tarda más en firmar el acta que en dar las puntuaciones.

¿Los premios de Presentación de las murgas adultas se darán en la tercera fase?

Siempre se han podido dar pero nunca se ha hecho. Quizás, darlo un miércoles donde hay que esperar a que el jurado delibere qué murga pasa a la final y al día siguiente es laborable, y luego dar los premios de Presentación, lo que supondría que estuviera un representante de todos los grupos en el momento de desvelarse los premios... es complicado. Tenemos un buscar una solución para que los premios que entregan las murgas y los de presentación se otorguen antes y el momento de la entrega de los premios de Interpretación -que es lo que más se espera- no sea tan tarde.

¿Vendrá alguna figura internacional al Carnaval 2020?

Estamos intentando en traer una figura de proyección internacional. Para tener a algún intérprete latinoamericano -que es lo que más pega con la música y sentimiento de Carnaval- el proceso administrativo es muy complicado como ya conocemos y todos te piden un adelanto del 50% de la contratación, incluso algunos el 100% antes de pisar el escenario. Es difícil encajar eso y poner de acuerdo a los servicios municipales... No es fácil.

¿Vendrá alguna estrella?

Estamos intentando cerrar un artista importante para el Sábado de Piñata.

¿Ya firmó la paz con las orquestas tinerfeñas reprocharon que no las ha contratado?

Esto no es ninguna guerra; es una polémica que solo perjudica al Carnaval y a las propias orquestas. Nuestra posición desde un inicio siempre ha sido clara: intentar que todas las productoras artísticas estén representadas para que el mayor número de orquestas pueda actuar en el Carnaval de Santa Cruz y ninguna se sienta discriminada. En mandatos anteriores no se usaba esta forma de trabajar, sino que se contrataba solo con una o dos productoras y se contrataban a todas las orquestas. Supongo que algunos pensaban que se iba a hacer igual y por eso firmaron exclusividad con estos productores artísticos que se ven un poco agraviados. Pero con la nueva decisión se ven beneficiada muchas más productoras.

¿Qué tal acogida la decisión de habilitar una zona de general de pie en la final de murgas a cinco euros?

Hemos hecho ronda de contactos con casi todos los grupos críticos. Es verdad que las murgas femeninas han sido un poquito más conservadoras que las masculinas pero todas coinciden en que es importante ampliar el aforo. Es una novedad y un riesgo que hayan dos zonas de 2.500 personas cada una para que el público vea de pie la final. Vamos a intentar que técnicamente sea posible.

¿Qué localidades se reservan para los bonos murgueros?

Todas las localidades sentadas de la final de murgas serán numeradas y los bonos se asignarán a las plazas que se ubican en la grada. Asientos hay 1.500 sillas y 2.500 localidades en las gradas. Los bonos solo serán de grada. Es bastante complicado encajar este puzle entre las entradas que ponemos a la venta y las que se entregan a los grupos. Queremos poner a la venta localidades de grada, tanto sentadas como de pie.

¿Cuándo se ponen a la venta las entradas?

Si técnicamente es posible, porque el proceso es más lento porque hay que numerar las 9.012 localidades que queremos poner a la venta, la idea es que a final de esta semana salga a la venta en horario de tarde.