Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 15 de abril de 2026
Sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este miércoles, 15 de abril de 2026, continuación de la jornada anterior.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, vaticinó el pasado martes un horizonte "muy complicado" cargado de nubarrones por las consecuencias de la guerra en Irán. Para poder afrontar la situación pidió al Estado más margen de gasto, más capacidad de endeudamiento y 1.650 millones de euros para que el Archipiélago pueda armarse ante la tormenta inflacionista que amenaza con recrudecerse por la guerra de Irán.
El orden del día de este miércoles incluye, entre otros asuntos, la intervención del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, sobre las medidas de carácter ambiental y climático contenidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC).
- El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera
- La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada
- La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina
- Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril
- Comienza la renovación de las 66 Viviendas de La Esperanza tras ocho años de trámites
- ¿Tienes tres minutos? Te contamos cuáles serán las funciones de la nueva Unipol de Santa Cruz de Tenerife
- Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
- Cerrado el acceso a los muelles carboneros de Santa Cruz de Tenerife por daños en su estructura