Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La UCO registra la sede del PSOEPlus UltraTasa de basura en Santa CruzAvispa asiática en CanariasReal Casino de TenerifeCB CanariasTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Directo | Sigue en directo el Pleno del Parlamento de Canarias de este 27 de mayo de 2026

Directo | Pleno del Parlamento de Canarias / Parcan

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Sesión del Parlamento de Canarias del miércoles 27 de mayo de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La crisis aguda de Cuba se lleva por delante la casa de Canarias en el centro de La Habana
  2. Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
  3. El consejero de obras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, triunfa en la jaula con una rápida victoria en MMA
  4. El Barco de Papel, la librería de El Sauzal que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario
  5. La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad
  6. La futura ley de biodiversidad de Canarias 'olvida' proteger un yacimiento paleontológico único en las Islas
  7. Medalla de Oro de Canarias para Antonio López Bonillo, un emprendedor de la enseñanza, el deporte y la cultura
  8. Canarias se enfrenta a un episodio de calor veraniego exprés en plena primavera

Directo | Sigue en directo el Pleno del Parlamento de Canarias de este 27 de mayo de 2026

Directo | Sigue en directo el Pleno del Parlamento de Canarias de este 27 de mayo de 2026

Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 29 de abril de 2026

Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 15 de abril de 2026

Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 15 de abril de 2026

DIRECTO | Sigue en directo la sesión del Parlamento de Canarias de este 14 de enero de 2026

DIRECTO | Sigue en directo la sesión del Parlamento de Canarias de este 14 de enero de 2026

El Parlamento de Canarias felicita la Navidad rindiendo homenaje al escultor canario Martín Chirino

El Parlamento de Canarias felicita la Navidad rindiendo homenaje al escultor canario Martín Chirino

Astrid Pérez “Estos 40 años Europa no se ha construido solo con tratados, sino con voluntad, valores y visión de futuro”

Astrid Pérez “Estos 40 años Europa no se ha construido solo con tratados, sino con voluntad, valores y visión de futuro”

DIRECTO | Sigue el Pleno del Parlamento de Canarias en directo este miércoles, 29 de octubre

DIRECTO | Sigue el Pleno del Parlamento de Canarias en directo este miércoles, 29 de octubre

Sigue en directo el Pleno del Parlamento de Canarias del miércoles, 29 de octubre

Tracking Pixel Contents