BinterMás evoluciona para mejorar la experiencia de los pasajeros

BinterMás, el programa de fidelización de la compañía aérea Binter, evoluciona para ofrecer a sus clientes una experiencia de fidelización más completa, flexible y adaptada a sus necesidades. El programa incorpora importantes novedades que permiten acumular y utilizar los puntos de nuevas formas, avanzar dentro de sus niveles y acceder progresivamente a más beneficios.

Uno de los principales cambios es la nueva forma de obtener los niveles, que combina la acumulación de vuelos y puntos de nivel para que los clientes puedan avanzar dentro del programa y acceder a nuevas ventajas a medida que viajan con Binter.

La evolución de BinterMás se acompaña también de una experiencia de usuario más clara, ágil y sencilla. Los clientes podrán consultar sus puntos, gestionar sus ventajas y aprovechar las distintas funcionalidades del programa de una manera más fácil.

Más opciones para disfrutar de los puntos

BinterMás facilita el uso de los puntos acumulados. Los clientes podrán acceder de forma más sencilla a sus opciones de canje en vuelos, servicios y ventajas, haciendo que cada viaje tenga un mayor valor y acercando a los usuarios a nuevas experiencias.

El programa permite sumar puntos con cada vuelo y utilizarlos para obtener billetes sin coste, además de emplearlos en promociones de la red de empresas asociadas, que incluye establecimientos y servicios relacionados con viajes, alojamiento, alquiler de coches, estaciones de servicio y compras. Esta propuesta se extiende más allá de los vuelos gracias a una red de más de 30 empresas asociadas, que permite a los clientes seguir acumulando puntos y disfrutando de ventajas incluso cuando no están viajando.

A medida que los clientes avanzan dentro de BinterMás, acceden a beneficios exclusivos pensados para mejorar su experiencia de viaje. Entre ellos se encuentran asiento preferente, 23 kg adicionales de equipaje, puntos que no caducan, transferencia de puntos y acceso a sala VIP y Fast Track, así como prioridad en lista de espera, embarque y atención telefónica exclusiva, entre otras ventajas.

BinterMás Cumbre: el nuevo nivel de exclusividad

Como gran novedad dentro de esta evolución, BinterMás incorpora un nuevo nivel, BinterMás Cumbre, diseñado para quienes buscan una experiencia más personalizada, flexible y exclusiva. Cumbre reúne todos los beneficios del nivel Oro y añade otros, junto con un sistema único de selección personalizada de beneficios, que permite adaptar la experiencia a la forma de viajar de cada cliente.

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Entre sus nuevas ventajas destacan los puntos extra en la ruta Madrid, el upgrade de tarifa, la posibilidad de redimir vuelos con descuentos y una tarjeta Oro de regalo para quien el cliente quiera. Con esta evolución, BinterMás amplía su propuesta de valor y refuerza su compromiso con una experiencia de cliente que va más allá del propio vuelo: acumular, avanzar, elegir y disfrutar más en cada viaje.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas