Ana Delia Darias: "Plantearé eliminar las galas de belleza y abrir la del Carnaval a los hombres"

"Para mí sería un orgullo que fueses tú la encargada de Igualdad en el Ayuntamiento de Santa Cruz". Así se lo manifestó en una ocasión su hijo mayor, tras conocer que su madre formaría parte del equipo de Gobierno de la capital. Y su deseo se ha cumplido. La socialista Ana Delia Darias es la nueva edil de Igualdad, Empleo y Participación Ciudadana. Darias aplaude la valentía del Consejo Rector de la Bajada de la Virgen de La Palma por su decisión de eliminar las galas de elección de las reinas, "pues se debe dejar de utilizar a la mujer como un reclamo sexual, solo como una imagen, en eventos de esta índole". En este sentido, y como concejala de Igualdad, Darias intentará que "la capital tinerfeña siga esta tendencia", erradicando las galas de belleza en la ciudad y permitiendo la participación de hombres en la del Carnaval. En materia de Empleo, la edil anuncia la elaboración de un diagnóstico de las empresas del municipio para averiguar sus necesidades y, "a raíz de estas, ofrecer cursos de formación para desempleados". En el área de Participación Ciudadana, Darias destaca el incremento de la cuantía para los presupuestos participativos.

El paro ha bajado un 3,6% en Santa Cruz durante los últimos 12 meses. Aún así, hay más de 21.300 desempleados en la capital. ¿Qué medidas planea la nueva concejala de Empleo para mitigar esta situación?

La cifra de personas sin trabajo en Santa Cruz es preocupante. Además, la mayoría son parados de larga duración. Las competencias en materia de Empleo del ayuntamiento son limitadas, pero intensificaremos el esfuerzo en aquello en lo que sí podemos intervenir, que es la formación, a través de la Sociedad de Desarrollo, mejorando la empleabilidad de las personas, incrementando sus posibilidades de acceder al mundo laboral. Una vez finalizada la rehabilitación del antiguo colegio Tena Artigas, lo que prevemos que ocurra a finales de esta año, contaremos con una gran edificio para el Empleo que nos permitirá aumentar la oferta formativa a los desempleados, con más aulas homologadas, pues, en la actualidad, en Ireneo González, solo tenemos una.

¿Y qué tipos de cursos se impartirán en este nuevo centro?

La formación tiene que ir unida a las oportunidades de empleo reales. Para ello, y por primera vez, realizaremos un diagnóstico de las empresas instaladas en el mancipo y de sus necesidades, con el fin de elaborar una carta de servicios formativos que den respuesta a la demanda existente. Esto quiere decir que se impartirán los cursos en función de lo que necesiten los negocios. Además de la formación que se oferte en Tena Artigas, también estableceremos convenios de colaboración con otras entidades que impartan determinados cursos, con el fin de incrementar aún más las posibilidades.

¿Además de mejorar la formación, ha pensado en algún otro tipo de medida?

Sí. Queremos dar prioridad, en el marco de las políticas de empleo, a la población más vulnerable, a través de una relación más estrella entre el área de Empleo de este Ayuntamiento y el IMAS (Instituto Municipal de Atención Social). En este sentido, el Ayuntamiento de Santa Cruz también introducirá nuevas cláusulas sociales en los contratos públicos que se liciten, con el fin de que se dé más puntuación a aquellas empresas que den trabajo a colectivos con más dificultades. En definitiva, nuestro objetivo final es llevar a cabo itinerarios personalizados con los que conseguir que las personas se incorporen al mercado laboral. También me gustaría llevar a cabo un proyecto concreto de empleo con mujeres, pues en Santa Cruz hay más mujeres paradas que hombres. El desempleo femenino ha vuelto a incrementarse.

Como edil de Igualdad, ¿cree que aún queda mucho por hacer en este Ayuntamiento y en este municipio?

Igualdad tiene que ser un área transversal que se extienda a todo el Ayuntamiento, que esté presente en todas las Concejalías. Empezaremos con acciones en esta propia casa, aumentando los recursos humanos, con una técnica más de Igualdad para el servicio, y los recursos económicos. Ahora mismo solo contamos con unos 300.000 euros para Igualdad y este presupuesto no es suficiente, no da para mucho, por lo que pretendemos incrementarlo para el próximo año. También debemos intensificar las campañas de sensibilización y los proyectos educativos destinados a la población juvenil. Y reactivaremos el Consejo de la Mujer y el del colectivo LGTBI (lesbianas, gays, personas transgénero, bisexuales e intersexuales).

El Consejo Rector de la Bajada de la Virgen de la isla de La Palma ha eliminado de las Fiestas Lustrales 2020 la celebración de las galas de elección de Reina infantil y adulta por considerarlos actos sexistas. En las fiestas en honor de Nuestra Señora de La Esperanza, en el municipio tinerfeño de El Rosario, además de a la romera mayor, se ha elegido por primera vez a un romero mayor. En Santa Cruz de Tenerife, en el anterior mandato, Sí se Puede pidió la eliminación de actos sexistas en las fiestas del municipio e insto al Ayuntamiento a celebrar galas más igualitarias. La única gala que se modificó, con el grupo de Gobierno anterior, formado por CC y PP, fue la infantil de elección de la maga de las Fiestas de Mayo, en la que ya se permite participar tanto a niñas como a niños. ¿Cree que la capital tinerfeña debe seguir el ejemplo del Consejo Rector de la Bajada de la Virgen de La Palma y del Consistorio de El Rosario?

Pues es algo que trataremos con el equipo de Igualdad, para que la mujer deje de ser un reclamo sexual, solo una imagen dentro de las fiestas de Santa Cruz de Tenerife. Este será el objetivo. Yo, por mí, erradicaría los certámenes de belleza de los barrios y los sustituiría por otros actos, o, al menos, los convertiría en mixtos. Existen otras formas de divertirse. Además, en la sociedad cada vez tenemos más problemas asociados a la imagen personal, como para seguir fomentando este tipo de eventos, en los que se premia la belleza de la mujer. Con respecto a la Gala de la Reina del Carnaval, estamos hablando de que se elige el mejor traje. Yo ni me fijo en las caras de las chicas. Pero sí creo que se debería abrir a los hombres, para que estos también puedan participar y para que sea un acto igualitario, que se puedan presentar tanto mujeres como hombres. Lo mismo con las Fiestas de Mayo, en cuya gala se participa con traje de maga. Aún no he hablado de esto con el compañero de Fiestas (Andrés Martín), pero podría ser una propuesta.

¿Cómo cree que acogerían estas propuestas las asociaciones vecinales y los grupos y diseñadores del Carnaval?

Sé que al principio estos cambios resultarían raros y novedosos, pero nos acabaríamos acostumbrando. Tendremos que introducirlos en algún momento en la sociedad. Por ejemplo, hace 20 años resultaba extraño ver aun padre cuidando de sus hijos, haciéndose cargo de ellos. La participación en estos actos festivos debe estar abierta a cualquier persona, independientemente de que seas hombre o mujer. Si hablamos de Igualdad, debemos hacerlo en todos los ámbitos. Y ya que menciona a los grupos del Carnaval, quiero destacar que las murgas están visualizando con sus canciones la violencia de género, pero tenemos que ir más allá, introduciendo en dichas letras un lenguaje igualitario, inclusivo, con el que no se discrimine a la mujer. Por otro lado, también creo que los colegios tendrían que tener una asignatura obligatoria de Igualdad y eliminar otra que no le voy a decir, para empezar a educar a los niños en esta materia desde que son pequeños.

Además de las áreas de Igualdad y Empleo, también le ha tocado encargarse de Participación Ciudadana. El proyecto estrella en el anterior mandato fue el de los presupuestos participativos. ¿Continuará la gestión de la nueva edil en esta línea?

Este proyecto esta muy bien, porque los vecinos son los que plantean la ciudad que quieren y son los que deciden en qué se gasta el dinero municipal. Pero creo que se ha quedado un poco corto, pues la participación hasta ahora no ha sido muy elevada. Es necesario que se dé a conocer mucho más y que participen más ciudadanos. Y en esto ya estamos trabajando. Estamos reuniéndonos con grupos de mayores para que trasladen a sus entornos que se pueden realizar propuestas al Ayuntamiento para mejorar el municipio. También queremos contactar con los institutos para contar con la participación de los jóvenes y organizar mesas de trabajo en la que los vecinos aporten sus ideas. Asimismo, queremos incrementar en unos 50.000 euros la partida de los presupuestos participativos, que hasta ahora es de 100.000 euros al año. Nuestra intención es que la convocatoria se realice cada dos años, con una cuantía de 300.000 euros.

¿Cree que son suficientes las vías de participación ciudadana con las que cuenta el Ayuntamiento de Santa Cruz?

Pretendemos trabajar en un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, que incluya otras formas de participación, que no sean las de siempre, y de las que también puedan formar parte cada persona de manera individual, sin la necesidad de pertenecer a un colectivo. También queremos que los vecinos participen en más tomas de decisiones, no solo en relación a unas pequeñas obras que se tengan que realizar en el barrio.

Santa Cruz cuenta con numerosos colectivos y asociaciones ciudadanas. Hay entidades que aún siguen esperando por un local municipal.

Estamos trabajando en el registro de asociaciones y entidades con las que cuenta este municipio. Nos estamos encontrando con asociaciones que no han realizado el trámite correspondiente para poder contar con un local, porque algunos fueron dados de aquella manera. Se está llevado a cabo un proceso de revisión y también estamos viendo con el área de Patrimonio los locales municipales que están disponibles. De todas formas, mi idea es que los locales sean compartidos por más de una entidad y que funcionen como una especie de centro de ciudadanos, en los que se atienda a más población y sean utilizados por más de una asociación. Estamos pensando también en crear la figura del mediador para que asesore cuando se produzcan conflictos por el uso de los locales. En la actualidad, hay varios colectivos que están a la espera de uno, entre ellos grupos del Carnaval.

¿Existe algún tipo de control en la actualidad por parte del Ayuntamiento sobre el uso de cantinas en los locales municipales, el cual está prohibido?

Sí, por supuesto. Desde el área de Patrimonio del Consistorio se realizan inspecciones. Algunos locales han sido cerrados por incumplimientos.