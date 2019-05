Manny Manuel destapa su silencio tras lo sucedido en los Carnavales

El cantante puertorriqueño, Manny Manuel , explicó todo lo sucedido en los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, cuando el artista protagonizó el acto más comentado en las pasadas carnestolendas capitalinas, donde fue expulsado del escenario del parque Santa Catalina por estar "bajo los efectos del alcohol", donde todos los asistentes increparon al artista de "estar borracho" en el escenario. El boricua negó salir en estado de embriaguez al escenario ese mismo día.

La cadena MegaTV emitió una entrevista con Manny Manuel, donde el artista destapó su silencio tras lo sucedido en la polémica de las carnestolendas.

Confesó que su error fue "no entender que no estaba en las condiciones óptimas para subir al escenario". El artista añadió "que no estaba drogado" y volvió a asegurar como dijo en su momento que había tomado ansiolíticos "para reducir la ansiedad que sentía".

Añade que la actuación de la concejala Inmaculada Medina tras quitarle el micrófono y expulsarlo del escenario no fue la adecuada y asegura que "incitó un poco a que las personas se pusieran un poco violentas".

Cuando se enteró que lo sucedido había trascendido más allá del parque Santa Catalina, apunta que sintió temor y tristeza y se sincera que en ese entonces "me di cuenta quienes son tus amigos y tu familia, realmente. Hay que ver el lado positivo y vi quien era quien de la gente que me rodea. Eso me llevó a una depresión horrible". "Hubo unos cuatro o cinco días que no quería hablar con nadie, ni coger el teléfono", añade Manny Manuel que asegura estar mejor.

Dos conciertos más en Canarias

El artista tenía previsto actuar en las carnestolendas de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz , que tras lo sucedido en la capital grancanaria decidieron suspender el concierto de Manny Manuel.

A pesar de ello, el cantante se quedó en Tenerife, donde un mes después -a finales de marzo- actuó en los carnavales de Güimar y puso a bailar a todos los asistentes que abarrotaron el lugar. Una semana después hizo lo propio con Gran Canaria, donde se reconcilió en la Isla con otro concierto en los Carnavales de Valleseco .