El reto de la inteligencia artificial en la educación canaria: aportar valor pedagógico sin sustituir el pensamiento

El inicio del tercer milenio estuvo marcado por el apocalipsis tecnológico. El conocido como Efecto 2000, un famoso fenómeno informático que planteó la posibilidad de un colapso global de la tecnología al comienzo del año, infundó terror en una gran parte de la sociedad. 26 años después, un nuevo avance digital vuelve a estar en el centro del huracán: la inteligencia artificial (IA). Ante los riesgos que supone su incesable avance, su propia industria ha pedido frenar el ritmo de su desarrollo ante el peligro que podría suponer para la humanidad perder el control. Dejando el fin del mundo a un lado, para la educación de Canarias supone un reto que implica a todos los agentes que conforman el sector. Si bien la estrategia a seguir aún no está definida, sí que existe una máxima a seguir: que aporte valor pedagógico sin sustituir al pensamiento del alumnado.

La permeación de esta tecnología en la sociedad es un fenómeno innegable contra el que no se puede luchar, y que implica una serie de disyuntivas multidimensionales a la hora de afrontar su implantación en las metodologías de enseñanza. Ivonne Rodríguez, coordinadora del Área de Tecnología Educativa (ATE) de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, cuenta que la postura del Ejecutivo nunca será la de "ignorar una tecnología que ya forma parte de la vida diaria", y que en esa línea, llevan trabajando desde el año 2024 en "una guía pionera de orientaciones" para la aplicación de la inteligencia artificial dentro del ámbito educativo.

No se trata de meter tecnologías porque sí, sino buscar aquellas que mejoren el aprendizaje del alumnado y aporten valor pedagógico. No pueden sustituir su pensamiento Ivonne Rodríguez — Coordinadora del Área de Tecnología Educativa de la Consejería de Educación

Rodríguez explica que la postura de la administración autonómica, a través de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, rechaza la demonización de la inteligencia artificial, pero subraya que la tecnología no debe implantarse de forma indiscriminada solo porque las herramientas del mercado la incorporen. La condición indispensable, continua, para su uso en el aula es que aporte un valor didáctico real y refuerce el aprendizaje, garantizando que en ningún momento suplante la actividad intelectual del estudiante: "No se trata de meter tecnologías porque sí, sino buscar aquellas que mejoren el aprendizaje del alumnado y aporten valor pedagógico. No pueden sustituir su pensamiento".

La irrupción de la IA ha afectado las formas tradicionales de evaluación, como la redacción de ensayos o la elaboración de resúmenes, debido a que los sistemas generativos los resuelven de manera inmediata. Ante esta transformación, la coordinadora expone que el profesorado no debe perder el tiempo intentando averiguar si un trabajo fue realizado por una de estas herramientas, sino que el enfoque debe desplazarse hacia la evaluación formativa: se examina el proceso de trabajo mediante la interacción con el alumno para comprobar qué ha aprendido realmente. De esta manera, la inteligencia artificial se convierte en un recurso de apoyo para resolver dudas o consultar ejemplos, pero nunca en autor del producto final. Rodríguez opina que "la clave está en el proceso, en preguntarle cómo lo ha hecho y examinar el aprendizaje obtenido, no en una calificación".

Dentro de los currículos fijados por la ley educativa vigente (Lomloe), la competencia digital y la alfabetización en inteligencia artificial constituyen una enseñanza obligatoria para todo el alumnado. Sin embargo, Rodríguez aclara que la prioridad de la Consejería no es formar al alumnado en el manejo instrumental de "los programas específicos que están de moda": la enseñanza se centra en comprender realmente qué es la IA, cómo está estructurada técnicamente y cuáles son sus sesgos implícitos. Así, el objetivo final es dotar al estudiante de la capacidad de verificar las respuestas de los algoritmos y desarrollar un juicio crítico e independiente frente a la información generada por la tecnología.

Formación docente

Los estudiantes no son los únicos que deben ser formados. Como se ha mencionado antes en este artículo, la rápida irrupción de la tecnología ha obligado a los docentes a adaptar sus metodologías en el aula. En esa línea, Rodríguez destaca que la formación continua del profesorado es el eje central y prioritario de toda la política de la Consejería respecto a la IA: una capacitación que, además, es una de las materias más solicitadas por los propios profesores. Esta instrucción, por el carácter multidimensional de la inteligencia artificial, abarca tanto la concienciación sobre los riesgos y medidas de seguridad como la enseñanza de utilidades prácticas para crear recursos didácticos y adaptarlos a los distintos niveles del alumnado: "La parte más interesante de esta herramienta para la educación es su potencial para crear recursos adaptados al alumnado", asevera.

En este sentido, un requisito fundamental "y no negociable" de la estrategia llevada a cabo por la Consejería de Educación es garantizar la máxima protección de los menores en el entorno digital. Rodríguez señala que cualquier iniciativa o uso de herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo debe estar estrictamente regulado por la normativa vigente en materia de seguridad y privacidad de datos. Así, los docentes deben conocer los riesgos asociados al tratamiento de la información bajo la máxima de salvaguardar siempre la seguridad de su alumnado. "Nuestro objetivo siempre será poner por delante la protección del alumnado", concluye la coordinadora.

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Germán Gallardo, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, critica que el modelo de inteligencia artificial desarrollado por las empresas tecnológicas no ha contado con la comunidad educativa para diseñar una herramienta adaptada a las aulas. Los sistemas actuales, en su opinión, están orientados a la solución inmediata, un factor que desincentiva el esfuerzo intelectual y deriva en la pérdida del análisis profundo de los estudiantes. Al igual que Rodríguez, Gallardo considera que la IA debe "limitarse a ser un instrumento complementario" y jamás sustituir los procesos cognitivos ni la adquisición real de competencias.