Contenido patrocinado
Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 29 de abril de 2026
El Parlamento de Canarias celebra una nueva sesión plenaria este martes, 29 de abril, de 2026. Hace unos días, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha referido al Pacto Europeo de Migración y Asilo y el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes: "El sistema pretende que los migrantes queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles".
- Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
- Canarias incorporará psicólogos en sus centros educativos a partir del próximo curso
- La prealerta por la visita del papa León XIV a Canarias se activará este lunes
- Un ataque rebelde sorprende en Mali a un grupo de canarios
- Canarias pedirá acelerar la jubilación anticipada de las camareras de piso
- La Ruta del Libro convierte a La Laguna en un escenario cultural con más de 40 actividades y 17 librerías implicadas
- Quevedo se alía con Nueva Línea para ‘El Baifo’: desvela la portada y la lista de temas
- Canarias contabiliza este domingo tres terremotos de magnitud igual o superior a 2
Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 15 de abril de 2026
Contenido patrocinado