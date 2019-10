Los diseñadores prevén catorce aspirantes para la gala de la Reina del Carnaval 2020

El pago a los grupos, a consejo

Los diseñadores del Carnaval y el concejal de Fiestas, el socialista Andrés Martín Casanova, acordaron el jueves pasado que en el momento de la proclamación de la reina adulta, espectáculo que dirigirán María Díaz y Marco Marrero el miércoles 19 de febrero, subirá un número de finalistas que se determinará una vez expire el plazo de inscripción, previsto para el jueves 9 de enero.

Los creadores calculan que, por ahora, la elección de la reina contará con el desfile de catorce aspirantes, por lo que solicitaron a la organización que no suba al escenario diez fantasías -el número máximo que permite el escenario- y deje fuera solo cuatro. Por ello, al cierre del plazo de inscripción, se determinará cuántas subirán al escenario del recinto ferial; en la última gala participaron 19 y salieron diez finalistas.

Este fue el asunto más relevante de una reunión que se desarrolló en un ambiente cordial y con un alto número de aportaciones sobre detalles para mejorar la organización. Entre otras, la solicitud de los diseñadores de que Fiestas no permita que los jurados visiten la trasera del escenario con móviles, para evitar que puedan sacar fotografías. También acordaron que los representantes de los diseñadores no acompañe a los encargados de emitir el veredicto durante el recorrido previo al inicio del espectáculo, para ver de cerca las fantasías. La organización aclaró que no se facilitará el acta del jurado a los diseñadores con la puntuación nominal, como se realizó el pasado febrero, sino que se mostrará a los interesados en las oficinas del Organismo Autónomo de Fiestas, pero se facilitará las actas con la puntuación, pero sin detallar la nota y la persona que emitió el voto.

En el capítulo de solicitudes, los creadores plantearon a Fiestas que coloque unas lonas bajeras en las carrozas, con el nombre de las firmas comerciales, a lo que la organización se comprometió a facilitarles el diseño y descartó asumir ese encargo este año por falta de presupuesto. Ya para el Carnaval 2021, el concejal hizo suya la demanda de los creadores de incrementar los premios que se conceden tanto a la reina y sus damas de honor, como a los autores de los trajes premiados. La propuesta de bases deja de "obligar" a diseñadores y candidatas y cambia este término por "deberán asistir", a petición de los creadores. También se desestimó la solicitud de incrementar las dimensiones de los trajes de las aspirantes de la tercera edad.

En un primer sondeo, los diseñadores que presentarán las 14 aspirantes ya apalabradas con sus patrocinadores son Jonathan Suárez, que inicialmente no tenía previsto presentar y tiene un traje por ahora, Sedomir Rodríguez, Juan Carlos Armas, Tim Quintero, Jorge González Santana, Yeray Díaz, Miguel Ángel Castilla, Cavi Lladó, Alfonso Baute y Sara Díaz Mendoza -todos con una-, y Santi Castro y Dani Pages, cada uno con dos.