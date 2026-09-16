Meteorología
Noche tórrida en Canarias y nuevos avisos amarillos por calor con máximas de 34 grados
Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote son las islas en las que las temperaturas serán más elevadas
Las temperaturasparece que comienzan a suavizarse este miércoles en Canarias, aunque continúan por encima de los 30 grados.
De hecho, para esta jornada, cinco islas volverán a ver activo el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por temperaturas máximas entre las 10:00 y las 20:00 horas.
Tenerife (áreas sur, este, oeste y metropolitana), Gran Canaria (este, sur y oeste), La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote serán las islas en las que los termómetros alcancen datos más elevados.
De forma general, se esperan máximas de 34 grados, que afectarán, principalmente, a las vertientes sur y sureste.
Noche tórrida
Si bien la jornada de este miércoles se prevé calurosa, la madrugada no ha sido mucho mejor, sobre todo en aquellas zonas en las que los termómetros han continuado marcando cifras por encima de los 30 grados.
El top 5 de la Aemet lo lidera Gran Canaria, con tres estaciones con temperaturas elevadas durante la madrugada. A ella se une Fuerteventura, que repite de las jornadas precedentes y se cuela La Gomera, que también ha sufrido una noche bastante tórrida. En concreto, las temperaturas máximas durante la madrugada del martes al miércoles han estado en:
- La Aldea de San Nicolás, Tasarte -- 33,2 grados (00:10 horas)
- Agüimes -- 32,4 grados (01:40 horas)
- San Sebastián de La Gomera -- 31,6 (00:40 horas)
- Pájara -- 31,5 grados (00:30 horas)
- Agaete -- 31,1 (01:10 horas)
Previsión en Tenerife
Por otro lado, la previsión del tiempo para este miércoles en Tenerife indica que habrá cielos despejados con intervalos en franjas costeras del norte y con calima que remitirá por la tarde.
Las temperaturas estarán en ligero descenso, que será más acusado en las máximas de medianías. Los termómetros oscilarán entre los 26 grados de mínima y los 33 de máximas, aunque se podrán alcanzar los 34 en el sureste y este, especialmente en medianías.
Por su parte, el viento soplará flojo del noreste, aumentando a últimas horas; en cumbres centrales, viento flojo del noroeste, más intenso localmente.
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