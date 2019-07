Javier Suárez Plata: "Me daría por satisfecho si Triqui-Traques llega a la final con peso"

Javier Suárez Plata (Sevilla, 1986) aprendió a cantar canciones de su murga infantil Sofocados antes que a hablar. Hijo de madre sevillana y de padre natural de María Jiménez, Javi iba de la mano al local de Sofocados de pequeño porque le imponía la figura de Jesús Tosco (El Compinche). Hasta 2018, y durante 29 años, militó en Sofocados, en la que llegó a asumir la dirección. Casi en paralelo, en 2005 (un año después de la fundación de Zeta-Zetas) se incorpora en la murga 3D junto a un nutrido grupo de María Jiménez, entre ellos Anisu, Cristian Mapesi, Alberto Bonilla? De 2010 a 2016 hace un alto para sacar la murga mixta Rebotados y en 2017, el año del primero de Zeta-Zetas, regresa a la murga de los efectos especiales. También ha colaborado con Trastocadas, del Puerto de la Cruz. En 2018 asume la dirección de la infantil Redoblones, en el pasado febrero logró un segundo de Interpretación y de cara al Carnaval 2020 asume la dirección musical de Triqui-Traques, coincidiendo con el estreno de Javi "Gaviota" en la presidencia.

¿Combinará la dirección musical de Triquis con su condición de componente en Zeta-Zetas?

No. Al final soy director musical de Triqui-Traques y me tomo un año sabático en Zeta-Zetas. Me hubiera gustado, pero necesito tiempo para un proyecto tan grande. Necesito estar volcado al 100%.

Además, el objetivo será llegar a competir con Zeta-Zetas?

Claro. La idea es llegar a hacer un buen proyecto, un buen grupo y llevar a Triquis donde merece estar.

¿Cómo encuentra Triquis?

Estamos comenzando; esta semana tendré la primera toma de contacto. Ya me he reunido con el presidente y los chicos y ahora tenemos un encuentro pendiente con el letrista. Sé que tienen muchísima ilusión. Tenía propuestas de muchísimas murgas y me decanté por Triquis porque me hablaron de proyecto, que quieren llevar a Triqui-Traques a donde estaba.

¿Su receta?

No es un proyecto inmediato, sino queremos hacer grupo y subir escalón a escalón, no vamos a llegar ahora y vamos a estar entre los tres primeros. Ojalá pueda ser así. Tengo muchas ganas de que Triqui-Traques vuelva donde estaba y yo solo no puedo mejorarlo. La murga depende de muchos factores y personas: buen grupo, buenas letras, sonar bien, trabajar muchísimo? Voy a ofrecer compromiso y trabajo. Y es lo mismo que voy a pedir.

¿Cuál es el objetivo de los nuevos Triquis?

Quieren volver a la senda de los Triqui-Traques de antes, subir el listón de años anteriores. Triqui-Traques es una murga con mucho peso, la más premiada, y queremos que se vuelva a escuchar el runrún en una final y que el público valore su trabajo.

¿Y el estilo: humor, crítica??

A los Triqui siempre se les ha recordado por el humor, pero han tenido un equilibrio de crítica y humor. Estoy contentísimo con el fichaje de Sergio González, letrista de Irónicos, murga que siempre me ha gustado. Tendremos que tener dos temas muy buenos de humor, y otro 50% de crítica.

¿Le acompaña a Triquis su "vieja guardia" Anisu, Mapesi, Alberto??

No. En principio solo voy yo a Triquis.

¿Es difícil tomar el testigo a Francis "La Juana"?

Sí, es muy difícil. Es uno de los más grandes que ha habido en las murgas. Junto a José Antonio González "El Flaco", para mí son los mejores.

¿Con qué se daría por satisfecho en Triqui?

Me daría por satisfecho con que Triquis vuelva a la final con peso.