Fiestas prohíbe ceder quioscos a terceros, pero lo permite a sus patrocinadores

Fiestas prohibió en las normas de la subasta del pasado Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que los adjudicatarios de puestos pudieran arrendar a terceros su quiosco. Sin embargo, sí permitió a los patrocinadores a los que le cedió 27 puestos que los pudiera entregar a terceros para su explotación.

La normativa hace constar que "el número total de puestos a instalar es de 85, si bien se excluyen de la subasta los que anteriormente se indican, reservado por el Organismo para su explotación en régimen de contratos de patrocinio". Fiestas hace constar que "no se admitirán pujas en calidad de ceder a terceras personas, es decir, el adjudicatario del puesto no podrá hacer cesiones a terceros sin cumplir con los correspondientes trámites de escrituras a su nombre". De la misma forma que en la subasta se sacaron a puja 58 puestos y 27 se cedieron a seis patrocinadores, también la organización fija diferentes criterios para explotarlos. A sus patrocinadores les permite que los cedan a terceros, y a los adjudicatarios en la subasta no se lo autoriza.

EL DÍA, en su edición de ayer, dio cuenta de la respuesta de la organización al concejal de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, sobre los puestos subastados y cedidos a los patrocinadores en 2019. Veintisiete se los reservó la organización para seis patrocinadores. El mayor colaborador, Cerveza Dorada, que aportó 100.000 euros al Carnaval, recibió 11 puestos (con valor en precio de salida en subasta de 54.992,93 euros) y Coca-Cola, que ingresó la segunda mayor cantidad a la organización (51.000 euros más 20.000 en productos), se benefició de seis (con valoración de subasta de 27.734,96 euros). Mojitos Cocktel, con 8.500 euros, recibió como cesión nueve quioscos (con valor de 34.597,43 euros en subasta). Cierran la relación de patrocinadores beneficiados con puestos Pepe Nacho, que por aportar infraestructura al evento Island Boggie más contratar artistas -por 35.038,50 euros- recibe un quiosco valorado en 17.784,84 euros (precio de subasta); Ahembo SL, con un patrocinio de 3.722,96 euros, recibe un puesto de precio salida de 3.102,47 euros, y Actividades Hoteleras, que aportó al Carnaval 6.430,90 euros y se benefició de un quiosco de 5.473,54 euros.

Las empresas, una vez recibieron la cesión de los 29 puestos que les entregó Fiestas, hicieron un uso desigual. Así, Cerveza Dorada y Coca-Cola, con once y seis quioscos cada una, decidieron repartirlos entre terceros y no mantienen ninguno para su explotación, a diferencia de Mojitos Cocktel -la firma que pagó un patrocinio de 8.500 euros y recibió a cambio nueve puestos por 34.597,43 euros (precio de salida en subasta)-, que decidió explotar cinco de los nueve que le cedió Fiestas. Los puestos que se reservó estaban ubicados en el exterior de la calle Valentín Sanz, junto a la plaza del Príncipe, donde se instalaron autobares para la venta de perritos calientes y hamburguesas, y en la plaza de La Candelaria, donde se autorizaron dos cervecerías. Los cuatro puestos cuya explotación entregó Mojitos Cocktel a terceros se sitúan uno frente a Correos, en la plaza de España; un segundo en la calle de La Marina con Villalba Hervás; un tercero en la plaza de Correos y, un cuarto, en la avenida Francisco La Roche.

Cerveza Dorada repartió sus quioscos a clientes como Global Events (asignó tres puestos: dos en la plaza San Francisco y uno en El Orche), o a Explotaciones Los Piratas, que se benefició del puesto que le cedió Fiestas a Dorada dentro de la plaza del Príncipe. Del resto de beneficiarios del reparto de la cervecera figura en una relación nominal.

Coca-Cola, que recibió seis quioscos de los 27 que se reservó Fiestas, tampoco mantuvo para sí, sino que los repartió entre alguno de sus clientes que también recibieron quiosco de la organización por ser patrocinadores. Son los casos de la firma Pepe Nacho y Actividades Hosteleras. El primero recibió de Fiestas la cesión de un mesón cervecería en la calle José Murphy, mientras que Coca-Cola le asignó otra cervecería en la avenida Francisco La Roche. Actividades Hosteleras -patrocinador ya beneficiado por Fiestas con la cesión de un autobar en la plaza de España- recibió de Coca-Cola dos cervecerías para su explotación en Bethencourt Afonso (calle San José).

Explotaciones Los Piratas, que recibió de Dorada una cervecería dentro de la plaza del Príncipe, también se benefició de la explotación de otra cervecería en la avenida Francisco La Roche que le cedió Coca-Cola, y sumó un tercer puesto. Fiestas le entregó un autobar en la avenida Marítima a la empresa Ahembo por su patrocinio con el Carnaval, y esta firma a su vez se lo cedió a Explotaciones Los Piratas, que se hizo con tres puestos en el cuadrilátero festivo sin haber pasado por subasta.

Los otros dos patrocinadores que recibieron quioscos de Fiestas como contrapartida a su condición de patrocinadores fueron Actividades Hoteleras, un autobar en la plaza de España, y Pepe Nacho, una cervecería en la calle José Murphy, como se dijo con anterioridad. Ambos lograron más quioscos gracias a la cesión que les realizó Coca-Cola: dos cervecerías para Actividades Hosteleras en la calle Bethencourt Afonso, y otra a Pepe Nacho en Francisco La Roche.

De la misma forma que Explotaciones Los Piratas, Pepe Nacho y Actividades Hosteleras se hacen con puestos de restauración en el cuadrilátero sin pasar por subasta. En total, estas tres empresas se hicieron con la explotación de ocho cervecerías gracias a la cesión directa de Fiestas por ser patrocinadores o porque uno de los patrocinadores beneficiados le traspasó la titularidad de algún puesto. Junto al valor que podían haber tenido de haber salido a subasta, cabe recordar también la ubicación de los quioscos cedidos, en emplazamientos tan concurridos con El Orche o la calle San José.