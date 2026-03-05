Canarias se suma a Baleares y Gales para proteger el bienestar de las generaciones futuras

Canarias quiere adelantarse al futuro y tener en cuenta no solo a los ciudadanos del presente sino también a los que vendrán. Los isleños e isleñas que nacerán entre los próximos cinco y diez años serán también tenidos en cuenta a la hora de planificar y legislar en la Canarias de este 2026. Con este objetivo, el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, firmó este jueves 5 de marzo la Declaración de las Generaciones Futuras de Canarias.

Clavijo se adhirió a esta declaración durante la inauguración de la I Conferencia para el Derecho al Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras de Canaria, celebrada en el Espacio Mutua Tinerfeña de La Laguna. El objetivo de este encuentro fue crear un espacio de reflexión y diálogo sobre el derecho al bienestar de las próximas generaciones, abordando experiencias prácticas, otros ejemplos internacionales y casos reales aplicados en diferentes territorios. De hecho, estuvieron presentes expertos nacionales e internacionales. La cita concluyó con la firma del mencionado texto.

Iniciativas

El Derecho al Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras, o justicia intergeneracional, persigue que las instituciones públicas y administraciones no solo midan los impactos que tienen en el presente, sino también los posibles de cara al futuro. Se trata de una iniciativa impulsada por las Naciones Unidas, que ya ha sido establecida en países como Gales o Malta. A nivel nacional, las pioneras fueron las Islas Baleares, quienes lo aprobaron en 2023. Canarias es, por tanto, la segunda comunidad autónoma española en elaborar un plan para implementar esta medida que abarca asuntos que van desde los de índole social a los medioambientales, por ejemplo.

El presidente de la Fundación para la Protección y Defensa de las Generaciones Futuras, Manuel Castañón, explicó que "el gobierno canario realmente se está adelantando a su tiempo, regulando el ordenamiento jurídico y poniendo en foco la protección de las próximas generaciones". Por otro lado, expuso que "se trata de una iniciativa digna de establecer en las demás comunidades de España, con el fin de llevar a cabo mejoras sociales".

Mejoras

Según Castañón, la excomisaria de las Generaciones Futuras de Gales, Sophie Howe, es el claro ejemplo a seguir. Establecer el Derecho al Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras en 2015, ha supuesto un cambio social, cultural y ambiental en su país. "Realmente son normativas e instituciones que sirven al pueblo y que mejoran la vida de los mismos". Se trata de un proceso complejo y extenso ya que a la hora de tomar decisiones se deben tener en cuenta todos los posibles impactos futuros. "No sirve con considerar las consecuencias en uno o dos años, se tienen que planificar pensando en como afecta dentro de diez o veinte años", añadió Castañón.

A continuación, Howe explicó algunas de las mejoras desarrolladas tras la influencia de esta nueva ley en Gales. Establecieron nuevas normativas que les permiten reducir las emisiones de carbono, además de llevar a cabo nuevos cambios en términos de cuidar el planeta y reducir los desechos. Actualmente, son el segundo mejor país del mundo en cuestiones de reciclaje y trabajan por lograr un país sin desechos de cara a 2050. "Nuestro sistema educativo se basa en las habilidades del alumnado, construyen los programas escolares alrededor de la creatividad y el bienestar físico y mental del estudiante", explicó. Por otro lado, puntualizó los nuevos cambios que están implantando en su sistema sanitario, centrando la atención en la prevención del paciente.

Sophie Howe en su ponencia sobre el Decreto / El Día

Metodología

Como otro caso práctico de éxito citaron también el de Malta, que introdujo la misma iniciativa en 2012, hace ya 14 años. Según el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, es un ejemplo muy paradigmático que se tiene muy en cuenta en el planteamiento que ahora asume Canarias. En las Islas también se toma como referencia la metodología aplicada en Gales y Baleares; sin embargo, aquí los legisladores tendrán en cuenta la realidad de las Islas Canarias, integrándose en la Agenda Canaria 2030. "Somos una región ultraperiférica, al convivir muy cerca del continente africano se requiere otro tipo de normativa", añadió Caraballo. Por otro lado, concluyó explicando que "todo lo que suceda en la África Occidental va a impactar en las Islas, por lo tanto, también se debe tener en cuenta la realidad del entorno geográfico".