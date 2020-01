Enamorados por Carnaval

Jorge Arencibia, secretario de la murga Ni Pico-Ni Corto, hizo realidad su sueño la noche del viernes. En la presentación de la fantasía de su murga, y con la complicidad tanto del presidente de la sociedad, David Díaz, como del resto de componentes, le pidió compromiso oficial a su pareja, Yoselín Martín. Es la segunda vez que Jorge vuelve a la fila de la formación que nació en El Toscal. La primera vez militó en 2009, y se marchó para regresar el año pasado.

Con su pareja, ambos acordaron que los dos militarían en murgas para hacer más llevadera la afición de ambos. Así, ella se puso manos a la obra, buscó por Youtube una murga, le gustó Tras Con Tras y con la mediación de una amiga se puso en contacto con las chicas de Melca Barrera a través de Facebook y y comenzó a ensayar. Si las cábalas murgueras existen, debe ser un signo para la unión de esta pareja que en el concurso de 2019 salió en cuarto puesto de la segunda fase Tras Con Tras y luego Ni Pico-Ni Corto. Compartieron pasarela... al escenario. El destino los volvió a unir de cara, también a la segunda fase de murgas que se celebrará el martes 4 de febrero en el recinto ferial. Yoselín actuará con sus Tras Con Tras en segundo puesto y podrá ver a su ya prometido Jorge Arencibia, en el quinto puesto de la misma fase.

La pedida de mano tuvo lugar en la presentación del disfraz de Ni Pico el viernes pasado. Habían actuado Cariocas, luego Castorcitos, Trinkosos y hasta los chicos de El Toscal presentaron su fantasía y cantaron su pasacalle. Hicieron un alto y el director, Carlos Estévanez, invitó a Yoselín a subir para dar un obsequio; ya el año pasado se hizo murga con Ni Pico para cantar su Chicharrero de corazón. En ese momento, la murga comenzó a cantar la canción que había preparado hace dos semanas Enrique Rodda a solicitud de Jorge Arencibia. "Cuando le pedí que me echara una mano, casi le hizo más ilusión a mí que a él. En 20 minutos preparó la letra de la canción y en una hora ya tenía hecha la adaptación musical con todos los arreglos; con letra y música original que luego montó Óscar Gómez", el director musical de Ni Pico. Ante el par de cientos de personas congregadas en el teatro de El Recreo, la murga cantó la letra de la pedida. "Hasta que no escuchó el nombre de Jorge, en la letra, no sabía que era para ella", comenta Jorge. "Antes de la presentación vivimos una situación de pánico. Aunque habíamos ensayado la canción, teníamos papeles que desaparecieron hasta poco antes de salir a la presentación". El secretario de Ni Pico desvela que Enrique Rodda había preparado la versión sí, quiero, y también otra acorde a una posible respuesta negativa, que nunca leyó para evitar que fuera un mal fario. Y nunca ha conocido. Jorge, de 31 años y chófer de camiones, se queda con el consejo de la letra: "no se te ocurra casarte en Carnaval, lo primero es que tú vengas a ensayar", comenta con alegría. Asegura que tanto él como ella -socióloga y trabajando como manicurista desde hace 4 meses- tienen claro que si cada uno acude a sus ensayos es más fácil conciliar el hobbie del Carnaval y con la relación en pareja.

Jorge y Yoselín se conocieron en la Asociación Juvenil JOCU, del barrio de La Candelaria, en La Cuesta, que se dedica al desarrollo de proyectos de integración e inclusión. Ahí se conocieron y comenzaron a salir, oficialmente, el 23 de mayo de 2015. Con la pedida de mano, Jorge quiso oficializar y dar un paso más en la relación. De fecha de bodas, por ahora nada, tal vez a mitad del próximo año. Por supuesto, después de Carnaval.