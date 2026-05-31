La presidenta del Parlamento de Canarias recibe a la actriz Antonia San Juan en reconocimiento a su trayectoria artística
Astrid Pérez destaca el "talento, la autenticidad y la capacidad" de la polifacética creadora grancanaria, una de las figuras más reconocidas de la cultura y el ámbito audiovisual nacional
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha mantenido un encuentro oficial con la actriz, directora, guionista y monologuista grancanaria Antonia San Juan, una de las figuras más destacadas y populares del panorama artístico español. Durante la recepción, Pérez elogió la figura de la creadora isleña, señalando que “Antonia San Juan representa el talento, la autenticidad y la capacidad de construir una trayectoria propia llevando el nombre de Canarias al ámbito cultural y audiovisual nacional”.
El encuentro sirvió para poner en valor la extensa carrera de la artista canaria, así como su valiosa aportación al mundo de las artes escénicas y la cultura, subrayando especialmente su facilidad para conectar con los espectadores desde la libertad artística, la creatividad y el humor.
Desde los cafés teatro de Madrid hasta el éxito internacional con Almodóvar
Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Antonia San Juan puso rumbo a Madrid a una edad muy temprana con el objetivo de abrirse paso en el complejo mundo de la interpretación. Sus primeros pasos profesionales se desarrollaron en bares y cafés teatro, espacios donde ponía en escena sus propios monólogos y espectáculos, los cuales no tardaron en llamar la atención del sector gracias a un estilo muy personal y directo.
Su gran salto a la primera línea y el reconocimiento internacional le llegaron en el año 1999. Su magistral interpretación del personaje de Agrado en la aclamada película Todo sobre mi madre, dirigida por Pedro Almodóvar, le valió una nominación a los Premios Goya y supuso el gran punto de inflexión de su carrera.
Consolidación en la pequeña pantalla y faceta empresarial
Tras el éxito cinematográfico, San Juan consolidó su estatus en el cine, el teatro y la televisión. En la pequeña pantalla logró una enorme popularidad entre el gran público gracias a personajes tan icónicos y recordados como el de Estela Reynolds en la comedia de televisión La que se avecina.
Más allá de sus trabajos delante de las cámaras, la creadora grancanaria ha explotado al máximo su faceta polifacética como autora teatral, directora y productora, encargándose de impulsar sus propios montajes y proyectos culturales a través de su empresa Trece Producciones. Asimismo, su compromiso con el sector la llevó a estar vinculada de forma directa durante una etapa a la gestión del conocido Teatro Arlequín de Madrid.
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