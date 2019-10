Ni Pa Tanto no concursará en el Norte por primera vez en 44 años

La murga Ni Ta Tanto, fundada en el año 1976 en Icod de los Vinos, causará baja en el certamen del Norte que se celebrará del lunes 10 de febrero al sábado 15 de febrero en Puerto de la Cruz, lo que supone la primera vez en sus 44 años que no participará en el concurso comarcal, si bien no dejará de salir al Carnaval, pues estará en los actos tanto a los que le invite el ayuntamiento de la Ciudad del Drago como en sus actuaciones populares, en las calles de la localidad, así como a donde les inviten. Así lo explica el que ha sido director de Ni Pa Tanto en los últimos once años, Richard López.

Los componentes de Ni Pa Tanto se reunieron y decidieron no ir al concurso por un cúmulo de circunstancias; "en particular por la incompatibilidad de horarios que tenían muchos".

Richard López admite que "los concursos le han hecho daño a algunos integrantes de Ni Pa Tanto, que después de ver, por ejemplo, la puntuación del concurso del año pasado tomaron la decisión de desistir en su empeño de seguir sacrificando su familia para acudir a los ensayos".

"Teníamos un proyecto bonito para el próximo febrero. Por tercer año consecutivo contamos con Samuel Hernández 'Muco', de Irónicos, que continuará con el montaje musical. De hecho nosotros seguimos ensayando, pero sin la presión del concurso. El primer tema es de Borja Díaz Pérez, también de Irónicos, y el segundo lo haremos un grupo de componentes de la murga que lo escribiremos para disfrutar, sin tiempo, sin normas ni reglas, entre garimbas y chuletas sale la letra".

Una docena de componentes de los 35 o 40 que se reunieron en las primeras semanas en el local de ensayo de Ni Pa Tanto han tomado la decisión de sumarse a título personal en Cascarrabias, mientras que dos se han incorporado en Trapaseros y otros tantos en Trabachones. "Judo Lorenzo, componente de Ni Pa Tanto, nos comentó la invitación que le hizo Trabachones para montarlos musicalmente, que combinará esta tarea con Chaladas. Todos los componentes, tanto los que fueron a Cascarrabias, Trapaseros o Trabachones siguen en Ni Pa Tanto".

Richard López agradece incluso la invitación que les hizo llegar Cascarrabias. "Nos presentó su proyecto y nos invitó a concursar con ellos en Santa Cruz, una oferta que una docena ha aceptado a título personal; incluso yo no descarto salir también en esta formación del Puerto de la Cruz, y eso que me queda mucho más cerca Tiralenguas, porque vivo en La Guancha, en el límite territorial con Icod: desde mi casa veo la plaza de Buen Paso", comenta con humor.

Richard López impulsa el salto de calidad de Ni Pa Tanto hace once años, cuando tomó el testigo a Santiago Aguiar. López tomó en 2004 el relevo con un equipo de apoyo que marcó la adaptación a los nuevos tiempos.

Junto a Santiago Aguiar, Richard López tiene palabras de gratitud para aquellos ocho o diez jóvenes que fundaron en 1976 Ni Pa Tanto, entre los que se encontraba también Lucas Balboa, que también jugó un papel importante a la hora de dar realce a la murga de Icod de los Vinos.

Ni Pa Tanto prepara su repertorio y disfraz con la misma ilusión, y recuerdan que el próximo 23 de noviembre celebrará la presentación de su disfraz del Carnaval 2020 en un acto que se celebrará en el Cine Fajardo, en Icod de la Vinos.

Ni Pa Tanto ya ha cerrado las actuaciones de Zeta-Zetas, primer premio de murgas de Santa Cruz 2019, así como de los Cascarrabias, que se alzaron con el máximo galardón en el Norte el pasado febrero y que representarán a la comarca en Santa Cruz el próximo año. Y es que, más allá del concurso, hay murga, aunque no se aspire a un cartón.

Cuando se le pregunta a Richard López sobre si es partidario de que una formación crítica del Norte renuncie a su certamen para ir a Santa Cruz, el director de Ni Pa Tanto es partidario de que "cada cual vaya donde quiera si las bases del concurso se lo permiten". Y añade: "Para nadie es un secreto que el concurso del Norte se está muriendo", por lo que este año Ni Pa Tanto quiere cargar pilas para regresar al certamen en 2021.

Richard López recuerda que precisamente en 1997 la murga ganó el primer premio del Norte y se pudo acoger a la cláusula de las bases de Santa Cruz que precisamente desde 1998 reservan plaza para la ganadora comarcal en el concurso chicharrero. Entonces, rechazaron dejar el Norte para acudir a Santa Cruz; "alguna vez hemos hablado de que si algún día volviéramos a ganar y se diera esa circunstancia, volveríamos a someter a votación tal posibilidad? y tal vez volveríamos a declinar la posibilidad de concursar en Santa Cruz, aunque ahora también hay mucho componente atraído por los concursos".

HISTORIAL

1976.- Fundación

1997.- 1º Interpretación

1998.- 3º Interpretación

2004.- 3º Interpretación y Criticón

2010.- 3º Presentación

2011.- 1º Presentación

2013.- 2º Presentación

2017.- Premio Criticón