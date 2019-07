Andrés Martín Casanova: "Tenemos que reunirnos con los vecinos del centro y buscar un consenso"

El consenso con grupos y vecinos del Carnaval y el cuadrilátero, la formación y la recuperación de los derechos son algunas de las premisas del nuevo concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova (Santa Cruz de Tenerife, 1981), área estrella primero en ATI y luego en CC que pasa a estar gestionada por el PSOE por primera vez en 40 años. Otra novedad: Casanova, murguero (Ni Pico-Ni Corto, 2001-2008), pasa de la tarima a presidir la comitiva oficial. La entrevista se desarrolla a las once de la mañana del domingo, sentados en las escaleras del mercado de La Salud.

¿Es más carnavalero que político?

Ahora soy más político, pero en un tiempo fui muy carnavalero.

¿Más de murga que de otra modalidad?

Sí, más de murgas, pero voy a intentar que todos los grupos estén igual de arropados e incluso más que las murgas, que ya cuentan con muchos componentes, gran afición y numeroso público, y el resto de grupos están bastante abandonadas y hay que darle bastante cariño.

¿Qué hay que arreglar?

Hay que tomar decisiones porque el Carnaval se nos viene encima. El calendario provisional fija que el 24 de enero es el inicio oficial de los actos, con el sorteo de aspirantes; estamos hablando de 15 días de antelación respecto a esta edición. Hay que decidir ya el director técnico, el director artístico, el escenógrafo? Esas tres piezas son claves para todos los concursos y galas. Y el cartel.

¿Para cuándo lo tiene que tener resuelto?

Era para el viernes (se ríe).

¿Mantiene el motivo del Carnaval 2020?

Sí. Los Coquetos años 50 fue lo que eligió la mayoría en la votación en internet. Para la gala puede quedar muy bien, quizás para la calle es un poco más complicado, pero nunca me he disfrazado del motivo del Carnaval?

¿Seguirá el director artístico de 2019?

Puede ser el mismo, sería su quinta gala, o puede haber cambios.

¿Hará la escenografía por concurso o designará a alguien?

Estamos muy pillados en plazos. Vamos a tener que elegir al escenógrafo y que se ponga a diseñar junto con el director artístico y que encaje dentro del recinto ferial.

¿Es más del recinto ferial o de la plaza de España?

Soy más de la plaza de España.

¿Piensa llevar los concursos a la plaza de España?

Me gustaría, siempre y cuando los grupos apoyen esa decisión. Volver a sacar el escenario a la plaza de España y las noches de Carnaval? es el ideal.

¿Prefiere galas más televisivas?

Me gusta una gala corta, amena y que disfrute la gente que está en el recinto y la que la está viendo por televisión, y que los grupos se sientan integrados en la gala.

¿Pero la gala es concurso de la reina o la gala del Carnaval?

Es el concurso de la reina y hay que darles a los diseñadores el protagonismo que se merecen. Y dentro de ahí, encajar a los grupos y que sea televisiva. (Se ríe).

¿Se plantea abrir el concurso de murgas y que sea insular? ¿Mantendrá el formato?

Ahora mismo con las bases, sí pueden entrar murgas si tienen el 75% de sus componentes empadronados en Santa Cruz. A mediados de julio nos sentaremos con todas las murgas adultas y diseñaremos las nuevas bases o se mantendrán como están. No voy a imponer ninguna decisión. Lo que salga de las reuniones se llevará al consejo. Tengo las puertas abiertas de mi despacho para recibir a cualquier grupo para colaborar.

¿Tendrán más participación los grupos?

Tenemos que buscar la manera par que los grupos puedan estar más horas dentro del Carnaval. Además, durante todo el año queremos cuidar la formación con talleres. También los niños, que hacen mucho sacrificio y tienen muy pocas actuaciones. Vamos a ver si podemos abrir los escenarios a los barrios, si lo permite el presupuesto. Instalar un escenario, por ejemplo en el mercado de La Salud, para que los grupos puedan actuar aquí en época de Carnaval. Quizás muchas veces el centro está saturado de escenarios, que compiten unos con otros, y lo ideal sería que hubiera un escenario en todos los distritos en Carnaval.

¿Y los vecinos?

Lo haremos respetando a los vecinos, sin superar las once de la noche ni los 96 decibelios.

¿Cómo resolver el Carnaval en la calle sin molestar a los vecinos del centro?

Tenemos que reunirnos con los vecinos del centro, plantear los problemas que llevan sufriendo en los últimos años y buscar un consenso para que nadie deje de disfrutar el Carnaval porque se molesta a los vecinos. Todos vamos a tener que ceder un poco.

¿Es partidario de tramitar una ley en el Parlamento para que dé protección al Carnaval?

No, porque entonces no existe consenso con los vecinos, sino que sería una decisión unilateral. Ese no es el talante ni lo que la alcaldesa quiere. Tanto los vecinos como los carnavaleros tenemos que ceder.

Tema económico. ¿Hay presupuesto "para tanta gente"? ¿Revisarán las contrataciones?

Todavía no me he sentado sobre este tema con la alcaldesa ni con el concejal de Hacienda, pero mi idea es que los grupos recuperen parte de los derechos perdidos durante la crisis. Entre 2008 y 2010 se les recortó entre 1.500 y 2.000 euros a cada grupo, dinero que no han recuperado casi diez años después y siguen con la misma aportación. Y el coste de la vida sube. El objetivo es que poco a poco vayan recuperando ese derecho perdido.

¿Para 2020?

Ya hay una partida de 400.000 euros preparados para que cobren el primer pago de la contratación antes de final de año; en octubre o noviembre. A lo mejor se puede hacer en el segundo plazo.

¿Se mantiene la estructura del personal de Fiestas?

Sí, se mantiene todo igual. Me he encontrado muy buen personal, unos trabajadores incansables que se desviven por nuestras fiestas. Pero hace falta más personal. Las fiestas se llevan a cabo con 15 o 20 personas, y parece que las prepara un ejército. Hay bajas que no se han cubierto y, de acuerdo con la alcaldesa y el concejal de Recursos Humanos, queremos ir reponiendo esas bajas y ver si este año se pueden incorporar cuatro trabajadores nuevos.

¿Cuál es el objetivo fundamental en su programa político?

El objetivo era con los grupos: mejorar su experiencia en el Carnaval, intentar que se sientan lo más cómodo posible y que sientan que los apoyamos. Y el segundo, intentar que La Salud sea el barrio del Carnaval. Queremos dinamizar esta zona para que, en consenso con grupos y vecinos, se pueda visitar durante todo el año y que haya actividades y el comercio se una con la fiesta, y no solo se limite al centro de Santa Cruz.

¿Qué hará con el mercado de La Salud?

El mercado ha llegado ya a su vida útil. Se parchea con obras para resolver las humedades en los locales de los grupos. Hay que buscar una alternativa en consenso con ellos. Si se decide una reforma integral, los grupos deben seguir ensayando en La Salud.

¿Van a hacer una gala drag, un rey del Carnaval??

La gala drag es una seña de identidad del Carnaval de Las Palmas y nosotros no deberíamos ir por ahí, pero debemos dar una vuelta a algunos concursos para integrar al colectivo LGTBI y todas las personas que quieran concursar, tal vez desde el concurso de disfraces, con un formato tipo gala e incorporar a drag de Tenerife que se han ido o se quieren ir a Las Palmas.

¿Va a sacar el cartel a concurso?

Vamos un poco retrasados este año. Es una decisión que tengo que tomar con la alcaldesa. Cuanto más pase el tiempo, va más encaminado a que se designe un artista, lo que no significa que el concurso se retome la siguiente edición.

¿Y la Casa del Carnaval?

Vamos a impulsar la coordinación entre la Sociedad de Desarrollo y Fiestas. Ahora mismo no hay una gran coordinación y parece que es una parte del Carnaval que no tiene que ver con Fiestas. Nos vamos a implicar más aportando ideas, con el personal de la Sociedad de Desarrollo. No puede ser que reinas infantiles o adultas no estén presenten en la Casa del Carnaval. Hay que pautar las líneas básicas.

¿Qué es lo más importante del Carnaval para usted?

La calle y los grupos. Sin esos elementos es imposible hacerlo.

¿Va a contratar artistas para Carnaval?

La idea es contar con los mejores grupos y artistas de Canarias, y, si el concejal de Hacienda lo permite, y la alcaldesa, por qué no traer un artista invitado, si es posible por presupuesto, para la gala o el Carnaval de Día (que seguirán siendo dos, el Domingo de Carnaval y el Sábado de Piñata). El Carnaval de Tenerife es suficientemente grande para tener repercusión internacional.