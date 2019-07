Casanova no contará con Camacho como director de la gala tras cinco años

Representantes de grupos elogian su sintonía con el ya exdirector

Enrique Camacho (Santa Cruz de Tenerife, 1983) confirmó ayer que después de una primera reunión con el nuevo concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova, el edil le llamó por teléfono ayer para comunicarle que finalmente ha decidido apostar por el cambio pero que la puerta está abierta para un futuro por su parte. Así lo confirmó a El Día el propio edil, que precisó que "vamos a apostar por un cambio aunque no está decidido aún". Preguntado sobre si será canario y cúando se sabrá, precisó: "Cuando la alcaldesa lo decida".

Camacho comenzó en el Carnaval como componente de la murga infantil El Cabito, hasta que en 2005 conoció a Jaime Azpilicueta y dio el salto al espectáculo tras cuatro años en su equipo. Comenzó en 2015 dirigiendo la gala infantil, hasta asumir el espectáculo adulto con su propio equipo. En total cinco ediciones. En su balance, ha tenido el mayor número de candidatas, fomentó la actuación conjunta de grupos para la gala... Ha sido el director de los grupos del Carnaval. Junto a las galas y el dominio del crono, Camacho dio a la final de murgas un formato americano.

El presidente de la Asociación de Diseñadores, Santi Castro, destacó que Camacho ha sido capaz de controlar el crono y lograr que las galas duren menos de tres horas, y el impulso que dio en la búsqueda de emplazamientos para los actos inaugurales.

El diseñador Daniel Pages, uno de los más laureados, afirmó que "era de esperar que con el cambio de grupo de gobierno cambiarían algunas cosas. Enrique hizo buenos espectáculos que serán recordados. Quedará en la retina de todos los chicharreros las fantasías en el centro del público luciéndose en el giratorio. Centró el protagonismo en las candidatas". Asegura que Camacho "mantuvo la esencia del Carnaval".

Pages destaca el modelo de trabajo al realizar ensayos. "Nunca antes habíamos podido probar las fantasías en el escenario desde el lunes antes de la gala, permitiéndonos corregir errores y mejorando la puesta en escena".

José Manuel González, de Cariocas, dijo que la decisión de que continúe un director artístico es de los responsables políticos. "Las galas de Enrique a mi juicio han sido muy buenas; personalmente la de este año me gustó mucho. Es de la tierra y conoce el Carnaval. Y eso es importante para que sea un director de nuestra gala".

El presidente de Mamelucos, Manuel Peña, dijo que "nunca he sido partidario de hacer cambios al 100% y advirtió que cuando te desmantelas por completo o te descapitalizadas puedes tener problemas muy muy serios". "Dirigir la gala no es fácil y no vale cualquiera", advirtió.

Luciano Delgado, quien durante casi 40 años fue responsable técnico y propuso hace cinco años la contratación de Enrique Camacho, dio por acabado el ciclo del director y animó al nuevo concejal a apostar por gente nueva, y hasta se atrevió a plantear los nombres de Lucas Balboa, a quien se le puede dar una segunda oportunidad, o el de Roberto Torres, quien "no lo ha hecho mal y pertenece al gremio", destacó Delgado.