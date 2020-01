Un cartel muy nuestro

Tremendo susto me llevé ayer domingo, antes de abrir mi cantina, cuando tocó en la puerta una muchacha que decía venir del Ayuntamiento. ¡Ya está!... me dije, ya me pillaron sin papeles, ni licencia de apertura ni nada. Seguro que fueron los restaurantes de la zona que han empezado a ver mucho trasiego de gente en mi negocio y ya me han denunciado. Pero no, afortunadamente, no se trataba de ninguna denuncia sino de una chiquilla que repartía por los locales ejemplares del cartel del Carnaval para que los colocásemos en lugar bien visible.

Según se marchó, estampé el cartel en la pared a falta de ver si algún día pasa por aquí Javier Nóbrega y me lo firma a modo de dedicatoria. Reconozco que su designación como autor del cartel del Carnaval ha sido uno de los grandes aciertos de la organización y una de las mayores alegrías para muchísimos amantes de nuestra fiesta y es que llevábamos años pidiendo a gritos que le diesen la oportunidad a quien en tantas ocasiones ha plasmado su ingenio en bocetos, logos para grupos y dibujos en los que ha demostrado que sabe plasmar nuestra fiesta como pocos. Casi fiel a lo que ya es una tradición, el cartel no estuvo exento de polémica cuando apenas cinco minutos después de su presentación, hubo quien sacó a la palestra portadas de cancioneros, carteles gaditanos y hasta anuncios de romerías en los que trataban de buscar un parecido. A algún cliente le he escuchado decir también que está bien pero que solo representa a una parte de la fiesta, que es la noche, y que nuestro Carnaval es mucho más.

He de confesar que me pongo del lado de los que les gusta la obra, y no solo porque la haya hecho él, que también, sino porque plasmó a la perfección la frase que tantas veces hemos dicho, que tantas veces hemos cantado... que el Carnaval lo hace el pueblo. Seguramente no pasará a la historia como el mejor cartel del Carnaval pero también es verdad que los ha habido infinitamente peores, con firmas de autores muy importantes, pero de los que nunca podremos afirmar, como sí podemos este año, que el de Javi es un cartel muy nuestro.