DIRECTO | Sigue en directo la sesión del Parlamento de Canarias de este 14 de enero de 2026
El Parlamento de Canarias debatirá en su primer pleno de 2026 el proyecto de ley audiovisual, junto a modificaciones legales y la prórroga de beneficios fiscales por la erupción volcánica en La Palma
- La Policía Nacional lo confirma: identifica el `spoofing´, la estafa telefónica que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios
- Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
- Golpe al narcotráfico en Canarias: interceptan uno de los mayores alijos de cocaína incautados en el entorno del Archipiélago
- El Ejército, dispuesto para proteger de nuevo los montes de las Islas
- El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado deja miles de euros en premios en tres islas de Canarias
- La fuga de chicos migrantes dispara las desapariciones de menores en Canarias
- Interceptado un carguero con siete toneladas de coca al oeste de Canarias
- La avalancha de ‘boomers’ impulsa las jubilaciones a cifras récord