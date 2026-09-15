Tenerife se convierte en el epicentro mundial de la ciencia y conservación de los papagayos

Loro Parque y Loro Parque Fundación han presentado oficialmente el XI Congreso Internacional sobre Papagayos de Tenerife, una edición histórica que conmemora cuatro décadas de ciencia y conservación desde su primera convocatoria en 1986. Desde hoy y hasta el 17 de septiembre, el Puerto de la Cruz se convierte en epicentro mundial de la psitacología al congregar a una cifra récord de 800 biólogos, veterinarios, científicos, criadores y conservacionistas llegados de más de 55 países, superando todas las ediciones anteriores e incorporando representantes de 15 naciones que se suman por primera vez a la cita.

El encuentro cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, mediante Turismo de Tenerife; y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en un espaldarazo conjunto que sitúa a la isla como referente internacional en investigación y conservación de fauna.

Una comunidad global unida

El presidente de Loro Parque y fundador del Congreso, Wolfgang Kiessling, recordó durante la presentación los orígenes de un foro estrechamente ligado a la historia del parque, fundado en 1972: "Cuando organizamos por primera vez este congreso en 1986, jamás imaginé que estaríamos aquí, cuatro décadas después, celebrando no solo la continuidad de un evento, sino también el crecimiento de una comunidad global unida por una pasión compartida como son los papagayos".

Kiessling subrayó además el propósito con el que nació la cita, “reunir a personas de todos los rincones del mundo para compartir conocimientos, experiencias y sueños en torno a estas aves excepcionales. Hoy, este encuentro es una referencia internacional en conservación, bienestar y cría de loros".

El vicepresidente de Loro Parque, Christoph Kiessling, puso el acento en la magnitud alcanzada por el evento: "Que 800 especialistas de casi 60 países se reúnan en Tenerife demuestra la dimensión que ha adquirido un Congreso nacido aquí hace cuatro décadas. Nuestro objetivo es que todo este intercambio de conocimiento contribuya a generar soluciones reales para la conservación de las especies y sus hábitats".

Cuatro décadas

El director científico de Loro Parque Fundación, Rafael Zamora, resumió la transformación del conocimiento sobre las psitácidas en estas cuatro décadas: "Hace 40 años gran parte de la información procedía de la experiencia acumulada. Hoy hablamos de genética, nutrición, medicina veterinaria, bioseguridad, comportamiento o enriquecimiento ambiental. La ciencia nos permite entender cada vez mejor a estas especies y desarrollar herramientas más eficaces para protegerlas".

El programa científico, de máxima especialización, incluye ponencias de referentes internacionales, encuentros técnicos Leaders Breakfast y visitas exclusivas al Centro de Cría de Loro Parque Fundación, instalación que custodia la mayor reserva genética viva de loros del mundo.

En representación del Gobierno de Canarias, el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, destacó el valor estratégico de la cita para el Archipiélago: "Eventos de esta dimensión proyectan Canarias como un territorio comprometido con un modelo turístico de mayor valor, capaz de atraer conocimiento, fomentar la cooperación internacional y avanzar de la mano de la sostenibilidad".

Un éxito

Por parte de Turismo de Tenerife, su consejera delegada, Dimple Melwani, vinculó el éxito de convocatoria con el legado insular: "En 1972, Wolfgang Kiessling puso en marcha un proyecto que se ha convertido en un referente mundial por su compromiso con la investigación, el bienestar animal y la educación medioambiental. La organización de este Congreso está plenamente en consonancia con la estrategia turística de Tenerife, en la que la sostenibilidad no es meramente un objetivo, sino el principio rector de nuestras decisiones".

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, destacó con un mensaje de orgullo municipal, “es un orgullo que un encuentro nacido en Puerto de la Cruz se haya convertido en una referencia internacional. Durante estos días recibimos a cientos de especialistas y reforzamos nuestra posición como un destino capaz de unir turismo, conocimiento, ciencia y conservación".

Con esta undécima edición, Puerto de la Cruz vuelve a convertirse durante cuatro días en el punto de encuentro internacional de referencia para la ciencia y la conservación de los papagayos, reforzando la cooperación global necesaria para proteger a estas especies y a los ecosistemas de los que depende su futuro.