Afectados que ya cobraron las ayudas por la erupción del Tajogaite se resisten a dejar las casas prefabricadas de La Palma

Cinco años después de la erupción del Tajogaite, las casas prefabricadas que sirvieron de alojamiento temporal a decenas de familias damnificadas se han convertido en un obstáculo para la reconstrucción de La Palma. Todos los afectados con derecho a las ayudas e indemnizaciones ya recibieron las cantidades que les correspondían, pero parte de ellos se resisten a abandonar estos alojamientos y no quieren entregar las llaves, pese a que desde el principio se estableció que constituían un recurso provisional. El Gobierno de Canarias ha comenzado a requerir su devolución y, en aquellos casos en los que exista una alternativa habitacional y persista la negativa a marcharse, podrá llegar al desahucio.

La situación afecta principalmente a las 85 viviendas modulares tipo contenedor de Los Llanos de Aridane. Más de 50 continúan ocupadas y, mientras sus residentes no las abandonen, las estructuras no pueden ser desmontadas, pese a que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ya ha iniciado su retirada progresiva. Los damnificados fueron realojados también en 35 casas de madera en El Paso y otras cinco en Los Llanos. Todas fueron concebidas como una solución de emergencia para responder a la pérdida de cientos de viviendas provocada por el volcán.

Liberar las casas contenedor tiene una importancia especial para el futuro de la Isla. El suelo que ocupan está destinado al primer campus universitario de La Palma, uno de los proyectos estratégicos vinculados a la reconstrucción. El modelo contempla dos sedes: una en Santa Cruz de La Palma vinculada a los estudios sanitarios y otra en este suelo de Los Llanos centrada en ciencia, innovación e investigación. Esta última pretende atraer estudiantes, investigadores y proyectos en ámbitos como la vulcanología, la geología, la astrofísica, la oceanografía o las energías renovables. El Cabildo ya ha aprobado un convenio con la Fundación General de la Universidad de La Laguna para avanzar en su implantación.

Las estructuras comenzaron a entregarse entre finales de noviembre y diciembre de 2022, aproximadamente un año después de terminar la erupción, con un periodo de utilización inicialmente estimado en tres años. A medida que quedan libres, el Icavi procede a retirarlas con la intención de que puedan utilizarse en futuras emergencias fuera de La Palma. El proceso, sin embargo, se ralentiza allí donde las viviendas continúan ocupadas.

El Icavi, con la colaboración de los servicios sociales municipales, está comprobando ahora cada caso y requiriendo la devolución a quienes ya deben marcharse. Hay incluso personas que han accedido a otra propiedad pero continúan sin entregar las llaves. Se están enviando notificaciones para que abandonen las viviendas dentro de un plazo determinado y, si persiste la negativa y no existe una situación de vulnerabilidad que la justifique, las administraciones podrán iniciar el procedimiento para desalojarlas.

No se desahuciará, sin embargo, a quien realmente no tenga dónde ir. La situación económica de los damnificados es muy desigual. Algunos perdieron inmuebles de elevado valor, estaban asegurados y han recibido cantidades importantes, mientras otros obtuvieron indemnizaciones mucho menores porque sus viviendas tenían un valor inferior o carecían de seguro, circunstancia que afectaba a cerca de la mitad. También hubo afectados con derecho a compensaciones sin ser propietarios de los inmuebles perdidos.

Haber cobrado las ayudas no significa, por tanto, que todos tengan ahora la misma capacidad económica para acceder a otra vivienda. Las administraciones pretenden diferenciar entre quienes ya cuentan con recursos o una alternativa residencial y quienes continúan necesitando protección. Estos últimos seguirán recibiendo apoyo de los servicios sociales, con el compromiso de buscar una solución para que ninguna persona que realmente carezca de medios se quede sin alojamiento.

Al margen de quienes se resisten a marcharse, existe otro problema diferente: la picaresca y los usos irregulares de algunas casas contenedor. Se han detectado alojamientos cedidos a familiares o allegados sin comunicarlo, beneficiarios que los alquilaron a terceros y adjudicatarios que nunca llegaron a ocuparlos. Alrededor de una docena presentan problemas relacionados con un uso distinto del previsto. También se han registrado ocupaciones o intentos de ocupación ilegal en viviendas que quedaron vacías. Son casos diferentes de la negativa de determinados residentes a devolver las llaves, pero también dificultan el desmontaje y obligan a reforzar el control de las estructuras desocupadas.

Para las familias que carecen de medios se preparan nuevas viviendas protegidas. En Los Llanos se construye un edificio de 53 pisos, cuya entrega se espera para finales de este año; en El Paso se levantan otros 27, previstos para el primer cuatrimestre, y en Tazacorte, 16 más. Las nuevas promociones buscan proporcionar una alternativa estable a quienes siguen dependiendo de soluciones habitacionales públicas. El acceso se realizará mediante alquileres asequibles y atendiendo a las circunstancias económicas de cada beneficiario.

Estas viviendas modulares tampoco se cedieron gratuitamente. Sus ocupantes han abonado cantidades reducidas que fueron aumentando con el tiempo en función de la situación de cada familia. Durante el primer año, el pago medio no superó los 20 euros; en el segundo se incrementó y durante el tercero se situó de media por encima de los 100 euros.

Fátima Ramos, vicepresidenta de la Plataforma de Afectados del Volcán de La Palma, confirma que hay personas que no quieren abandonar las casas modulares. «Ya se sabía desde el principio que estas casas prefabricadas eran un recurso provisional», recuerda. También señala que en inmuebles ya liberados se han producido intentos de ocupación ilegal, en su mayoría evitados, lo que obliga a desmontarlos con rapidez en cuanto quedan vacíos.

Ramos pone el acento en quienes siguen necesitando ayuda. «Lo que sí nos han prometido las administraciones, principalmente el Gobierno de Canarias, es que nadie se va a quedar tirado. Esperamos que se cumpla», afirma. Hay afectados con medios para buscar una alternativa, pero otros carecen de ellos y también hay personas mayores. «Cada caso, cada familia, es diferente y tiene sus complejidades», remarca.

Cinco años después, Ramos recuerda que las consecuencias de la catástrofe van mucho más allá de las viviendas perdidas. «Para ninguno de los afectados nada va a ser lo mismo», señala. La erupción transformó profundamente el Valle de Aridane y sepultó bajo las coladas casas, carreteras, fincas y buena parte del paisaje cotidiano de miles de vecinos. «Todos hemos perdido nuestros paisajes, nuestras calles, nuestros vecinos, nuestro entorno de todos los días. Nada va a ser igual después de la erupción», lamenta la vicepresidenta de la plataforma.