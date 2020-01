Polémica en la contratación de las orquestas para los bailes de Carnaval

La contratación de las orquestas para los bailes del Carnaval ha puesto de manifiesto los supuestos acosos y amenazas recibidos por el concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova, en las últimas semanas, después de que no respondiera a los correos y mensajes que le remitió el representante artístico de Canariasmusic, Ismael del Rosario.

Ya por la mañana, Del Rosario, representante artístico de dieciséis orquestas de Tenerife, convocó a los medios de comunicación advirtiendo de que desconocía en qué estado se encontraba la contratación de las formaciones musicales para amenizar la fiesta porque solo tenía conocimiento de que la organización del Carnaval chicharrero se había puesto en contacto con la productora artística Camino Viejo. Según la versión aportada por Ismael del Rosario, es la empresa que habría recibido el encargo de la organización chicharrera para contratar a las formaciones musicales para la próxima edición de la fiesta.

Con este motivo, Del Rosario compareció a las 20:00 horas de ayer en un restaurante de la capital tinerfeña, en la carnavalera calle de San José –junto a la plaza de España– arropado por representantes de una docena de las dieciséis orquestas que representa: Revelación, Columbia, Acapulco, Maracaibo, Guayaba, Corinto, Gomeray, Sabrosa, Tenerife, Sensación Gomera, Gomeray y Malibú. En esta incertidumbre, sin saber si Fiestas cuenta con ellos, se encontraría Pepe Benavente.

En la comparecencia ante los medios, junto a los representantes de una docena de orquestas, Ismael del Rosario explicó que "a día de hoy ninguna de las orquestas aquí representadas, entre las que se encuentran las más afamadas y profesionales del panorama tinerfeño y canario, ni tampoco Pepe Benavente, disponemos de fechas de actuación ni hueco en la fiesta más internacional de cuantas se realizan en Tenerife y Canarias", para añadir: "Cada una de las orquestas a las que representamos tiene una media de 16 componentes, lo que significa igual número de familias que dependen económicamente de esta actividad profesional, y no sabemos qué pensar ni qué hacer".

"No somos un pasatiempo o un grupo de amigos o amigas, somos profesionales que disponemos de una trayectoria y carrera profesional que muchos de nosotros llevamos ejerciendo toda una vida, con las incertidumbres de las crisis económicas vividas, que nos afectaron y mucho, por el estado de las administraciones locales en todo ese tiempo. Salimos adelante y fuimos sobreviviendo gracias a que la propia gente de esta tierra y sus municipios nos pedían actuaciones para hacer lo que sabemos hacer: procurar que todos los que nos demandan se lo pasen bien, bailen y disfruten de las fiestas", explicó Del Rosario.

Y concluyó con varias preguntas: "¿Qué es lo que hemos hecho mal para que la actual corporación santacrucera ni siquiera nos haya atendido como es debido desde que accedió al gobierno municipal? ¿Es porque trabajamos con cualquiera de las anteriores administraciones? ¿A qué viene que las mejores orquestas de Tenerife se queden fuera de los bailes del Carnaval de noche o de día?", para pedir "a quienes tienen en sus manos arreglar esta situación".

E "Algo insólito desde 1987". El productor artístico de Canariasmusic dijo que "vive esta situación por primera vez desde 1987, cuando comenzó a trabajar con la organización del Carnaval chicharrero". Ismael del Rosario explicó que se trata de algo insólito. "El uso y costumbre es que desde la organización nos pidiera presupuesto a las productoras artísticas en el mes de julio, se lo entregábamos a comienzo de septiembre y ya en octubre estaba la reserva de las fechas". Sin embargo, los plazos no coinciden con el nuevo equipo de gobierno, advierten.

Del Rosario desveló otro contratiempo. Al parecer, se pretendía contratar a un grupo para la obertura de la gala adulta del Carnaval a través de su productora, Canariasmusic, y cuando tuvo conocimiento Fiestas de que iba a facturarlo a través de esta empresa, alguien en nombre del concejal pidió que cambiaran para realizar el contrato con otra.

Ante la falta de respuestas de Martín Casanova a sus correos y mensajes, Ismael del Rosario dijo que acudió a la alcaldesa y le explicó la situación, lo que motivó una llamada del edil, enfadado según el productor artístico, para reprochar su actuación.

A preguntas de EL DÍA, el concejal explicó que en la provincia tinerfeña solo hay siete orquestas constituidas como tales todo el año; otra cosa son los contratos que realiza la productora que cuestionó su labor ayer, que reúne a músicos para ofrecer conciertos.

Andrés Martín aportó dos capturas de pantalla para evidenciar lo que tildó de amenazas y acosos sobre la contratación de orquestas, con mensajes como "no te olvides que el 90% de los artistas que se suben a los escenarios son trabajadores de Canariasmusic, tenlo en cuenta para que tengas clara la información cuando toque apretar las tuercas"; "vamos a ver quién le va a hacer todas las altas a Producciones Oye" o "no voy a ceder ningún contrato de exclusividad de ninguna orquesta a nadie, que te quede claro y vas a tener que pasar por aquí", como figura en las capturas de pantalla incluidas en esta página.

Andrés Martín, que rechazó que nadie actúe de "comisionista entre organización y orquestas", aseguró que la organización del Carnaval 2019 contrató las formaciones musicales para todos los bailes a través de Producciones Oye y Canariasmusic. "De cara a la próxima edición, hemos pedido presupuesto de contratación a siete productoras y tenemos previsto contratar a 29 orquestas y 10 artistas". Y pese a las presiones planteadas por el concejal, Fiestas tiene prevista la contratación directa de dos artistas que tiene en exclusiva Canariasmusic y otras cinco orquestas que representa.