Josito Suárez combinará la dirección musical de Nietos de Sarymánchez con la de Trapaseros

Trapaseros, la murga más laureada del Norte de Tenerife, anunció esta tarde el nombre de su nuevo director musical, Josito Suárez, que desarrolla las mismas funciones en la formación crítica de Telde, Nietos de Sarymánchez.

La decisión se hace pública una semana después de que el colectivo que dirige Juanka López y el anterior responsable musical de Trapaseros, Julio Alexis Fernández Calzadilla, acordaran poner punto y final a una relación que se prolongó durante 13 años. Durante este periodo, el también director musical de Bambones llevó a Trapaseros a cotas impensables para una murga del Norte en Santa Cruz, como el segundo premio de Interpretación que cosecharon, precisamente la misma edición que ganó Bambones, o más tarde un tercer premio de Interpretación.

La buena relación que siempre ha existido entre Trapaseros y Nietos de Sarymánchez ha facilitado este acuerdo que cambia la tendencia de lo que ocurre en el mercado del Carnaval. Habitualmente son las murgas de Las Palmas las que acuden a Tenerife en busca de refuerzo para sus letras o dirección musical. En esta oportunidad, se cambia la tendencia. Como ya ocurrió con Junior Alonso, ex de Trapasones que colaboró con Chinchosos, o con su hermano Jonny Alonso, ahora en la novel Alborotados y que aportó letras en Triqui-Traques, Josito Suárez también vendrá de Gran Canaria para dirigir el montaje de los temas en Trapaseros.

Más allá de la faceta murguera, Josito Suárez goza del respeto y la admiración en el mundo del folclore en particular, por su trayectoria en grupos como la Parranda Araguaney. En el recuerdo de los incondicionales de las murgas sigue viva la histórica actuación conjunta de Nietos de Sarymánchez y Mamelucos en la final de 2018 que le valió a los "Sarymamel's" un histórico primer premio en la capital tinerfeña.

Josito Suárez ha hecho grande a Nietos de Saymánchez junto a Rubén Santana "Pitu", director artístico de Nietos de Sarymánchez. En el Carnaval 2020, el magisterio musical de Josito se dejará sentir en las voces de Trapaseros, que volverá a inscribirse, por segundo año consecutivo, en el concurso de murgas de Santa Cruz y experimentarán un cambio de registro: de las voces con acento "bambón", al registro más próximo de los Sarymánchez.