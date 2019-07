El murguero Javier Nóbrega, autor del cartel del Carnaval 2020

Con la justificación ofrecida desde Fiestas de la necesidad de agilizar la campaña de promoción de la próxima edición del Carnaval, la organización de la Fiestas de Interés Turístico Internacional de Santa Cruz desde 1980 decidió aparcar el concurso de votación en internet y rescatar el sistema de designación directa para encargar a Javier Nóbrega (Santa Cruz de Tenerife, 1968), artista, profesor y diseñador, la elaboración del cartel de la próxima edición, que será presentado en septiembre.

Nóbrega, el "murguero de las mil caras" -por la treintena de logotipos que ha creado para grupos de las carnestolendas chicharreras-, declaró ayer a EL DÍA que se sentía "en una nube", aunque con "las ideas muy claras" y sabiendo lo que quería hacer. "Va a ser muy trabajoso", reconoció.

Curiosamente, Nóbrega participó en el jurado de preselección de las diez obras que luego se sometían a votación popular para elegir el cartel anunciador, pero nunca había recibido el encargo, que fue muy celebrado ayer en redes sociales.

Otra paradoja. Nóbrega, toscalero de pro, acudió al concurso de murgas en la plaza de toros y entró en Bambones de la mano de la afición, pues comenzó a ir para animar a Ni Pico-Ni Corto y acabó entre quienes animaron a Bambones. Y de la grada pasó a la fila, como componente en 1992. Con la excepción de 1996, cuando cambió la murga por el proyecto fin de carrera, este aparejador e ingeniero agrónomo subió por última vez en la fila en 2017, si bien mantiene su destacada colaboración con el grupo de letristas. Más allá del respeto y cariño que goza entre la mayoría de los componentes de todas las modalidades, Javier Nóbrega también ha diseñado años atrás los sellos de las agrupaciones ganadoras del Carnaval de Cádiz, cuatro cómic de la Asociación Española de Colombofilia y acaba de publicar otro sobre el fundador del colegio de La Salle, "El loco de las escuelas", donde imparte clases.

El autor del cartel explicó que los primeros días de julio recibió la llamada del concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova, que lo citó para hablar con él, sin desvelar más detalles. Un contratiempo familiar obligó a retrasar la cita.

En la mañana de ayer mantuvo una reunión con la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, y el propio concejal de Fiestas en la Casa del Carnaval, donde se formalizó el encargo. Precisamente en la Casa del Carnaval fue la cita, donde tiene lugar la exposición sobre la trayectoria de Bambones. Ahí enseñó ayer, entre decenas de detalles diseñados por él, el traje de Suspi Hormiga, su compañero y a quien mantiene vivo en el recurso. "Hoy me hubiera dicho: No te vengas arriba y me vas haciendo en suetito. Era el que me obligaba a pintar todos los años", comenta emocionado.

Sobre el cartel, quiere plasmar una idea que ha tenido "toda la vida, divertido y con humor", para añadir que, si lo han elegido es porque han visto su trayectoria: "La gente sabe lo que espera de mí; quiero que todos se sientan representados, que se enamoren y que disfruten", añadió.

Ahora comenzará el trabajo manual del cartel, que finalizará de forma digital. También se ha acordado de sus compañeros letristas... "Si me lo merezco, toca encajar las críticas", asume con mucho humor.

En particular se alegra por su madre, "muy carnavalera de toda la vida", a la que ayer esperaba a acudir a ver para darle "la buena noticia" a sus 93 años. El niño que pintaba de chico para pasar el tiempo de ocio como forma de abstraerse, porque es muy feliz cuando dibuja, es el autor del cartel del Carnaval 2020, otra apuesta "levantaplazas" del nuevo equipo de gobierno: María Díaz y Marco Marrero, como directores de la gala; Javier Torres Franquis, como escenógrafo, y ahora Javier Nóbrega, autor del cartel 2020.

La Concejalía de Fiestas anunció ayer en su cuenta oficial a las once y veinte de la mañana: "En breve, novedades importantes sobre Carnaval 2020, ilusionados con contarles pronto la noticia". Y tan pronto que la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, anunciaba quince minutos después, también en Twitter: "El carnavalero Javier Nóbrega será el autor del cartel anunciador del Carnaval 2020. Experiencia, talento y sentimiento. #Enhorabuena".

La captura de pantalla no tardó en llegar al grupo de whatsapp de Bambones, donde desde que este sistema de mensajería llegó a los letristas de El Cardonal se ha convertido en otra mesa virtual de trabajo, entre los que se encuentra el propio Nóbrega, junto a Jordán, El Abogado, Agustín, Primi, Julio Alexis, Francis, Mario... Pantallazo de la noticia y después de que el propio director reconociera la rima difícil de "Nóbrega", mensaje del afectado: "¡Por favor, el estribillo me lo dejan a mí". De nuevo en Twitter, en este caso el de Bambones, los maestros de poner música a los sentimientos escribieron: "Hay cosas que tarde o temprano sabes que tienen que pasar. Y esta es una de ellas. Nuestro amigo y compañero Javier Nóbrega será el autor del cartel anunciador del Carnaval 2020. Muchas felicidades, Javi, no te haces una idea de lo orgullosos que estamos de ti", con el añadido del director de la murga, en su cuenta personal: "Sí, señor. Tenemos tema para una canción entera y además con información de primera mano".

"¡Por favor, el estribillo me lo dejan a mí!"

1961.- Juan Galarza (tríptico).

1962.- Juan Galarza.

1963.- Juan Galarza.

1964.- Juan Galarza.

1965.- Juan José Abad.

1966.- Alberto Cañete.

1967.- Alberto Cañete.

1968.- Juan Galarza.

1969.- Lorenzo García Micó.

1970.- Arola.

1971.- Fdo. Jiménez Nicolás

1972.- Rafael Gurrea Sanchez.

1973.- Rafael Gurrea Sánchez.

1974.- Rafael Gurrea Sánchez.

1975.- Rafael Gurrea Sánchez.

1976.- Rafael Gurrea Sánchez.

1977.- Lorenzo García Micó.

1978.- Juan Galarza.

1979.- Marina Braun.

1980.- Juan Galarza.

1981.- Juan Galarza.

1982.- Néstor A. Bruno.

1983.- F. Delgado.

1984.- Modest Cuixart.

1985.- César Manrique.

1986.- Pedro González.

1987.- Georg Dokoupil.

1988.- Facundo Fierro.

1989.- Javier Mariscal.

1990.- Paco Martínez.

1991.- Mel Ramos.

1992.- Enrique Glez.

1993.- Guillermo Pérez Villalta.

1994.- Maribel Nazco.

1995.- Pepe Duarte.

1996.- Elena Lecuona.

1997.- Carlos Berlanga.

1998.- Miguel Arocha.

1999.- Néstor Santana.

2000.- Fernando Álamo.

2001.- Reed Anderson.

2002.- Guenda Herrera.

2003.- Donald Baechle.

2004.- Poldo Cebrián.

2005.- Peter Schuyff.

2006.- Karina Beltrán.

2007.- Karim Rashid.

2008.- Juan Galarza.

2009.- Gonzalo Luis Álvarez.

2010.- Waldemar Lemanczyk.

2011.- Elena González.

2012.- Alfonso Bravo.

2013.- Waldemar Lemanczyk.

2014.- Juan Pedro Hidalgo.

2015.- Alejandro Tosco.

2016.- Javier Torres Franquis.

2017.- Pepe Dámaso.

2018.- Nareme Melián Mahugo.

2019.- José Luis Trujillo Glez.

2020.- Javier Nóbrega.

Los sesenta autores de los carteles del Carnaval (1961-2020)