Judo Lorenzo, de director de Ni Pa Tanto a montador de Trabachones

Yone Expósito será el director y letrista, e incorpora al responsable musical llegado del Norte

La murga adulta Trabas regresa al Carnaval después de un año sabático que coincidió con el fallecimiento de su recordado y admirado presidente Chema Guianche. 22 ediciones después de su fundación, el colectivo crítico recupera la denominación de su fundación -Trabachones- y ha encargado la dirección artística y la elaboración de su repertorio en Yone Expósito, la tercera generación de Manolo Expósito, alma máter de Lenguas y Lengüines.

Si significativo es el "salto" que da Yone Expósito, que pasa de la "libreta" de las letras a ponerse al frente del grupo, también es llamativa la incorporación al frente de la dirección musical de Judo Lorenzo, quien comenzó hace 12 años como componente de la segunda murga más antigua del Norte de Tenerife, Ni Pa Tanto.

Judo Lorenzo, que en la actualidad cuenta con 31 años, ha desarrollado en el Carnaval la vena artística que en su casa encuentra un antecedente en su tío el folclorista Agustín Aguiar, director de Voces de Mujer.

De la mano de un amigo, Judo entra en el mundo de las murgas para en 2012 hacer su primer escarceo con responsabilidad musical en Ni Pa Tanto, al asumir el reto de montar una presentación. Fue la antesala de sus comienzos como director musical de la formación icodense desde el año 2014 y hasta 2017. Hace dos ediciones, Judo Lorenzo se contagia de la pasión de José Ricardo Suárez, que retoma el proyecto de la murga infantil de Tiralengüines, en una segunda etapa.

El pasada febrero combina su responsabilidad en la cantera de la murga icodense Tiralenguas con su aportación en el apartado musical con Chaladas, formación cuyo reestreno -tuvo sus reminiscencias en la década de los años ochenta- fue celebrado precisamente por la calidad de su interpretación, gracias a la labor de Judo Lorenzo.

Semanas atrás, aquel componente tímido que entró hace una docena de años en Ni Pa Tanto aceptó el reto que le planteó el director y letrista de Trabachones, así como el presidente de la formación, de montar a la murga de Chema Guiance en su retorno al Carnaval chicharrero, precisamente en la edición que supondrá el estreno en Santa Cruz del propio Judo Lorenzo.

En declaraciones a EL DÍA, el nuevo director musical de Trabachones reconoce que su objetivo es intentar hacer un buen trabajo, con humildad. "Quien me conoce sabe que soy una persona reservada y que no me gusta alardear del trabajo". Sobre el estilo de los nuevos Trabachones, Judo Lorenzo dijo que lo marcará el letrista y su equipo, si bien, a priori, apostarán por la crítica.

Más que lograr el pase a la final, Judo Lorenzo mira al público. Admite que no tiene prisa y que su objetivo es que su trabajo guste al público. Ante sí tiene el reto de tomar el testigo de David Padilla, "quien ha desarrollado un trabajo excepción", admite su sucesor en la dirección musical.

Judo Lorenzo no descarta la presencia de murgas del Norte en Santa Cruz, "quizás con el tiempo y cuando no aparezcan tantos grupos". De momento, no cree que ocurra a corto plazo.

Tres directores del Norte en murgas de Santa Cruz

La capital tinerfeña contará en 2020 con tres directores musicales del Norte de la Isla: Urbano García, Adrián Montes de Oca y Judo Lorenzo. Urbano García es el más antiguo de cuantos participan en la actualidad. Colaboró inicialmente con la adulta masculina Jocikudos, y compaginó esta responsabilidad en la agrupación musical Salsabor. En la actualidad, continúa vinculado a formaciones críticas chicharreras a través de la femeninas Ni Muchas-Ni Pocas. De cara al próximo año, Adrián Montes de Oca, que fuera responsable musical de Puertopotras (Puerto de la Cruz, 2019), vuelve a Santa Cruz, concurso que ya conoce de su paso fugaz por Chinchosos, cuando sorprendió por devolver el brillo a su repertorio. El "desembarco" del Norte traerá a Santa Cruz, de la mano de Triqui-Traques, a Sergio González, fundador de Irónicos, en la que militó desde 2005 a 2011, siendo director en 2010 y 2011. Además de Irónicos, ha escrito a Apresuradas en tres ediciones y a Ni Pa Tanto, en 2017, cuando logró el premio Criticón. También colaboró con Chaladas. En el Norte, Sergio González es sinónimo de premio Criticón (2008, 2012, 2013 y 2016).