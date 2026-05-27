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El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, destaca que la reforma “simboliza la unidad del archipiélago y hace justicia al reconocimiento de La Graciosa como octava isla”

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico.

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico. / El Día

Renata Domingo

Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento de Canarias aprobó este martes 26 de mayo, por unanimidad de todos los grupos con representación en la Cámara, la modificación de la letra del himno autonómico para incluir a La Graciosa como la octava isla del archipiélago. La proposición de ley salió adelante en el pleno celebrado este martes tras haber recibido previamente el respaldo unánime de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia.

La modificación adapta la letra oficial del himno al reconocimiento de La Graciosa como isla en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias aprobada en 2018. De esta forma, la referencia tradicional a las “siete peñas” será sustituida por “ocho peñas”.

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico.

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico. / El Día

Así, desde este próximo 30 de mayo, Día de Canarias, la ciudadanía podrá interpretar el himno con su nueva redacción: “Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava. Repartido en ocho peñas late el pulso de mi alma”.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, valoró de forma positiva esta aprobación unánime y destacó que “este acuerdo simboliza la unidad de Canarias y el reconocimiento institucional y emocional de La Graciosa dentro de nuestra identidad colectiva”. Asimismo, subrayó que “la unanimidad alcanzada refleja el compromiso de todas las fuerzas políticas con una realidad histórica y sentimental compartida por todos los canarios y canarias”.

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico.

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico. / El Día

Pérez añadió que la actualización del himno “supone un gesto de justicia y de orgullo para La Graciosa y para todo el archipiélago, especialmente en una fecha tan significativa como el Día de Canarias”.

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