Judith Miguélez, musa del 'Carnaval de los años 50'

"Eres tú". Estas palabras se repiten en cada conversación que mantiene Daniel Pages con Judith Miguélez desde que la conoció hace tres años. Esta joven adejera de 23 años vio la gala de la reina del Carnaval de febrero de 2017 y se quedó prendada con el traje que lució Laura Rodríguez, titulado Oración Caribe, con el que fue designada primera dama de la reina . En el Coso de ese año decidió sacar una historia en Instagram en la que elogiaba la fantasía. Cuál no sería su sorpresa cuando el autor del diseño, Daniel Pages, le respondió con un corazón. Judith le replicó felicitándolo por el traje, elogiando tanto su trabajo como su trayectoria. La respuesta del creador no pudo ser más sorprendente para su interlocutora virtual: "¿Alguna vez has pensado en ser candidata de reina del Carnaval?". "Me gusta todo este mundo. Me haría muchísima ilusión", replicó. Comenzó así, hace ya casi tres años, la relación entre candidata y diseñador, quien le pidió tiempo, porque no era el momento.

Hace unas semanas, Daniel Pages le escribió un mensaje y le comunicó que "la próxima semana vamos a hacer el grupo de whatsapp para conocernos todos". Había llegado el momento: Judith Miguélez lucirá una fantasía del diseñador en representación del periódico EL DÍA y McDonald's en la gala de elección de la reina del miércoles 19 del próximo mes de febrero.

"Es sorprendente. El diseño que va a hacer Daniel Pages ya lo tenía pensado para mí con algo que a él le reflejó nuestra primera conversación. Es maravilloso saber que un creador como él hace un traje para mí por algo que le inspiro; por eso siempre que ha hablado conmigo o su equipo dice que yo soy la candidata para esta fantasía", explica Judith. Por lo poco que le ha contado Daniel, el traje le parece "impactante. Me gusta mucho".

Para la candidata de EL DÍA y McDonald's a Reina del Carnaval, el boceto que le ha mostrado Pages es una obra de arte, y añade que "en el traje es tan importante el diseño como que la chica esté integrada en él y tenga actitud", a la vez que le encanta que "no solo sea un traje de plumas, sino que tenga una idea detrás".

Judith, que fue reina de Los Olivos en su Adeje natal, hace seis años, no se considera modelo profesional porque no ha sido su principal actividad, aunque haya participado en diferentes certámenes o en algún desfile de moda de baño del creador Javier Aguilar. Eso sí, admite que le encanta el mundo del Carnaval. Ya en su época de estudiante seguía las fases y la final de murgas, las comparsas y las reinas, y desde que Daniel Pages le ofreció ser candidata a reina ha prestado especial atención a las galas. "Recuerdo cuando vi salir a Cecilia Navarro al escenario en 2016. Lucía la fantasía de Dani titulada Arena blanca del desierto. Era la primera en desfilar, pero tenía clarísimo que iba a ser la reina, como así ocurrió, por su actitud".

Cuatro años después, Judith Miguélez cumple el sueño de la mano de EL DÍA y McDonald's.