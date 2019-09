Gara Fierro, de solista a directora de la agrupación lírica Gran Tinerfe

"Como enfermera cuido sobre todo cuerpos; como músico cuido sobre todo almas", asegura

Las historias de la agrupación lírico-musical Gran Tinerfe y de su nueva directora, Gara Fierro, caminan de la mano, en ambos casos comienzan mano en 1981. La primera aproximación de Gara Fierro con el Carnaval se remonta a 2016, por invitación del director David Duque para apoyar el coro de la rondalla Troveros de Nivaria.

El pasado febrero se sumó a Gran Tinerfe como solista a instancias del director Sergio González quien, por motivos profesionales no ha podido continuar e invitó a la propia Gara Fierro a tomar la batuta. Asumido el reto, se estrenó al frente de Gran Tinerfe en Semana Santa, si bien comenzó a marcar su impronta con las habaneras, en julio.

En la familia Fierro Díaz, Gara es la primera promoción de músicos. Los tres hermanos cursaron estudios, si bien su hermano y ella continuaron la formación; en la actualidad su hermano es profesor de piano en la Escuela de Música de La Orotava.

Nacida en Puerto de la Cruz, pero vecina de toda la vida de Tacoronte, Gara Fierro comenzó su formación musical a los 8 años en la entonces filial del Conservatorio Superior de Música de Tenerife de Tenerife. Aunque no culminó esta etapa, mantuvo su vínculo como componente de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Tacoronte, donde tocó el saxofón tenor, miembro del coro y luego profesora de la academia. También formó parte del Coro del Conservatorio Superior de Música de Tenerife y el Coro de Cámara de Tenerife o del coro de voces blancas del colegio María Rosa Alonso, colaborando con bandas de la Isla.

A modo de anécdota, con cuatro o cinco años caminaba caminaba por el pasillo de su casa dando "grititos" emulando a la mismísima Montserrat Caballé, a que siempre ha admirado. Entre esos momentos inolvidable en su carrera, formó parte del coro que grabó el último CD del tenor canario Alfredo Kraus, en la sala Teobaldo Power, en La Orotava, en la obra "Marina".

De nuevo se apartó circunstancialmente de la música para centrarse en su formación como enfermera, para retornar en 2015 con su graduación en estudios medios de canto con la profesora Célida Alzola. Hace un nuevo paréntesis en la formación musical, pero no en sus colaboraciones, entre las que destaca su participación como coprotagonista del musical infantil que compuso José Manuel Encinoso, miembro de la Banda de Música de Santa Cruz de Tenerife, que lleva por título "El duende que enseñó a jugar a los niños", que fue editado como audiolibro. Formó parte del Coro de la Ópera del Auditorio de Tenerife. En los últimos años ha participado en cursos "Música en Compostela", de la Universidad de Santiago de Compostela, colaborando con el coro "Filgueira Valverde", para obtener en 2016 el premio Andrés Segovia-José Miguel Ruiz Morales en la especialidad de polifonía bajo directrices de la maestra Carmen Cruz Simó.

También ha participado en el concurso de zarzuela de Valleseco de Gran Canaria y en el concurso lírico Bellano Lírico, en Italia, en 2017. En la actualidad es colaboradora del coro Miguel del Castillo, de Güímar, que dirige Célida Alzola, entre otros y cursa el tercer curso de estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Gara Fierro se convierte en la primera directora de la Gran Tinerfe, formación en la que "siempre se tiene en la boca y en la mente al maestro Jesús Fariña" y espera y aspira a conocer e interpretar con la rondalla algunos arreglos que se conservan en el archivo de la agrupación lírico-musical.

Su objetivo para 2020 con Gran Tinerfe es "volver a posiciones de mérito de premios. El reto no solo es el Carnaval, sino disfrutar de la música". "La música es comunicación. Si hace algo que no entiendes, no se puede expresar. Por eso, siempre explicamos en qué circunstancias fue escrita la obra", comenta.

Aunque se estrenó como solista en Gran Tinerfe, confía que fructifiquen los contactos que realiza con intérpretes para el Carnaval 2020 y centrarse en la dirección. Cuando se le pregunta sobre si es partidaria de colocar megafonía en el concurso lírico, admite que es un tema controvertido, aunque no vería con malos ojos el uso del sonido ambiente, como se utiliza en algunos conciertos, sin que eso suponga amplificar el sonido.

Por estilos, no es una entusiasta de la adaptación moderna de la obra clásica, resultado que no le han acabado de entusiasmar. Es más fiel al estilo clásico, con adaptación del mundo contemporáneo. Apuesta por lograr un estilo propio. Su mejor reconocimiento: "Con el permiso del respetable, la alegría y la felicidad de los componentes cada vez que cantan. Que disfruten, y lograr la plenitud del arte: hacer disfrutar, sea cual sea la disciplina". "Para el componente, el reconocimiento es el aplauso del público; para mí, la felicidad de los componentes".

"Como enfermera cuido sobretodo cuerpos, como músico cuido sobre todo almas", sentencia. Es la nueva filosofía de Gran Tinerfe.