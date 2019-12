Redoblones, la murga infantil que también cantó en 'Got Talent'

"En el escenario donde cantamos solo se han subido o se suben grandes como Michael Jackson e Isabel Pantoja". José Cortés, el Pirata -fundador de la murga infantil Redoblones-, se expresa de esta forma que lo caracteriza para expresar la satisfacción que sintieron tras su paso por el programa Got Talent, de Tele 5. Era la segunda oportunidad que una formación crítica del Carnaval chicharrero llegaba hasta allí. La primera fue Zeta-Zetas, que, con Javi Lemus y Santi Martel, enamoraron al jurado y a la audiencia con sus letras. La formación 3D -que se alzó con el primero en el concurso de murgas- ganó el concurso el pasado 30 de abril.

Los niños de Jose el Pirata intentaron una odisea similar. El 7 de julio pasado participaron en el casting que se celebró en el Parque Marítimo de la capital tinerfeña con el número 48.480 y fueron seleccionados para viajar a Madrid y subir al escenario, cumpliendo el sueño de los 55 componentes de una murga que lleva dos años en concurso, el último avalado con doble de segundos.

El 15 de agosto llegaron a Madrid y dos días después cantaron en el teatro Alcalá ante el jurado y el público del programa que se grabó y que no se ha emitido; de hecho, el vídeo de su actuación se ha colocado en un canal de Youtube que está en servicio fuera de España, de donde la murga ha rescatado el vídeo y lo ha divulgado.

Ya en Madrid, a los Redoblones le pusieron la vitola de la murga infantil Zeta-Zetas, tras el éxito cosechado por los chicos de Javi Lemus. Los niños cantaron una letra escrita por Santi Martel, autor también de parte del repertorio de Zeta-Zetas junto con el propio director. "Hoy este concurso me regala una ilusión porque, poniendo toda mi voz, podré ofrecerte sin dudar mi corazón entero. Yo vivo hoy entre talentos que te enseñan magia con amor, y espectáculos de baile o de canción que me hacen ver que estar aquí tiene un valor inmenso", interpretaron después de dar paso una voz en off.

Con el público puesto en pie pidiendo el pase de oro, Edurne dio su voto negativo porque la letra dijo que no le llegó; Paz Padilla y Dani Martínez dieron su aprobación y Risto Mejide se lo pensó, pero finalmente votó no. Poco incluyó el resultado en Redoblones, que se sienten ganadores morales: "Fue un placer representar al carnaval de Tenerife y a sus murga infantiles", dicen con satisfacción.