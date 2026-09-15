¿Se suspenden las clases este miércoles en Canarias? Esto es lo que ha decidido Educación

Este miércoles, 16 de septiembre, sí habrá clases presenciales en Canarias. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha anunciado que los centros educativos de Fuerteventura y de nueve municipios de Gran Canaria recuperarán la actividad lectiva presencial después de que la Dirección General de Emergencias haya cambiado la situación de alerta a prealerta por temperaturas máximas.

De esta forma, no se mantiene la enseñanza telemática que se había establecido este martes en parte del Archipiélago debido al episodio de altas temperaturas.

La decisión afecta a todos los centros educativos de Fuerteventura y a los situados en los municipios grancanarios de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo.

¿Qué medidas se mantienen en los colegios e institutos?

Los centros deberán prestar especial atención al alumnado más vulnerable y adaptar, cuando sea necesario, las condiciones de las aulas y de las actividades.

Entre las medidas recomendadas se encuentran:

Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos , a la sombra o climatizados.

, a la sombra o climatizados. Reducir la actividad física y evitar el deporte al aire libre , especialmente durante las horas de mayor calor.

y evitar el , especialmente durante las horas de mayor calor. Garantizar una hidratación frecuente .

. Utilizar los espacios del centro que presenten mejores condiciones de bienestar térmico .

. Ampliar los descansos destinados a la hidratación cuando sea necesario.

cuando sea necesario. Utilizar correctamente los sistemas de ventilación .

. Mantener las persianas bajadas cuando el sol incida directamente.

Informar a la comunidad educativa de las recomendaciones frente al calor.

Por tanto, aunque las clases vuelven a ser presenciales, los centros mantienen un margen para adaptar determinadas actividades a las condiciones meteorológicas.

¿Se puede adelantar la salida de los alumnos?

Sí. El protocolo contempla que los equipos directivos puedan solicitar a las direcciones territoriales o insulares de Educación la aplicación de medidas extraordinarias si las condiciones lo requieren.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de solicitar la salida anticipada del alumnado o modificar el horario escolar y determinadas actividades curriculares.

En el caso de los menores, esta salida anticipada es opcional, requiere la autorización de sus representantes legales y no puede producirse antes de las 12:00 horas.

Los alumnos que permanezcan en el centro continuarán siendo atendidos durante su jornada lectiva habitual.

¿Qué ocurre con el comedor y el transporte escolar?

La posible salida anticipada no modifica automáticamente los servicios complementarios.

La Consejería de Educación señala que, mientras el alumnado permanezca en el centro, los servicios de comedor y transporte escolar mantendrán sus horarios habituales.

De esta manera, las familias deberán estar atentas a las comunicaciones que realice cada centro en caso de que se solicite alguna modificación extraordinaria de la jornada.

¿Y si vuelve a subir la temperatura?

La situación puede cambiar en función de la evolución meteorológica y de las decisiones de la Dirección General de Emergencias.

Por ahora, la decisión comunicada por Educación establece que este miércoles 16 de septiembre se recupera la presencialidad en Fuerteventura y en los nueve municipios de Gran Canaria afectados por la medida del martes.

La Consejería recomienda a las familias, al alumnado y al personal de los centros mantenerse atentos a las actualizaciones que se publiquen a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.