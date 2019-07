Antonio Montiel: "El Carnaval es más espectáculo en Tenerife; en Cádiz reina la copla"

Acabante de su reunión con la alcaldesa y el concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, el historiador del Carnaval de Cádiz y autor de agrupaciones Antonio Montiel (San Fernando, 1948) visita estos días la Isla junto al presidente del Aula de la Cultura de la carnestolenda de la Tacita de Plata, Agustín Rubiales, para agradecer el apoyo de la Isla en la tramitación de la fiesta hermana para convencer a la Unesco que la declare Bien Inmaterial de la Humanidad.

¿Qué es para usted el Carnaval?

Mi vida (Se ríe). Desde chiquitito estoy en esto. Soy autor de coros, ya retirado; el último lo saqué en 2011, cuando ya me corté la coleta, pero me he dedicado a la investigación los últimos 25 años. Soy fundador del Aula de la Cultura del Carnaval de Cádiz, que este año cumple 25 años.

En Cádiz se cortan la coleta y con el paso de los años les crece...

Sí, de hecho siempre te llaman de sitios para que les escribas. Aunque sean colaboraciones, es con la coleta cortada. El año pasado me llamaron de Cáceres para hacer algo a una murga.

¿Cómo comenzó en la fiesta?

Antiguamente no había los medios de grabación actuales y los chiquillos íbamos detrás de las agrupaciones hasta aprender las letras. Y yo hasta que no me aprendía la última no me iba a mi casa... Imagínate la cantidad de tortas que me ha dado mi padre. Y lo que aprendes así nunca se te olvida.

Ha estado con los autores más grandes de Cádiz.

Fui presidente del jurado del concurso de agrupaciones en 2013.

¿Cuál es el vínculo de los carnavales de Cádiz y Santa Cruz?

Las dos ciudades están hermanadas desde 1984 y nosotros estamos hermanados desde el Aula de Cultura con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

¿Qué diferencias existe entre Carnaval de Cádiz y de Tenerife?

Hay muchísimas diferencias, pero cada Carnaval debe tener la idosincrasia de su zona, pero el Carnaval de Tenerife tiene un vínculo con el de Cádiz: la copla cantada nos une; el día que dejen de hacer la copla cantada en Tenerife se convertiría en un Carnaval absurdo, solo de disfraces, y así es en el mundo entero. La copla es lo que nos distingue. Vas a un concurso a escuchar lo que cantan.

¿Pasa por una buena época el Carnaval de Cádiz?

El Carnaval es un ente vivo. Tiene épocas buenas y malas. Ahora estamos viviendo una metamorfosis con el resurgir de las letras. Los autores están volviendo a la tradición, se hace más audible y hay menos octavillas. Si escuchas alguna agrupación de Juan Carlos Aragón -que el pobre ha fallecido este año- y las comparas con hace cinco o siete años verás que no tienen nada que ver unas con otras. Han evolucionado a mejor.

¿Hay un resurgir de los cuartetos en el COAG?

No, están surgiendo más romanceros que cuartetos; hay hasta pocos. Es un palo muy complicado y muy difícil. Son cuatro tíos en un escenario que tienen que hacer teatro y son versos octosílabos con rimas asonantes. Y es muy difícil de hacer.

¿Qué tienen que envidiar las murgas de las chirigotas?

No son símiles por el número de personas; las chirigotas son doce, bombo, caja y guitarra, y aquí las murgas tienen 40, 50 o 60 personas.

¿Se podría comparar más la murga con los coros?

Se podría comparar más con los coros, pero cantan tangos, que es lo único que se canta en Cádiz y aquí la murga utiliza la música de otras canciones. Habría que coger a los autores de Tenerife y pedirles que hagan la música original y no la copien. El futuro del Carnaval de Tenerife es que haya autores de música y letra originales.

¿Cómo va el trámite para que el Carnaval de Cádiz sea declarado Bien Inmaterial?

En 2012, siendo presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz, depositamos en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía un escrito solicitando que la Unesco nos incluyera en la lista de Bien Inmaterial de la Humanidad como una cosa que solo hay en Cádiz, es una joya poliédrica que toca muchísimos palos. El expediente está terminado desde finales del año pasado y ya va camino de Madrid, porque es el Ministerio el que tiene que solucionar quién va a la Unesco, y estamos en ese estadío. Hay gente muy importante que lo avala, como Alejandro Sanz.

¿Qué beneficio obtendría?

Como beneficio inmediato es la protección, que obliga a las autoridades públicas. Eso aparte de la llamada que hay al mundo.

¿Cómo presenta el Carnaval de Cádiz al visitante?

Es una joya que brilla con luz propia. El visitante tiene que informarse. Hay que rodearse de gente que sepa dónde se produce la fiesta por excelencia y dónde están los puntos principales. El ayuntamiento últimamente informa dónde actúan las agrupaciones y dónde están sus peñas.

Un año difícil en Cádiz con la muerte de Juan Carlos Aragón.

Sí, y también se nos ha ido Catalán chico, un fuera de serie con una voz con prodigio que cantaba con Antonio Martín. También tenemos nuestras alegrías, porque a Antonio Martín le han dado la Medalla de Andalucía, que ha conseguido el Aula de la Cultura para él.

¿Qué tiene el Carnaval de Tenerife que le gustaría tener a Cádiz?

El Carnaval de Tenerife tiene más vistosidad, luminosidad... En la creatividad está por igual. En Tenerife el Carnaval es más espectáculo que en Cádiz; el nuestro es más copla.

¿Logrará el Carnaval de Tenerife la declaración de la Unesco como Bien Inmaterial de la Humanidad?

Cádiz ostenta este año la Capital Iberoamericana del Carnaval, y me gustaría que la coja inmediatamente Santa Cruz, aunque también hay otros destinos interesados, como México o Brasil...