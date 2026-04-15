Directo | Sigue en directo la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este 15 de abril de 2026

Sesión del Pleno del Parlamento de Canarias de este miércoles, 15 de abril de 2026, continuación de la jornada anterior.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, vaticinó el pasado martes un horizonte "muy complicado" cargado de nubarrones por las consecuencias de la guerra en Irán. Para poder afrontar la situación pidió al Estado más margen de gasto, más capacidad de endeudamiento y 1.650 millones de euros para que el Archipiélago pueda armarse ante la tormenta inflacionista que amenaza con recrudecerse por la guerra de Irán.

El orden del día de este miércoles incluye, entre otros asuntos, la intervención del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, sobre las medidas de carácter ambiental y climático contenidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC).